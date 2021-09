Cómo hacer frente a un despido improcedente

En según qué momentos de nuestra vida laboral, quizá debamos hacer frente a un despido improcedente. Esto suele pasar más de lo que nos pensamos, pero no tiene que cundir el pánico, se puede intentar revocar la decisión y conseguir que nos readmitan o nos paguen por ello. Intentaremos en éste artículo conocer qué significado tiene este tipo de despido y qué posibilidades tenemos.

Veamos: un despido de estas características es cuando el motivo de despido ha sido injusto y sin razón de ser. Ante esta situación, el empleado deberá denunciar a la empresa e intentar que se declare improcedente. Normalmente lo más aconsejable es llamar a un abogado laboralista que esté especializado en estos temas para que sepa rápidamente cómo aconsejarnos y cómo actuar.

Si finalmente el juez dictamina que efectivamente ha sido improcedente, entonces la empresa tiene cinco días para optar a una de estas dos opciones:

La primera y más lógica es la readmisión del trabajador que ha sido despedido . En principio debería ser para el mismo puesto de trabajo o, según las circunstancias, en un puesto similar. En todo caso el sueldo tendría que ser el mismo que se tenía antes del despido laboral . Otra cosa importante para añadir es que el empresario deberá pagar el sueldo de los días en que el trabajador no ha podido ir a trabajar (o sea: desde el momento del despido hasta el momento de la reincorporación).

La segunda opción es la de pagar una indemnización. Si la empresa no quiere readmitir al empleado, entonces deberá pagarle una cantidad que corresponde a los años que lleva en la empresa. Como la ley sufrió algunos cambios, las cantidades actuales son estas: hasta el 11 de febrero de 2012 serán 45 días por año trabajado, y a partir de esa fecha y hasta día de hoy, 33 días por año. También se tendrán en cuenta los periodos trabajados que no han llegado al año.

Cuando se dicta la sentencia, si el empresario no dice nada ni reclama nada, entonces se da entender que el trabajador o trabajadora será admitida en su puesto laboral y en las mismas condiciones.

Se han dado casos de que la empresa afirma que se va a admitir de nuevo a la persona pero luego no lo hace o no lo hace en las mismas condiciones (salario, horario, etc.). Este hecho es denunciable ante el juez y deberemos hacerlo si este fuera nuestro caso. Si no se cumple lo que se ha dicho os tendrán que pagar la indemnización correspondiente.

Estas situaciones siempre son un poco delicadas porque la tensión puede ser muy alta una vez hayan readmitido al trabajador en cuestión (y en según qué casos). En todo caso, y como ya hemos dicho en un principio, ante cualquier duda siempre es mejor consultar a un abogado, ya que él nos podrá asesorar para que saquemos el mejor rendimiento de la situación sin que esto nos afecte en gran medida.