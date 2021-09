José Ignacio Bidón: “Hoy la justicia es lenta, torpe y ciega, no resolviendo las necesidades de los ciudadanos”

Se acerca hoy a esta ventana pública y es todo un honor José Ignacio Bidón y Vigil de Quiñones, Consulado General Honorario de Filipinas en Sevilla, Huelva, Córdoba, Jaén, Jerez, Badajoz, Ceuta y Melilla.

Aparte, nuestro invitado a esta entrevista en tiempo de pandemia es actualmente el Letrado de Acusación Particular en el asunto conocido como “el crimen de Almonte”, representando a los familiares del fallecido y actualmente se sigue investigando estos hechos para poder dar con el asesino.

Le vincula a Huelva el hecho de hacer un Máster Universitario de Ciencias Ambientales como complemento de su formación como Profesor Universitario en la Universidad de Huelva.

Abogado en ejercicio desde 1983 y titular del despacho profesional y multidisciplinar “Bidón Abogados” que tiene su sede en Avda. de la Palmera, 8 en Sevilla.

Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social desde hace 28 años.

Actualmente en la Universidad “Pablo de Olavide” imparte clases en la Diplomatura de Ciencias Empresariales, Licenciatura de Administración y Dirección de Empresa, Licenciatura de Ciencias del Trabajo, Grado en Derecho y Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos entre otras titulaciones.

Profesor Asociado en la Universidad Hispalense en el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social desde el año 1984-1992.

Profesor de Icide (Instituto de Ciencias del Derecho y de la empresa) desde el año 1997, impartiendo clases en materia laboral, causas matrimoniales, Técnica de Oratoria y otras actividades.

Autor de diversas publicaciones del Derecho en materia laboral, Seguridad Social, Civil y otras disciplinas jurídicas. Entre otras publicaciones mencionar “El Despido Disciplinado y sus causas”, vicisitudes en los procesos de despidos, procedimiento incoador de incapacidades laborales, formularios en materia laboral y formularios de Seguridad Social.

Articulista en diferentes revistas jurídicas en ámbito Nacional Autonómico.

Intervención como conferenciante y moderador en Congresos Autonómicos, Nacionales e Internacionales.

Nieto del Héroe de Baler, D. Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Actualmente el Hospital Militar de Sevilla lleva el nombre de su abuelo.

Sobrino nieto del poeta Luís Cernuda Bidón, miembro de la generación del 27.

Igualmente durante su juventud fue árbitro de fútbol.

Después de esta presentación y de charlar un ratito fundamentalmente de fútbol y de Mazagón entramos en faena con la entrevista y este es el resultado:

P. – ¿Qué opina de la situación que estamos viviendo?

R. – La verdad es que desde que entramos en el estado de alarma, esta dichosa pandemia la vida nos la ha cambiado muchísimo, tanto a nivel familiar, personal y profesional, pero hay que sacar las cosas positivas de esta situación. Bien es cierto que hemos conseguido recobrar relaciones familiares. Son tiempos difíciles, en los que tendremos de adaptarnos a vivir con esta situación y atender las instrucciones sanitarias para poder normalizar nuestra vida, donde llevamos inmersos muchos meses con una crisis profunda.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo de la abogacía?

R. – Este momento que estamos viviendo ha provocado retrasos en la justicia. Ya de por si, la justicia es lenta. Independientemente que se van a incorporar muchos medios telemáticos, en este caso, la abogacía y lo que es la administración de la justicia, va a ir perdiendo un poco la presencia de los profesionales y de las partes. Ya se están tramitando infinidad de procedimientos a través de vías telemáticas, teniendo aspectos positivos y también negativos, pero no obstante podemos decir que no solamente provocados por la, situación de pandemia, pues hoy la justicia es lenta, torpe y ciega, no resolviendo las necesidades de los ciudadanos y, por lo tanto es una asignatura que tenemos pendiente, y, no hay derecho que el ciudadano por ejemplo, que tenga un problema con la jubilación, incapacidad, divorcio… Tenga que encontrarse con 4 o 5 años de batallas judiciales para resolver su problema ante la justicia.

