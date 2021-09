La artes visuales serán protagonistas del Encuentro Internacional ‘FestComarcasPhoto 21’

El Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales ‘FestComarcasPhoto’ regresa a la provincia tras su primera edición, celebrada en Almonaster la Real el año pasado. Desde el viernes 1 de octubre hasta el domingo 3, Santa Bárbara de Casa, localidad de la comarca del Andévalo, acogerá este encuentro internacional que recorre en cada edición distintas comarcas de la provincia. Así lo han indicado durante la presentación el vicepresidente de Innovación Económica y Social, Juan Antonio García, y Juan Sande, coordinador del encuentro y miembro del Colectivo We Are Photo -junto a María Clauss y Juan Luis Rod- organizador del evento.

Como ha señalado el vicepresidente de la institución provincial, “desde el Área de Cultura de la Diputación de Huelva seguimos promocionando la cultura de la provincia y las distintas artes, y en esta ocasión es el turno de promocionar y poner en valor las Artes Visuales a través de este innovador Encuentro Internacional ‘FestComarcasPhoto 21’”.

Un encuentro “por el que apostamos decididamente desde la institución provincial en el interés de fomentar la cultura en la provincia y que va a convertir al municipio andevaleño de Santa Bárbara por unos días en lugar de diálogo, encuentro, debate, exposiciones, intercambio de experiencias y, sobre todo, de convivencia fotográfica, dando un paso más en el fomento de la cultura como generadora de turismo y posicionamiento de la provincia más allá de sus fronteras”, ha subrayado.

Por su parte, el coordinador del encuentro, Juan Sande, quien ha agradecido a la Diputación el apoyoen la organización del encuentro, ha desgranado la programación de esta segunda edición de ‘FestComarcasPhoto 21’, que va a contar con profesionales de la fotografía como Alberto García-Alix, Estela de Castro, Susan Girón, David Linuesa, Gonçalo Fonseca o El niño de las luces.

Así, el festival acogerá a los participantes desde el viernes 1 de octubre por la tarde, día en el que se inaugurará la exposición colectiva con imágenes de Alberto García-Alix, Estela De Castro, Susana Girón, David Linuesa, Gonçalo Fonseca, Marina Reina, Fatimazohra Serri, Pako Pimienta y Pablo Padira. La jornada se cerrará con un taller sobre fotografía nocturna y “light painting” por toda una referencia de esta modalidad, El niño de las luces.

La fotógrafa especializada en retrato y autora de los últimos retratos oficiales de la Casa Real, Estela de Castro, será la encargada de abrir el programa del sábado, con la conferencia “La fotografía como herramienta”, para seguir compartiendo su experiencia y consejos con un taller sobre retrato en el que podrán participar aquellos que se inscriban a esta actividad.

Tras la conferencia de De Castro, será el turno del David Linuesa con “El proyecto fotográfico como proyecto multimedia”. Linuesa, fotógrafo, realizador audiovisual, editor y formador, es responsable de Áqaba Media, referencia en el sector y creadores de algunos de las mejores piezas multimedia de muchos de los fotógrafos y fotógrafas actuales.

Recogerá el testigo la fotorreportera andaluza Susana Girón, reconocida en múltiples ocasiones por su trabajo, que dará una conferencia sobre fotografía documental titulada “Historias de lo cotidiano transcendente”.

Por la tarde, la propia Susana Girón, junto a David Linuesa, Gonçalo Fonseca y Estela de Castro, serán los encargados de realizar los visionados de porfolios entre los asistentes y erigirá al ganador o ganadora de una beca de 1.000 euros para el mejor proyecto presentado. A continuación, se inaugurarán las exposiciones “Palma palmilla”, de Marina Reina, y “Sizigia”, de Pako Pimienta y “Soniquete”, de Pablo Padira.

La jornada se cerrará con las proyecciones en la plaza del pueblo de los trabajos de Marina Reina, Fatima Zohra Serri, Pako Pimienta, Clara Carrasco, Estrella Caraballo Z.O.K.O, Joaki Pérez, Pablo Padira y Paula Ruiz.

El domingo arrancará con la conferencia del fotógrafo portugués Gonçalo Fonseca, especializado en proyectos íntimos y de larga duración, y distinguido con multitud de premios, pese a su juventud. Ofrecerá una charla titulada “New Lisbon y la construcción de un trabajo a largo plazo” y explicará cómo enfrentarse a este tipo de trabajo basándose en su propia obra.

El encargado de cerrar las jornadas será el carismático Premio Nacional de Fotografía, Alberto García-Alix, sin duda uno de los autores más conocidos y aclamados de la fotografía española, referente para varias generaciones de fotógrafos, cuyo nombre está ligado también a la Movida Madrileña.

García-Alix presentará la proyección de “De donde no se vuelve”, que dará paso al coloquio con los asistentes sobre las luces y sombras que ha tenido que atravesar para encontrar su camino. Durante el acto de clausura se entregará la beca We Are Photo, dotada con 1.000 euros, al mejor proyecto presentado a los visionados

La inscripción general para participar en esta segunda edición de ‘FestComarcasPhoto 21’ tiene un coste de 30 euros (80 euros para lo que, además, realicen el taller de Estela de Castro) a través de la dirección web: https://wearephotofest.com/