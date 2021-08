Josep Pedrerol: “El Recre está en el corazón de la gente, por eso hay que estar con él”

Mi estado esta semana es de satisfacción y bienestar. Para mí es un placer y todo un orgullo tener en esta vuestra sección, que me brinda la dirección de www.diariodehuelva.es al periodista deportivo más importante del panorama nacional. Aunque siempre ha estado en el candelero, es a día de hoy sin ningún género de dudas el líder de la información deportiva en televisión. Sus espacios “Jugones”en la Sexta a la hora de la sobremesa, y “El Chiringuito de Jugones” en Mega a media noche, se han convertido en los programas más vistos en su franja horaria. No creo que hagan falta más pistas pues ya todos habréis adivinado quién es nuestro personaje de hoy: mi querido amigo, compañero y ex jefe Josep Pedrerol Alonso.

Lo conocí hace aproximadamente 16 años, cuando me fichó por recomendación de otro grande como Luis del Olmo para que fuese la voz del Recre en su etapa en Punto Radio. Por supuesto fueron tres temporadas en las que disfruté haciendo lo que más me gusta: cantando y contado la actualidad del Decano. Fue en esa etapa cuando demostró que además de ser un gran profesional era una persona afectuosa, íntegra, afable y empática. Pero sobre todo como se dice por aquí muy “güena gente”

Y para conocer un poco más a nuestro protagonista, nos pusimos en contacto con él para hacerle una entrevista. Y con la amabilidad que le caracteriza accedió a la primera. Así que vamos con ella.

Como cantaba Lina Morgan, agradecido y emocionado, solamente puedo decir… gracias por venir. Para mí es un placer tenerte en mi sección ‘Rincón Choquero’, máxime cuando se que no eres muy dado a conceder entrevistas.

Cierto, no me suelo prodigar mucho. Pero si eres tú, sí; porque te tengo mucho cariño. Contigo lo que sea.

Todo niño sueña con ser algo de mayor ¿Cuál era tu sueño?

Mi sueño era ser feliz, aunque nunca sabemos lo que es hasta que con el paso de los años lo intentamos, buscamos y lo peleamos. Para mí la felicidad es levantarse con ilusión todos los días y creo que lo estoy consiguiendo. Yo no se si tenía sueños, recuerdo que en mi casa mi familia tenía una empresa de electrónica y solo veía auriculares y aparatos de radio por todas partes. Pues así crecí yo; escuchando la radio, especialmente a Luis del Olmo y un momento pensando me dije que quizás algún día trabajaría yo ahí. Digamos que la radio era el sonido de mi vida. Luis de Olmo y “Protagonistas” me ayudaron a crecer. Y al final, siendo más mayor me dije, lo mío es trabajar en esto.

¿Qué recuerdas de tú primer día de trabajo y en que medio?

Bueno, recuerdo que había un anuncio en la Facultad de Periodismo estando en primero y ponía ‘se buscan’ redactores para una emisora en Cornellá y allí que me presenté. Y ahí comenzó mi aventura, en una especie de informativo que hacíamos, muy humilde y modesto. La radio, sin duda, tiene algo que engancha; a pesar de que me haya pasado a la televisión y ahora he conseguido que la tele también me enamore. Pero la radio fue mi primer amor, fue fantástico, ahí me di cuenta que eso era lo mío y a partir de ahí llegó la Cadena Ser, Radio Barcelona, Punto Radio, Intereconomía y un montón de cosas más.

¿Cómo ha sido el camino?

El camino…bueno ha tenido de todo, sus luces y sus sombras, y algunas dificultades. En la Ser y en Radio Barcelona aprendí bastante, pero sobre todo comprendí y confirmé que el deporte era lo que más me gustaba. Y aunque comencé en informativos, pronto pasé a deportes, pues entendí que ese era mi mundo. Con Carrusel y esas cosas me di cuenta que ese era el camino que quería emprender. Ha habido de todo, pero sobre todo experiencia, incluso las etapas malas también sirven de enseñanza. Punto Radio fue una experiencia fallida, fue una pena porque ahí estaba Luis del Olmo. Pudo ser una emisora con mucha fuerza y se fue cayendo. Bueno, yo aprendo de todo y de los problemas más, esta vida está llena de sobresaltos, el objetivo es intentar salvarlos y aprender de las caídas.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que has recibido y de quién?

No sabría decirte el mejor consejo… pero siempre me han llegado de amigos míos, tú mismo, quizás alguno me dijo que peleara por lo que creía. Y lo sigo haciendo.

¿En vacaciones desconectas del trabajo o sigues dirigiendo con el mando a distancia?

