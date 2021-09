Juan Márquez: ¨Es hora de empezar a valorar lo nuestro y que se apueste por lo de casa, y más en la categoría que estamos¨

El protagonista que se asoma esta semana a esta vuestra sección ‘Rincón Choquero‘ que gentilmente nos brinda la dirección de www.diariodehuelva.es es un onubense nacido en San Juan del Puerto y que desde niño tenía claro que quería estar vinculado al mundo del futbol. Y vaya si lo logró, pues su palmarés como entrenador así lo dice. Desde comenzó en 1988 dirigiendo a la Escuela Deportiva de su pueblo ha entrenado a múltiples equipos de la extinta tercera división, pasando por los escalafones inferiores del Real Club Recreativo de Huelva, sin olvidar que ha dirigido en la máxima categoría al Nacional Potosí de Bolivia, consiguiendo jugar eliminatorias de la Europa League y en el Extremadura de Juan Sabas trabajó realizando tareas de analista.

Con todas estas pistas ya sabrán mis queridos lectores más futboleros que me estoy refiriendo a Juan Márquez Contreras, que actualmente y que desde que un infarto le sorprendió cuando entrenaba el Santa Coloma de Andorra está reflexionando sobre su futuro más inmediato.

Lo conocí personalmente hace un par de años, compartiendo tertulia deportiva en Antena Huelva TV. Y desde el primer momento me percaté que se trataba de una persona respetuosa, empática y sobre todo muy cualificada a la hora de expresar sus opiniones.

Pero para saber cuál es su día a día nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

Hace pocas fechas leía en tu muro de Facebook una reflexión que hacías en voz alta. Hablabas de dar un paso al frente y volver a lo que más te gusta: entrenar; pero a su vez que te daba miedo a los daños colaterales que puedes ocasionar a tus seres queridos si te llegase a pasar algo…cuéntame.

Sí así es, me encantaría volver a los banquillos, pero a la misma vez tengo miedo y estoy limitado físicamente por el grave infarto que sufrí, ya que mi salud no está para el estrés que produce el trabajo de entrenador, y cada vez me doy más cuenta que ya eso no va poder ser, por mi salud y por el sufrimiento que le produce a mis seres queridos. En el tiempo de confinamiento he tenido mucho tiempo para recapacitar y prepararme en otras facetas que el mundo del fútbol ofrece y, si mi salud me lo permite, intentarlo en la parcela de los despachos de los clubes que confíen en mí.

Entiendo ese mar de dudas y el cambio de timón que quieres dar, dejando a un lado los banquillos que son verdaderas sillas eléctricas y pasándote a otras parcelas de menos tensión, pero no menos apasionantes. De hecho, tengo entendido que durante el confinamiento te has estado formando en otras parcelas.

Sí, tal como te decía en el tiempo de confinamiento me ha dado tiempo de recapacitar mucho, y me he preparado para esas parcelas que me sugieres. He sacado el título de Director Deportivo, también he hecho un curso de experto en Big Data, y otros de Scouting y Analista Táctico y de Datos, aunque esa labor ya la he realizado en 2ª División en el Extremadura UD, por lo que tenía experiencia, pero nunca está mal reciclarse y estar al día, sobre todo en las nuevas tecnologías y en nuevas metodologías de trabajo en las direcciones deportivas de los clubes profesionales.

Por cierto, tú que tienes pasado recreativista ¿Has tenido algún tipo de oferta por parte del conjunto albiazul para esta temporada o de otra entidad?

Como bien dices tengo pasado recreativista, y unos recuerdos magníficos de los seis años que trabajé en la cantera de nuestro Decano, donde fui muy feliz y le estaré eternamente agradecido al club porque fue mi relanzamiento al fútbol profesional, y no descarto en el futuro volver al club si me llamasen, en una parcela donde mi salud me permita realizar cualquier labor que requieran de mí, porque es el club de mi tierra y de mis amores.

Respondiéndote a la primera pregunta tengo que decirte que no, no he recibido ninguna oferta del Recreativo de Huelva.

Y en cuanto a la segunda pregunta, sí he tenido ofertas sobre la mesa de varios equipos de 3ª división española, y de primera división de Bolivia, Chile, Uruguay y sobre todo dos muy importantes de Emiratos Árabes (Dubái), que he descartado por mi salud ya que todas eran para ejercer como entrenador y mi salud en estos momentos no me lo permite.

Siguiendo en clave albiazul ¿Por qué cuesta tanto triunfar en la tierra de uno y se apuesta tampoco por la cantera?