P. – ¿Cree que se endurecerán las medidas una vez concluya la temporada estival?

R.- Entiendo que estamos a unos niveles de vacunación que en algunos colectivos están superando el 75% de la población y es evidente que si llegamos al 100% el virus desaparecerá de nuestras vidas. Bien es cierto que vamos a tener que acostumbrarnos a seguir manteniendo distancias de seguridad, mascarillas… A nivel profesional tendremos que buscar alternativas vía teletrabajo, que considero no es lo mismo que el presencial.

Las medidas se irán suavizando. Ya estamos viendo como se mueven los hoteles, el turismo, llegan los espectadores a los campos para presenciar los eventos deportivos. Creo que a lo largo del invierno se irán normalizando la vida familiar, personal, profesional y la sociedad en general.

P. – ¿Cómo valora la labor de los políticos en general, ante esta pandemia?

R.- Los políticos son un reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad. Hay una crisis de valores en determinadas generaciones. Concretamente las anteriores generaciones creo que estamos educados en otras virtudes. La clase política nada tiene que ver con la de la transición en la época de la UCD. No solamente tenemos malos políticos, sino que tenemos malos ciudadanos. Hay que empezar educar a los niños y niñas desde los 5 años, para que se vayan haciendo hombres y mujeres del futuro como creo que generaciones anteriores han sido, pues en la actualidad todo viene provocado por esa crisis de valores. Hay que inculcar el trabajo, la responsabilidad…. No hay que eludir responsabilidades, que al final tenemos la sociedad que nos merecemos, o que se merecen esas generaciones que no han mirado hacia el futuro.

P. – ¿Qué proyectos tiene cara al futuro?

R. – Pues muchos. Sigo ilusionado con mi docencia en la universidad, aunque también tenemos que llevar a cabo dicha actividad en forma telemática. Espero que en el segundo cuatrimestre volvamos a las aulas. Muchos proyectos también con el consulado de Filipinas, donde llevo una amplia demarcación como es Badajoz, Ceuta, Melilla y Andalucía occidental. Intentamos que los filipinos se sientan bien representados y que puedan solucionar todos sus problemas a través del Consulado que te tenemos en Sevilla. Personalmente, en la abogacía proyecto seguir ampliando nuestra actividad y dando un servicio dentro de la función social que desarrollamos los letrados. Tengo mucha ilusión en el futuro, aunque en los tiempos que vivimos con la situación de crisis que padecemos hay una adversidad económica de nuestra actividad. En tiempos complicados lo intentamos sacar adelante con la mayor alegría.

P. – ¿Qué significa ser Cónsul de Filipinas en Andalucía?

R. – Es un gran honor, pues mi vinculación con Filipinas viene porque mi abuelo Rogelio Gil Quiñones estuvo luchando en aquella epopeya denominada “los últimos de Filipinas” y por tanto una vinculación de muchísimos años, donde allí fue considerado un héroe, pero no sólo en dicho país sino también en España. Yo no me centro sólo en representaciones institucionales sino que con plenas facultades como Cónsul General practicamos todo tipo de trámites consulares, menos pasaportes. Dedico muchas horas en representar al país en los diferentes actos de todas las provincias que soy Cónsul e intentamos que sea muy dignamente. No olvidemos que la vinculación de España con Filipinas es de 5 siglos y tenemos una historia común. Es un país más que reconocido, admirado y muy querido en España. Nos admiramos mutuamente y somos amigos para siempre.

P. – Cambiemos de tercio que dirían los taurinos, ¿Qué recuerdos guarda de su etapa como árbitro de fútbol?

R. – Muchísimos. Dediqué 24 años de mi vida al arbitraje. No llegué a la máxima categoría, aunque si como juez de línea. Casualmente estuve con Abilio Caetano Bueno, único árbitro de Huelva en primera división. Mi juventud, parte de ella estuve arbitrando, desde sexto de Bachiller, empecé con los benjamines hasta primera división, estuve en todas las categorías aunque como he referido antes, en la división de honor lo hice como linier. Como árbitro hasta tercera división. Tuve la categoría de árbitro nacional y la verdad es una experiencia como para escribir un libro. La de aficionados, árbitros y jugadores que he conocido, con vivencias que nunca podré olvidar habiendo hecho miles de kilómetros para arbitrar. Conocí a José Emilio Guruceta Muro, el mítico Guruceta, un gran árbitro que desgraciadamente falleció en un accidente de tráfico cuando se dirigía a Burgos para dirigir un partido de fútbol.

