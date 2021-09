Silvia Saavedra: “Huelva debe estar donde se merece luchando con otras provincias por ser la reina”

Se acerca hoy a este escaparate Silvia Saavedra Mesa, a la que conozco desde su más tierna infancia, pues yo era muy amigo de sus padres, Pepe “Boyer” y su encantadora esposa Paqui Mesa. Con ellos y sus tres hijos viví momentos inolvidables dentro de la capitalina Peña Carnavalera La Noria.

Silvia que es un encanto de mujer, cordial, alegre, conversadora, optimista, trabajadora, recreativista y un poquito bética, cintera, de la Esperanza y de San Juan Bautista, buena amiga, servicial, fiable… lo que se dice muy buena gente

A sus 45 años, está felizmente casada con otra buena persona José María Ramírez, al que adora, y con dos niñas maravillosas, Silvia y Paula. Vive en San Juan del Puerto desde hace 16 años. Lo más importante para Silvia es su familia.

Trabaja en Agroforestal Acebo, una asesoría e ingeniería dedicada fundamentalmente a la redacción de documentos técnicos de carácter forestal, medioambiental, agrícola y minero, tramitación de subvenciones…

Cuando la llamo para proponerle esta entrevista, le coge de sorpresa, pero obviamente no puede negarse, por lo que empezamos con la “batería” de preguntas:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Es una situación un poco desconcertante, no estábamos

preparados para una pandemia mundial, ha sido y es como una mala pesadilla de la que nos está costando despertar.

P. – ¿Con tantas olas de contagios, cuando crees acabará la pandemia?

R. – Uff, eso quisiera yo saber, creo que el covid se quedará con nosotros mucho tiempo, espero que poco a poco pierda fuerza y quede en un simple “resfriado” como nos querían vender al principio.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

R. – Ya nos ha cambiado bastante, los abrazos, los besos, las reuniones de familiares y amigos ha sido todo muy complicado, aunque poco a poco parece que recuperamos algún que otro hábito, aunque nos está costando volver a lo de antes.

En Huelva pues el cambio se ha notado, pérdidas de empleo, sobre todo la hostelería, el turismo, sectores vinculados a nuestras fiestas, floristerías, textiles…. pero con el tiempo volveremos a recuperar la ilusión y disfrutar de nuestras cosas como nosotros sabemos hacerlo.

Es una pena, te pongo de ejemplo situaciones personales, mi hija pequeña Paula tuvo que hacer la comunión en septiembre del año pasado, en grupos reducidos, pero bueno nos adaptamos. El caso de mi hija mayor Silvia, este año ha terminado 4º de ESO y no hemos podido asistir a la graduación, no hemos podido acompañar a nuestra hija en ese día. Creo que cuando todo esto “se controle” volveremos a disfrutar de cada momento.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Miedo no, preocupación bastante, date cuenta que sobre todo al principio había mucha desinformación al respecto, todo era muy caótico. Cuando empezaron a conocerse los contagios en China era una cosa tan lejana que parecía que no iba a llegar nunca a España, pero poco a poco esto se fue extendiendo de tal forma que mira donde estamos.

Si salías a la calle durante el confinamiento por cualquier motivo parecía que te quemaba el suelo de la calle, llegabas a casa, echabas la ropa a lavar, directo a la ducha sin tocar nada, todo muy incierto, parecía más una película que la realidad.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis económica y sanitaria?

R. – Aunque es cierto que esto nos cogió de sorpresa y a quien le tocará el marrón lo iba a tener complicado, creo que la gestión de pandemia por los políticos ha sido patética, al principio si es verdad que no sabes cómo gestionarlo todo porque era una situación nueva, pero a medida que se iba avanzando creo que tampoco se ha sabido gestionar bien la situación, me da la sensación que se ha actuado más por impulso que de forma objetiva.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Proyecto para el futuro, laboral ninguno, donde trabajo estoy muy bien, se puede decir que mis compañeros son “mi otra familia”.

En lo personal, cuidar de los míos, intentar darles el mejor futuro posible a mis hijas, de momento en sus estudios, incentivarlas para que sean lo que quiera ser, ayudarlas todo lo posible cuando lo necesiten, a dejarles recuerdos bonitos y cuidar de ellas y por supuesto SER FELIZ.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa carnavalera en la peña La Noria?

