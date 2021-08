Cómo implementan el teletrabajo de forma segura las empresas

Según el diccionario, la definición de teletrabajo se entiende como una forma de trabajo independiente de la ubicación geográfica de la oficina o empresa, facilitada por el uso de herramientas informáticas y telemáticas y caracterizada por la flexibilidad tanto en la organización como en la forma de llevarla a cabo.

No hay una definición en circulación que describa mejor la utilidad y las características del llamado trabajo ágil: inteligente y humano.

Introducir un sistema de teletrabajo seguro desde casa significa permitir a sus empleados trabajar desde casa sin tener que desplazarse físicamente a su oficina. A esto hay que añadir el factor seguridad: para conectarse con su empresa, necesita una herramienta que permita una comunicación rápida y estable y que garantice una protección continua contra los ataques de virus.

Esta herramienta es la VPN.

Disponer de un sistema de teletrabajo en su empresa tiene numerosos aspectos positivos, entre ellos

Una reducción neta de los costes internos de la empresa

Un aumento de la productividad de los trabajadores y, por último, una mejora de la calidad de vida

El impacto ético/medioambiental es inmediatamente perceptible: menos desplazamientos equivalen a una reducción general de las emisiones de CO2

Comunicación segura: gracias a un sistema de teletrabajo VPN, la empresa puede controlar quién accede a la red interna y asegurarse de que nadie del exterior pueda manipularla.

¿Cómo puedo introducir el teletrabajo en mi empresa?

¿Cómo puedo ayudar a mis empleados a conectarse desde casa sin descuidar la seguridad y el coste?

Para que este escenario sea posible, y para que sus empleados puedan conectarse desde casa ante cualquier eventualidad, necesita dotar a su empresa de una conexión VPN.

Un ejemplo muy bien valorado por los nómadas digitales es NordVPN México, perfecta para alguien que esté teletrabajando desde México o desde España.

Gracias a este tipo de comunicación ágil, usted y cualquier persona que trabaje en su empresa podrán acceder a los archivos de la empresa y al material de trabajo como si estuvieran en la oficina.

VPN para los trabajadores de su empresa: trabajo y ética

En teoría, hay un número casi ilimitado de programas y soluciones que permiten conectarse a distancia a la empresa, y la más segura es sin duda la VPN.

Pero, ¿qué es una VPN?

Una VPN es un tipo de conexión que le permite acceder al ordenador de su oficina o incluso a un servidor a través del cortafuegos de su empresa.

La VPN sólo le permite acceder a contenidos predefinidos. Por este motivo, la VPN es el método más seguro para implementar el teletrabajo.

Las ventajas de seguridad de esta conexión son:

La VPN mantiene alejados a los hackers y a los virus gracias a su sistema de encriptación.

El tráfico de la VPN está totalmente filtrado, supervisado y bloquea las infecciones antes de que puedan llegar a la red de la empresa.

si su empresa dispone de un cortafuegos interno, implantar una VPN es muy fácil y tiene un coste muy bajo.

¿Teletrabajo? Una unión de tecnología y humanidad

No sólo el trabajo, una VPN de trabajo le permite trabajar en el entorno en el que se siente más seguro y protegido: ¡en casa!

En el corazón de un buen sistema de conexión a distancia hay un sistema de cooperación subyacente. Que no estés físicamente en la oficina no significa que no estés allí o que tu trabajo sea menos valioso.

Las VPN, así como cualquier servicio que permita configurar el teletrabajo, están pensadas para las madres o padres que se ven obligados a trabajar desde casa durante unos días, para el empresario que quiere acceder a un archivo en su ordenador aunque esté en casa, o para ese trabajo urgente que tienes que completar para la reunión del día siguiente. En definitiva, la VPN es un servicio que da importancia a la productividad pero también a la familia y a la esfera personal del trabajador.

Ninguna empresa debería prescindir de este tipo de servicio gestionado, ¿y usted? ¿Cuál es su experiencia con el teletrabajo?