P. – ¿Qué destacaría de Huelva?

R. – Huelva está muy presente en mi vida. Prácticamente mes y medio del año lo paso en Mazagón veraneando. En Huelva tengo muchos amigos. He acudido como Cónsul general de Filipinas a actos como el festival de cine iberoamericano entre otros. Huelva es una ciudad entrañable, donde me gusta pasear por sus calles del centro, por la Concepción, tomar mi café sentado en una terraza, visitar el mercado del Carmen… También tuve la oportunidad para completar mi formación académica, el hacer el máster de ciencias del trabajo en la universidad de Huelva. Igualmente realicé algún tipo de auditoría en dicha universidad y actualmente como abogado en ejercicio, represento, soy nombrado y llevo año y medio llevando la acusación particular del llamado “crimen de Almonte”, que como se sabe, después de una primera sentencia en la audiencia de Huelva y otra en el tribunal supremo, el procesado resultó absuelto y a partir de ahí me hago cargo de intentar reabrir la causa. Estamos en fase instructora, practicando nuevas pruebas para intentar esclarecer este hecho horroroso en que una persona recibió más de 150 puñaladas pero el autor de estas puñaladas no ha sido localizado, identificado y en ello estamos en el juzgado de La Palma del Condado, que por cierto, con una gran labor de la jueza titular, donde lleva 6 años luchando para esclarecer este crimen tan horroroso.

P. – ¿Cómo fué su niñez y que soñaba ser de mayor?

R. – Mi niñez me transporta a mi barrio del Heliópolis en Sevilla, en el colegio Claret, donde estuve 13 años que me marcó la congregación claretiana, con una educación magnífica. Por tanto mi niñez está relacionada con mi barrio y mi colegio. Siempre quise ser abogado en ejercicio pues es una profesión Apasionante. No lo esperaba, ser nombrado Cónsul General en Andalucía Occidental, Ceuta, Melilla y Badajoz, una cosa que no consigue cualquiera y estoy muy orgulloso de ello. No puedo olvidar mi docencia en la universidad Pablo Olavides, impartiendo clases de derecho del trabajo desde distintos grados, recursos humanos, relaciones laborales….

P. – ¿Cuáles son sus referentes en esta vida?

R. – A nivel profesional me quedo con todos esos magníficos abogados que día a día realizamos la alta función social de representar los intereses de los justiciables ante los tribunales. Se puede hacer una gran labor por todos aquellos que demandan justicia. Es una profesión muy vocacional, pues los abogados estamos las 24 horas del día pendiente de quienes depositan su confianza en nosotros.

Personalmente mi referente es mi padre, fue una persona trabajadora, honesto, buen padre de familia, esposo que tuvo la gran suerte de encontrar a mi madre y que estuvieron felizmente casados 52 años y tuvieron 7 hijos. Es mi referente por la honradez y la forma de desenvolverse en la vida, siempre de manera honesta.

P. – ¿Le gustaría añadir algo más?

R. – Me gustaría reseñar que estamos en un periodo donde hay tanta destrucción de la familia y tantos divorcios, que hace unos días se hacía referencia a que el 67% de los matrimonio de hoy se divorcian, por lo que mis padres al igual que otros muchos se lleven tantos años unidos, hace que se dé credibilidad al matrimonio, aunque en este tiempo de crisis, donde las virtudes desaparecen y hay crisis de valores, lo que provoca la desintegración de la unidad familiar, que desemboca en la situación que tenemos, en que se piensa que todo vale y no es así.

Hay una crisis económica, sanitaria… pero viene provocado por una crisis de valores, que llevamos manteniendo hace más de 20 años.

José Ignacio, me ha encantado echar este ratito de charla y que obviamente le animo a escribir ese libro con sus recuerdos como “trencilla” que a buen seguro para los que somos aficionados al deporte rey nos encantará. Y a ver si un día coincidimos con nuestros comunes amigos Pepe Ruciero o José María Asprón y tomamos un cafetito por el centro de Huelva.