Pues creo en lo dice el refrán: NADIE ES PROFETA EN SU TIERRA. Lo curioso es que luego salen tanto jugadores, como entrenadores e incluso directores deportivos onubenses fuera de nuestra ciudad, y da la casualidad que casi todos, por no decir todos triunfan y son queridos y admirados en otros lugares.

Quizás sea hora de cambiar eso ahora que nuestro Decano está en la categoría más baja de su historia y tengamos que apostar más por el producto de Huelva y empezar a ver la realidad, que no es otra, que aquí en Huelva hay tan buenos profesionales en cualquier parcela de un club de fútbol que en cualquier ciudad de España e incluso del mundo, porque ya hay muchos onubenses que han paseado y están paseando el nombre de Huelva por el mundo.

Hablando de canteranos. Tú has sacado a muchos de ellos que actualmente triunfan fuera de Huelva. ¿Cuál fue el que más te impresionó?

Sí, he tenido el placer de entrenar a muchos y buenos canteranos en el Recreativo de Huelva.

No me quedaría con uno porque sería injusto con los demás.

Los recuerdo a todos y les tengo un cariño muy especial a todos por igual.

Pero sin menospreciar a los demás, los José Naranjo, Caye Quintana, Aitor García, Antonio Domínguez, Waldo, Mario Gómez, Navas, Dani Molina, Víctor Barroso, José Alonso, etc… Se veían que iban a ser Futbolistas sin lugar a dudas.

De los chavales de la cantera, aunque han dejado volar a los de mayor proyección ¿ves alguno que vislumbres que puede triunfar?

No quiero dar nombres propios, pero pienso que de Huelva han salido y seguirán saliendo buenos jugadores de fútbol. Es hora de empezar a valorar lo nuestro y que se apueste por lo de casa, y más en la categoría que estamos.No todos nos pueden valer, pero sí los que lo merezcan, además de ser más económico, sienten los colores, y simplemente por sentido común.

Sé que conoces perfectamente la categoría en la que va militar el Decano y que tienes una gran base de datos de futbolistas. ¿Piensas que se ha acertado en la confección del plantel?

Para contestarte a esa pregunta tendría que tener datos del presupuesto real que tiene Dani Alejo para la confección de la misma.

Si lo que quieres saber es si yo hubiese sido el Director Deportivo del Recre y con el presupuesto que se escucha que tiene, ¿hubiesetraído los mismos jugadores?, te diría que algunos si hubieran venido y otros no, ya que hubiera hecho un proyecto que me valiese para ascender este año sí o sí, y que la próxima temporada la plantilla estuviese confeccionada con pocos retoques, y no tener que hacer un nuevo equipo al ascender.

Cual dirías que es la pócima para lograr el ascenso la próxima temporada.

La pócima tiene que ser la responsabilidad y dominar la presión, porque no queda otra alternativa que ascender.El Recre no se puede permitir estar más de un año en ésta categoría; por afición, por historia y por su economía.

Cambiando de tema y volviendo al miedo que hablábamos al comienzo de la entrevista. ¿Lo has pasado con el maldito coronavirus?

Sí he pasado miedo, sobre todo al principio, ya que soy persona de riesgo y veía como día tras día no dejaban de subir los casos y las muertes de personas, sobre todo mayores o con otras patologías.

¿Cómo viviste el confinamiento y con quién?

El confinamiento lo he vivido como te he comentado, preparándome para el futuro, viendo partidos para conocer mercados, estudiando, sacándome el título de Director Deportivo, y otros cursos, y con esperanza de que pronto pasase ésta pesadilla. Lo he pasado en casa rodeado de mi familia, donde creo que más seguro podía estar.

¿Crees que algún día todo volverá a ser igual?

La verdad que creo que vamos a tener que aprender a convivir con este virus, pero tengo la esperanza de que, aunque no vuelva a ser todo igual que antes, sí al menos lo más parecido posible.

¿Cómo valoras la labor de los políticos en esta pandemia?

Pues pienso que ha cogido desprevenido a todos, que no estaban preparados para algo así y se han visto desbordados, sí que es verdad que unos países lo han sabido gestionar mejor que otros, pero el daño ha sido muy grave en todo el mundo en general.

Estamos llegando al final y quiero darte las gracias por prestarme tu tiempo ¿Te gustaría añadir algo más y que durante la entrevista no te haya preguntado?

Nada más Félix, darte las gracias por acordarte de mí para esta entrevista, ha sido un placer charlar contigo de fútbol y de nuestro decano, el club de nuestro corazón.

Sólo me gustaría agregar que apoyemos lo nuestro, que consigamos el ascenso y que volvamos lo antes posible al fútbol profesional, que es donde nuestro Recre merece estar, por historia y por el pedazo de afición que tiene.

¡Viva el Recreativo! ¡Viva Huelva!