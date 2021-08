Francisco José Serrano: “De esta pandemia han surgido muchas oportunidades de crecimiento”

Se acerca hoy a esta tribuna pública Francisco José Serrano Nieves, al que conozco hace poco más de una década y la verdad es que desde entonces nos une una buena relación de lo cual me alegro un montón, pues Fran es persona cordial, dialogante, servicial, trabajador, optimista, alto sentido de la amistad…

Nuestro invitado de hoy comenzó a trabajar en el sector de los aparcamientos como taquillero en el año 1989 en el aparcamiento de Pablo Rada de Huelva. Desde entonces, fue poco a poco asumiendo puestos de más responsabilidad, primero como encargado del aparcamiento antes comentado, después como jefe de centro en Huelva, posteriormente como delegado en Andalucía Oriental hasta la actualidad (2021), que ocupa en su actual empresa la categoría de delegado de Andalucía. Actualmente, se encarga de llevar la gestión completa de todos los aparcamientos subterráneos y en superficie que su empresa tiene en Andalucía, así como la búsqueda comercial y desarrollo de negocio.

Cuando me pongo en contacto con Fran para concretar esta entrevista no nos resistimos en hablar de fútbol un ratito antes de comenzar. Una vez que iniciamos nuestra charla vamos rápidamente a la primera pregunta:

P. – ¿Que opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Pienso que cuando estemos vacunados un 70-80% de la sociedad, de todo el mundo, no sólo de España, dejará de ser un virus tan letal como los es ahora y lo ha sido meses atrás. Pasará a ser un virus similar al de la gripe, que todos los años aparecerá y lo combatiremos con medicamentos de prevención, vacunas etc.

A nivel personal, me gusta estar con mi familia, hacer mucho deporte. Corro, salgo en bici. Considero que llevar una dieta saludable, complementado con ejercicio es lo mejor para poder enfrentarme a los retos que se me presenten.

R. – Claro que he pasado miedo. Date cuenta que cuando tienes familiares directos mayores, en residencias o en casa, al ser una población de riesgo, resulta muy complicado de gestionar. Además, te vas enterando de conocidos, compañeros, amigos que se han contagiado y algunos lo están pasando mal, al final dicha situación no es fácil de digerirla. Yo pienso que todos hemos pasado miedo.

P. – ¿Tienen muchas incidencias las zonas ORA?

R. – Cada vez menos, es normal que existen incidencias ya que la zona O.R.A. es un servicio vivo y a su vez antipopular para algunos, en los últimos años esto parece haber cambiado, por ejemplo, una de las incidencias más importantes y preocupantes son las agresiones a los controladores de forma verbal o en ocasiones física, ya que los controladores o trabajadores son un valor muy importante para las empresas. Este tipo de actos no se deberían ni permitir ni producir. Y luego en general, nos encontramos con otras incidencias comunes pero en lo material, como son los temas de actos vandálicos a los parquímetros, esto en los últimos años han bajado, ya que el parquímetro empezamos a verlo como mobiliario urbano.

En general, en relación a la pandemia, la verdad es que no ha habido incidencias. Muchos de los servicios se paralizaron durante el estado de alarma del inicio de la pandemia y luego poco a poco cuando se comenzó a recuperar la movilidad, la ORA era de las menores preocupaciones de los ciudadanos.

P. – ¿En qué beneficia al usuario este tipo de aparcamientos?

Beneficia: 1) en tiempo, al disponer de aparcamientos libres para la rotación en calles céntricas, comerciales y zonas residenciales donde sin la zona O.R.A. sería imposible aparcar.

2) en el bolsillo ya que dejas de dar vueltas buscando donde aparcar tu vehículo

3) medioambientalmente pues se reduce el consumo de combustible que contamina a la ciudad.

