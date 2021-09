Pepe Puntas: “Los buenos jugadores han acabar en el Recre, pero hay que cuidar los equipos de los barrios”

Se acerca hoy a esta tribuna publica Pepe Puntas Hidalgo, uno de los jugadores del Recreativo de Huelva con más carisma en la etapa de Joaquín Caparrós como entrenador del Decano. Su calidad y su compromiso con el Club le hizo ser muy querido por la afición.

Pepe aparte de pertenecer al Recre tuvo una carrera futbolista de lo más activa. Antes de llegar a Huelva vistió las elásticas del Córdoba y el Montilla y una vez que dejó la disciplina albiazul pasó por Granada

Unión de Madeira, Paços de Ferreira Jerez de los Caballeros, Alcalá de Guadaira y Ayamonte. No llegó a jugar en primera división en España, pero si en Portugal con Paços de Ferreira en las temporadas 2002/2003 y la 2003/2004

Actualmente dirige junto a Víctor Cuevas el CD 1889, siendo el club con más licencias federativas de Huelva.

En lo profesional, es responsable de equipos comerciales en DKV, en Huelva y Sevilla.

Pepe es persona cordial, alegre, divertido, optimista, solidario, agradecido, buen amigo, servicial… Vamos, muy buena gente.

Una vez que hemos hecho un repaso por la vida deportiva de Pepe Puntas, nos centramos en la entrevista que le he solicitado y con la amabilidad que le caracteriza entramos en faena

Vamos a la entrevista.

P. – ¿Qué opinas sobre la situación que estamos viviendo?

R. – Es una situación difícil para muchas familias que han perdido a seres queridos y muchas otras con las secuelas que este virus deja. Además de los muchos negocios que han tenido que cerrar su actividad de toda la vida. Esta siendo bastante duro en general y espero y deseo podamos recuperarnos pronto.

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagios?

R. – Con la vacuna de los más jóvenes llegaremos a un buen número de inmunizados y espero que esta ola que estamos pasando sea la definitiva.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol?

R. – La vida ya ha cambiado bastante, el teletrabajo ha llegado para quedarse en muchos sectores (por ejemplo el mío) y las limitaciones están ahí. Creo que nos costará un tiempo en volver a lo que éramos antes del 9 de marzo. Respecto al fútbol modesto, hemos pasado un calvario con los continuos cambios de leyes (ahora se puede entrenar, mañana no…) pero ya esta volviendo a lo de antes, eso sí, me quedaría con esos meses a puerta cerrada donde los niños no sentían esa presión de tantos padres en los entrenamientos y los entrenadores poder trabajar sin estar en continuo foco de comentarios. El fútbol es la única actividad extraescolar donde todo el mundo puede opinar (todos entendemos jajaja)

P.- ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Sí lo he pasado, soy feliz con la familia que tengo y pensar en que puede pasar algo y acabar con esa felicidad me tiene preocupado.

P. – ¿Qué te parece el papel de medios de comunicación y redes sociales en este último año y medio?

R. – Los medios de comunicación hacen su trabajo que no es otro que informar, habrá algún medio que esté más manipulado, pero en general su trabajo es bueno.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante la pandemia?

R. – Penosa, a todos nos ha quedado grande, pero la falta de información y los cambios continuos ha sido lamentable.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

R. – Continuar ayudando en el crecimiento deportivo de muchos chavales y con mis equipos comerciales de DKV seguir creciendo como hasta ahora.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Huelva tiene un potencial tremendo, soy un apasionado del turismo y yo explotaría mucho más todos los rincones que tiene esta bonita Provincia.

P. – ¿Qué significa Huelva para ti?

R. – Mi casa, llegué con 20 años y a mis 45 sigo aquí. He dado muchas vueltas por diferentes ciudades pero al final me quedé aquí.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa de futbolista?

R. – Los años de futbolista son muy bonitos, si tengo que elegir uno, me quedo con el ascenso a segunda división con Caparros y Peguero, también guardo buenos recuerdos de mi etapa en Portugal con otro ascenso y los dos años de Primera División jugando por ejemplo contra el Oporto de Mourinho que gano todo.

P.- ¿Hay nivel en el fútbol base de Huelva?

R. – Por un motivo u otro lo que ha habido es mala gestión, esto te lo digo a tí y se lo he dicho a dirigentes del Recre, hay buena base en Huelva, pero a los equipos de barrio no se les deja trabajar, arrasando temporada tras temporada de las buenas generaciones, dejando en cuadro a los equipos y esto se refleja a la hora de configurar la selección provincial. Si debilitas a todos los equipos de manera radical lo que haces es tener categorías sin nivel competitivo. Los buenos jugadores tienen que acabar en el Recre, pero no es necesario hacerlo de una vez.

P. – ¿A qué crees se debe las malas temporadas del Recre en los últimos años?

R. – Influyen muchas cosas, esto no deja de ser un juego donde el factor suerte también juega, pero la mala gestión de muchos años pesa mucho.

P. – ¿Pepe, quieres añadir algo más?

R. – Quiero agradecer que te hayas acordado de mi, sabes que te aprecio y puedes contar conmigo para lo que quieras.

Un abrazo y gracias.

Pepe el aprecio es mutuo y quiero decirte que estoy muy de acuerdo contigo en tu opinión sobre la política que se lleva a cabo en acaparar a todos los mejores jugadores en edad de formación deportiva en un mismo equipo, pues efectivamente se pierde competitividad.

Que es una gozada echar un ratito de charla contigo y que sigas en tu lucha por inculcar valores deportivos y humanos a los chavales