No, intento desconectar un poco, es verdad. Pero yo soy mucho de viajar, sobre todo a Estados Unidos. Me gusta aprender, ver lo que hacen los demás, al final no es tanto trabajo, es un hobby. En fin, que hago lo que me apetece sin tener que hacer ningún esfuerzo, porque estamos viendo la televisión en cualquier lugar del mundo, en Miami o en LosÁngeles y cogemos ideas. En definitiva eso no es trabajar, eso es aprender. Aunque este año con la pandemia me he movido menos.

¿Porqué medio te decantas, radio o televisión?

Ahora mismo por la televisión. Actualmente estamos en el mundo de la imagen, aunque entiendo que la radio seguirá por muchos años. De hecho, también están los podcast, que creo que es muy interesante cuando vas conduciendo y no estás para pararte y ver una pantalla de televisión. ¿Qué yo podría hacer cosas en la radio? Pues seguramente sí, pero no cambio la televisión por la radio en este momento. La televisión tiene muchas facilidades y las redes sociales también: ahora lo tuit es lo que está de moda y el futuro pasa por ahí. Hay que adaptarse a lo que pasa y los cambios se están produciendo con una rapidez espectacular y es fundamental estar cerca de la gente joven, que tiene otro tipo de medios que les ayudan a informarse. Existe Twitter, Instagram, TikTok, sin duda hay que estar ahí. Ahora mismo la radio no es algo que me llame la atención.

Hace poco se dijo que tuviste una suculenta oferta para fichar por Onda Cero ¿Qué hubo de cierto? ¿la valoraste?

Sí, pero ahora mismo no me apetece volver a la radio, no me motiva.

¿Te es fácil pasear por la calle o te paran muchas personas para pedirte autógrafos y fotos?

Si y no, en general el cariño es brutal, es fantástico. Algunas veces me encuentro en el supermercado cogiendo los garbanzos y te piden una instantánea y no estás muy mentalizado para hacerte una foto en ese momento…jejeje, pero entiendes que es así, porque es la forma de mostrarte el cariño. Yo nunca le niego una fotografía a nadie. Quizás alguna vez le he dicho a alguien, cuando estás a mitad de una comida, que espere un poco si no le importa, pero en general la gente es muy respetuosa y esperan que termines de comer y que te levantes. Ya he aprendido, desde los 25 años que empecé en Canal Plus con el Día Después, a convivir con eso y en general muy bien. Eso sí, cuando necesito salir a caminar o hacer deporte, me dejo el pelo suelto, una gorra calada y una camiseta para disimular un poco…jejeje… que no te paren cada cien metros.

Aunque es agua pasada, todavía se recuerda el día que dijiste becarios NO en pleno directo. Se que aquella noche lo pasaste mal, pero a su vez que al día siguiente lo aclaraste todo y las aguas volvieron a su cauce. He tenido la fortuna de trabajar contigo, pude comprobar que obviamente eres exigente en el trabajo. Pero, a su vez una persona empática y que cuidas muy bien a quien trabaja contigo. Recuerdo que comencé la temporada en Punto Radio en septiembre y en navidades recibí en casa una cesta de navidad, con jamón incluido. ¡Eso no es habitual en los jefes! Ah…el jamón no era de Jabugo…jejeje

Jejeje… Al final peleamos todos por lo mismo, nos dedicamos a eso. Trabajamos para la empresa en la que estamos, para que la radio en la que estábamos en aquella época creciera. Y eso se hace con ilusión, con la sensación de ir todos a una. Esa es la forma de trabajar que yo entiendo, la que todos vayamos juntos en el mismo barco, que rememos en la misma dirección. No entiendo a aquellos que quieren hacer la guerra por su cuenta. Por eso cuando entendía que no estaba consiguiendo eso y que no me lo estaba pasando bien, me he iba porque me aburría. Mi filosofía es trabajar todos juntos y dedicar muchas horas al trabajo. No me gusta salir a empatar los partidos, yo salgo a ganar siempre. En definitiva lo que busco en mi equipo es compromiso, lo que no perdono es a los vagos, aquellos que pasan de todo o que dicen ya lo hará otro o que señalen al compañero como culpable y nunca digan, aquí estoy yo, dando la cara. La cesta es lo de menos pero tú fuiste parte muy importante y contigo hicimos un buen equipo. Yo tengo de ti muy buen recuerdo. Y aunque el jamón no era de Jabugo….jejeje la voluntad es lo que cuenta.

Acaba de comenzar la temporada ¿Crees que con la austeridad y los límites salariales veremos una Liga más igualada o volverán a dominarla los mismos?