R. – ¡Madre mía!, muchos y todos buenos, fue una época muy bonita, la recuerdo con mucho cariño, yo tenía 9 años cuándo empezó el proyecto de la peña La Noria, de aquí salió el primer cuarteto femenino del Carnaval Colombino “Las Colonas”, en el que participó mi madre, la charanga del “Tío Boyer”, como llamaban a mi padre, con la que recorríamos media Huelva, de la que tú también has formado parte, recuerdos los ensayos para la cabalgata en el patio del colegio Juvenal de Vega, la primera comparsa de la peña, “Los Bebés probetas” que ensayaban en el taller del “maestro chapa”, donde surgió el Boyer, que recaudaba el dinero para la copita de los ensayos, esas colas interminables para sacar entradas para el concurso de agrupaciones, las vueltas de la Noria, al principio en la calle Blanca Paloma donde estaba la sede de la peña, luego en la plazoleta del Viejo Colombino, ¡que lote de garbanzos se cocinaba para ese día!, la primera llave carnavalera de la ciudad para la Peña “La Noria” y mira por donde que me acuerdo también del concurso de tortillas que tú organizabas en la radio desde la cafetería Nevada, en La Orden, los viajes en tren a Cortegana todos disfrazados a echar el día. Una época preciosa y la verdad, nos lo pasábamos genial, disfrutábamos muchísimo.

Guardo en el recuerdo muchos momentos, si te los dijera todos creo que no acabaríamos nunca.

Echo de menos quizás un reconocimiento a aquellas personas que “iniciaron” el camino del Carnaval en Huelva, he visto que se han hecho homenajes y se les ha dado la insignia de oro del carnaval a personas que, por supuesto lo merecían, pero hay otras que han caído en el olvido, y que hicieron mucho por el carnaval Colombino en su momento.

De todas formas, tengo recuerdos imborrables del carnaval de Huelva.

P – ¿Qué diferencia existe entre los inicios de los carnavales y los actuales?

R. – La verdad que hace mucho que no sigo el carnaval, para mi esa época pasó a la historia, tengo muy buenos y bonitos recuerdos, pero quedó atrás, y no porque no me guste, sino porque cuando falta el referente la cosa cambia.

De todas formas, echo mucho en falta la carencia de siempre de este carnaval, la calle, recuerdo que nos íbamos de barrio en barrio con la agrupación de la peña a cantar en las plazoletas, unos con disfraces, otros sin disfraz, nadie te juzgaba y si alguien lo hacía te daba igual, a veces me da la sensación que hay mucho sentido del ridículo y hay que mantener el tipo de cara a los demás y ese no es el espíritu de lo que yo entiendo por Carnaval.

Aún así, en la actualidad, (bueno cuando se pueda volver) mis hijas, participan del carnaval en San Juan de Puerto, salen en el pasacalle con sus amigos/as.

P.- ¿Qué soñabas ser de mayor en tu niñez y cuáles son tus recuerdos?

R. – Pues yo de pequeña he querido ser muchas cosas, imagino que como todos los niños. Recuerdos tengo muchos, los domingos en el campo con mis tíos y primos cuando se llevaban la olla de puchero y lo calentaban en una candela, los bocadillos de sobrasada que llevaba mi tía Beli a la playa, las acampadas en el espigón, el carnaval como te he comentado antes, el nacimiento de mi hermana cuando yo tenía 10 años, el bajar a jugar a la calle con mis amigas hasta que nuestras madres nos daban una voz para subir a casa, los buenos ratos en familia.

P. – ¿Qué significa Huelva para ti?

R. – Aunque hace ya 16 años que decidimos irnos a vivir a San Juan del Puerto, donde estoy encantada, Huelva para mi es mi ciudad, es mi infancia, mis recuerdos de niña, es un lugar acogedor, como provincia tenemos una ubicación maravillosa, más horas de sol que nadie, playa, montaña. En gastronomía ni te cuento, tenemos fiestas maravillosas, (cuando puedan volver a celebrarse), pero a los onubenses nos sigue faltando esa chispa de luchar por lo nuestro, de coger el toro por los cuernos y que nos den todo lo que nos prometen, pero que caen en saco roto. Somos la cenicienta del cuento a la espera de que de una vez por toda llegue el hada madrina y nos dé con la varita, nos conformamos con decir, así estamos más tranquilo, y no, no es así, Huelva debe estar donde se merece luchando con otras provincias por ser la reina

P. – ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

Aunque ya te he contestado en la pregunta anterior, lo más importante bajo mi punto de vista es que nos hacen falta son políticos de altura, que se planten de una vez por toda y consigan lo que nos llevan prometiendo y negando desde que tengo uso de razón. Aunque los ciudadanos de a pie, también deberíamos de reivindicar lo nuestro, como ejemplo te pongo la manifestación por la Universidad.

P. – ¿Cuáles son o han sido tus referentes en esta vida?

R. – Mis padres, gracias a ellos soy como soy con mis virtudes y mis defectos.

P.- Silvia estamos llegando al final de esta entrañable charla, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

R. – Darte las gracias por haber pensado en mí y decirte que he accedido a esta entrevista por la amistad que tuviste con mis padres.

Jajaja. Lo sabía.