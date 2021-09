Juan Maján: “Me encantaría ser director deportivo de algún club de fútbol”

Siempre es de lo más agradable tener un ratito de charla con una persona como nuestro invitado de hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia. Me refiero a Juan José Maján Velasco, quien cursa sus estudios de preescolar, EGB, BUP y COU en el Colegio Entrepinos de Bellavista, tras el examen de Selectividad, ingresa en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, finalizando los mismos en el año 2006, durante los años de Universidad estuvo trabajando en muchos sectores, ya que se inscribió en una ETT, haciendo de todo un poco, así como en hostelería, una vez acabó la carrera y tras realizar master en la UHU, se colegió y hasta el día de hoy ejerce como abogado en el despacho de su padre que también comparte su hermano Quino, estando especializado en Derecho laboral y Seguridad Social.

Desde hace 4 años igualmente ejerce las funciones de Presidente del Comité de Competición de la Federación Onubense de Fútbol.

Dicho todo esto, he de reseñar además, que Juan es toda una enciclopedia sobre el mundo del fútbol, y muy especialmente de los modestos, y bien podría ser un magnífico Director Deportivo, pues los conocimientos que tiene ya quisieran otros

Persona amena, cordial, divertido, alegre, servicial, fiable, optimista, choquero y recreativista por los cuatro costados… y desde luego, muy buena gente.

Después de esta presentación de Juan Maján, comenzamos con las preguntas:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Francamente, es un fastidio, aunque uno debe de adaptarse a lo que viene y en eso estamos, después de más de año y medio, particularmente, uno le da cierta normalidad, con respeto, pero sin miedo

P. – ¿Crees que habrá más olas de contagios?

R. – Después de leer tanto al respecto, pienso que el COVID ha llegado y se va a quedar con nosotros, aunque afortunadamente las posibles olas que vengan, que vendrán, serán mucho más livianas, pero es mi humilde opinión, son los expertos en la materia los que se deben mojar, aunque hay muchas opiniones al respecto.

P. – ¿Cómo entiendes cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo el mundo de la abogacía?

R. – Principalmente, la vida cambiará o más bien ya ha cambiado en cuanto a las relaciones interpersonales, creo que tardaremos en relacionarnos como antes, en cuanto a la abogacía, pienso que provocará un auge en cuanto al uso de aplicaciones telemáticas respecto de la realización de gran parte de los trámites procesales, lo cual provocará, a mi juicio, más lentitud en los procedimientos, por lo menos hasta que todos los profesionales del mundo del derecho nos adaptemos

P. – ¿Qué es lo que más te ha dolido de estos meses de pandemia?

R. – La incertidumbre, la cantidad de negocios que se han ido al traste, pero sobre todo, la cantidad de muertes que ha ocasionado, sobre todo en países que desgraciadamente no tienen medios para poder paliarla.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro?

R. – Todos los que se presenten, y por supuesto todos los que sigan teniendo relación con el mundo del deporte a nivel profesional dentro de mi parcela, pero siempre al lado de mi equipo preferido, que son mi mujer y mi hija, eso por delante siempre.

P. – ¿Cómo ves el papel que están desempeñando medios de comunicación y redes sociales ante esta pandemia?

R. – Intentan informar, pero cada uno lo ve desde un punto de vista, en función de los intereses de los que los sufragan, creo que son pocos los que tienen un criterio objetivo, al ciudadano de a pie nos ayudan poco la verdad.

P. – ¿Qué te parece el comportamiento de políticos en general ante esta crisis sanitaria y económica?

R.- Igual que ocurre con los medios de comunicación, no se puede generalizar pero en situaciones como ésta creo que deberían haber remado todos en la misma dirección y en mi opinión no ha sido así,

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Mejores vías de comunicación, y un mayor impulso a nivel de ocio

P. – ¿Qué significa para ti Huelva y el Recreativo?

R. – Huelva es mi tierra, y el Recre es un sentimiento que viene desde la cuna y perdurará mientras viva.

P. – ¿De qué etapa del Recre guardas mejor recuerdo y los futbolistas que más te han impresionado?

R. – De la etapa de Manolo Villanova, esa etapa no fue deportivamente muy destacada, pero el Club era una familia, la masa social del Club en esa etapa era la más fiel que he conocido, futbolistas hay muchos pero los que más me han impresionado han sido Baroja, Pedraza, Luzardo y Uche.

P. – ¿Te hubiese gustado un Recre para esta temporada más Onubense?

R. – Yo, y espero que cualquier aficionado, más o menos onubense, lo que quiere es que tenga buenos resultados, y que esté lo mas arriba posible.

P. – ¿Con tus conocimientos de jugadores, te gustaría ser director deportivo de algún club?

R. – Hombre, que me llamen, verás como no se arrepienten, me encantaría José Luis.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R. – Mi niñez fue un pelin jodida porque estuve malito mucho tiempo, aunque desde los once o doce años como uno más, feliz y todo el día “palante y patras”, de mayor soñaba ser periodista deportivo, aún lo sueño jajajaja

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes?

R. – Mi padre siempre fue y será mi referente, era un crack, y a día de hoy mis referentes también son mi mujer y mi hija, en ellas me apoyo diariamente y son las que me dan todo lo que necesito.

Juan, que me ha encantado este ratito de charla que hemos mantenido, que estoy convencido que serias un magnífico director deportivo, que me encantaría tenerte como contertulio en mi programa y que de pocos se puede decir que son unos “Juanitopedia” por conocimientos del fútbol a todos los niveles y categorías.