P. – ¿Se olvidan mucho los conductores en pasar por las máquinas a sacar sus ticket?

R. – Cada día menos, debemos tener en cuenta que con las nuevas tecnología cada vez es menos necesario el parquímetro, el usuario que olvida pasar o poner ticket de aparcamiento realizan un acto de fe pensando me la juego por si no pasa el controlador, al final pasa y se encuentra el aviso de la denuncia no gustándole, por el coste de la multa y para la próxima lo más seguro es que pague.

P. – ¿Qué supone que haya personas en los aparcamientos ORA, intentando recibir ayudas económicas cuando hay que pagar por aparcar?

R. – En los lugares ya regulados por la zona O.R.A. no deberían permitir las autoridades competentes que otras personas soliciten o pidan dinero por aparcar, otra cosa es cuando este perfil de personas se encuentra aparcando coches y cobrando por ello en distintas zona de la ciudad, lo que se debería llevar acabo es la regularización de dicha situación por parte de empresa como la nuestra, formando, reciclando etc. a estos “gorrillas” para que puedan integrase a una empresa o que los propios Ayuntamientos creen una sociedad pública a los efectos regulando la situación donde estos señores trabajen dados de altas, uniformados etc. etc. pero nunca como lo vemos habitualmente que aparte de su imagen como persona es la imagen de todos y de la ciudad.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R. – Que toda la sociedad onubense rememos en la misma dirección no seamos tan conformistas, apáticos etc. y donde los políticos e instituciones públicas se unan y juntos sin mirar sus colores, ideales políticos etc. y piensen de una vez por todas en Huelva que es de las provincias de España más ricas en todo y dejen de decir cada vez que llegan las elecciones por ejemplo: que el AVE llegará a Huelva si yo estoy ahí…, como yo digo siempre a los amigos, el AVE llegara a Huelva cuando se quede sin freno en Sevilla. Realmente lo que necesita Huelva según mi opinión es una lanzadera que en 30 minutos esté en Sevilla enlace con un AVE y en 3 horas en Madrid con una frecuencia de trenes adaptados a la vida comercial y turística de nuestra ciudad.

En definitiva, necesita infraestructuras sobre todo en comunicación con el resto de España.

P. – ¿Qué significa para ti el Recre y el At. de Madrid?

R. – Para mí, a nivel futbolístico es todo, una pasión, un sentimiento, un sufrimiento. “amor por unos colores”

Es una parte de mi vida, todas las semanas uno espera con ilusión que llegue el fin de semana para acudir al estadio Nuevo Colombino junto a mi hija y sobrino para ver a nuestro Recre. El Decano es algo más que un sentimiento para mí.

Al igual que el “Atlético” cuando podemos nos desplazamos a Madrid al Wanda, con anterioridad al Calderón, para ver el partido en directo. El Atlético es como mi Recre, es un sentimiento complicado de describir, de estos dos equipos se nace no se hace.

Pero quiero dejar claro que por encima de todo para mí está nuestro Recreativo, que nunca caminará solo.

P. – ¿Los mejores y peores recuerdos de tu vida profesional?

R. – Los mejores, tener la oportunidad de dedicarme a este sector del aparcamiento tan vivo y a su vez tan bonito, donde he tenido la oportunidad después de los 32 años dedicados al sector de conocer y a su vez haber tenido y tener grandes compañeros en todos los escalafones de las empresas en las que estuve trabajando.

Muchas de estas personas con las que estuve trabajando en su momento, siguen siendo compañeros míos, compañeros que con el tiempo se han hecho amigos.

Los peores, pues haber trabajado con personas sin valor humano, sin escrúpulos y sin sensibilidad alguna, esto es cada vez más común en la vida profesional.

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis económica y de la pandemia?

R. – Como todo en la vida, algunos suspenden y otros aprueban. Pero creo que lo que más lamentamos los ciudadanos de este país, es que cuando vienen situaciones de este tipo tan graves y a su vez desconocidas para todo el mundo, deben estar todos a una y eso no sucede, el color político debería ser el de España para todos.

P. – ¿Fran cómo te gustaría concluir esta entrevista?

R.- Gritando con todas mis fuerzas

Viva Huelva!!

Viva mi Recre!!

Amén amigo