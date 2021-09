Celia Gómez: “Los políticos son egoístas, mientras a ellos no le falten, a los demás que le den”

Se acerca hoy a esta ventana pública Celia María Gómez Ruano, a quien conozco hace bastantes años cuando comenzaba su vida laboral en la agencia de publicidad Reymo, aunque antes había estado trabajado en Nuevas Galerías y posteriormente ha sido la cara amable del Partido Popular cuando alguien se acercaba por la sede en Huelva, y era a Celia a la primera persona que se encontraban en el mostrador de entrada.

Mujer muy agradable y cordial, con una sonrisa siempre dibujando su cara, optimista, comprometida, solidaria, buena amiga, conversadora, amena, empática, discreta en su trabajo y desde luego buena persona.

R. – Voy a volver a estudiar, compaginándolo con el trabajo. Éste año he estado trabajando en la campaña de la fresa, en una cooperativa, manipulando desde enero hasta mayo y he descubierto un mundo desconocido y gente estupenda, no descarto la posibilidad de volver en la próxima campaña.

P. – ¿Qué le falta a Huelva para despegar de una vez?

R. – A Huelva le faltan muchas cosas, la principal gente que crean y luchen por ella y en su potencial. Es una de las mejores provincias, está en un lugar privilegiado y es rica en todo, pero no se sabe gestionar, ni buscar quien invierta en ella, por ejemplo, y es sólo uno de muchos, .. con la costa que tenemos no hay ni un solo acuario !!!

P. – ¿Que significa para ti Huelva? R. – Huelva, para mí es todo, es mi tierra, es un rinconcito en el mapa de España al sur del sur de luz, arena blanca y de sal. Huelva es todo.

P. – ¿Cuáles son tus mejores y peores momentos profesionales?

R. – De mis mejores y peores momentos profesionales, pues tendría para escribir una docu-serie, que están de moda. Mejores, muchísimos, he disfrutado mucho con mí trabajo, he conocido gente muy buena y otras no tan buenas, intento quedarme siempre con las cosas positivas. De los momentos malos, más que momentos eran actos y sensaciones, la envidia, hipocresía, puñaladas por la espalda de quien no te esperabas nunca y que nunca te dieron la cara. En fin, la vida.