Sabes que pasa…digamos que si los grandes reciben menos y los pequeños reciben más La Liga es más igualada pero por abajo. Por el contrario si los grandes reciben más, tienen más posibilidades de competir en Europa…es un poco delicado. Vamos… que difícilmente Barça y Madrid podrán ganar La Liga de Campeones, máxime cuando al PSG y City le permiten que gasten todo. Mi opinión es que hay conjugar las dos cosas. Creo que hay hacer una Liga más fuerte por arriba y no por abajo que es lo que está haciendo Tebas.

Tengo que preguntártelo. Afirmaste hace unos meses que si Ramos y Messi, dejaban sus respectivos clubes, tu dimitías ¿Pasó alguna vez por tu cabeza?

Sí, sí, por supuesto que sí ¿Y qué iba hacer? Sobre todo para no fallar a mis seguidores entendía que tenía que hacerlo y que no me lo echaran en cara. Luego le di la vuelta y al final decidí que no. Sobre todo porque recibí bastantes correos electrónicos dándome motivos para continuar. Fueron centenares a los que he intentado responder pero no he podido hacerlo a todos. Y esa ha sido la clave: esos mensajes de cariño. También hay algunos que están deseando que lo deje, esos enemigos que tengo ahí…jeje pero que tengo localizados y que están deseando que te caigas. Y esto me ha ayudado mucho a continuar.

¿La marcha de grandes futbolistas, como ha sido el caso de Messi o Ramos, devalúan La Liga?

Sí claro, pero no solo Messi y Ramos. Cristiano en su momento y también Neymar. Mira, Félix, da mucha rabia que haya equipos que puedan gastar lo que quieran. Lo que dicen La Liga y Tebas sobre el límite salarial está bien, lo entiendo. Pero en La Liga Francesa le han dicho al PSG que tranquilo, que con la pandemia no hay límite y gaste lo que quiera. Mientras tanto Tebas dice que se va Messi y no pasa nada. Pues claro que pasa, ya que la Liga de España en el mundo será peor y tendrá menos audiencia…pero en fin.

Tú has dicho siempre que eres culé. Pero nadie te cree; piensan que en el fondo eres merengue. De hecho, parece que te quiere más Florentino que Laporta

No, lo que pasa es que tengo más relación con aquellos presidentes que ya estaban en mi época de Canal Plus. Te recuerdo que estuve doce años entrevistando en los palcos. Por eso tengo más contacto con aquellas personas que entrevisté durante tanto tiempo. Doce años más otros tantos después, en total 24 años. Imagínate el tiempo que hace que conozco a Florentino. Como conocí a Núñez, Gil, Cerezo, Lendoiro, Ruiz Mateos, Lopera, Cuervas, incluso Del Nido. Es que he tenido relación con una serie de presidentes que ya no están y quedan pocos. Diría que casi únicamente Cerezo y Florentino. Y esa relación pues continúa. Con Laporta también tenía buena relación, pero se marchó y se perdió un poco. Ahora ha vuelto y cuando nos vemos nos llevamos fantásticamente bien. Y es verdad, soy culé, aunque nadie se lo crea… jajaja

Cambiado momentáneamente de tema. Desgraciadamente seguimos con la pandemia ¿Cómo viviste el confinamiento? ¿Pasaste miedo en algún momento?

Mucho miedo. Jamás en mi vida había pasado tanto miedo, sobre todo miedo a enfermar y a no saber lo que iba a pasar. Yo soy mucho de socializar en sitios, estar con la gente, ir a restaurantes, de comer de compartir y el no poder hacerlo fue terrible. Sufrí ansiedad, de hecho tuve que ir al hospital tres veces y me dijeron: “tómese un calmante y váyase a casa”. Yo escuchaba los síntomas del covid en la tele y yo los tenía todos. La verdad es que soy bastante hipocondriaco y me afectó mucho; lo pase realmente mal. Sobre todo tengo un recuerdo horrible de la primera etapa de la pandemia y del confinamiento, encerrado en casa.

¿Cómo dirías que es el papel que están desempeñado los medios de comunicación y las redes sociales ante esta pandemia?

Hay de todo. Creo que los medios de comunicación siempre buscamos la noticia más llamativa y a veces quizás deberíamos tranquilizar más que asustar. Es más noticia cuánta gente ingresa que no cuántas personas han sido dadas de alta. Eso es algo que deberíamos analizar los medios y los periodistas. Pero en general creo que tanto la radio como la televisión han hecho un buen servicio público al igual que en las redes sociales se ha hecho una buena labor. Me acordaré de un señor en Twitter que daba todos los casos diariamente de todas las comunidades autonónomas. Sin duda un trabajo magnífico de una persona que no pertenecía a ningún medio. No creo que haya habido un exceso de sensacionalismo en general los medios han hecho un buen trabajo.

¿Y los políticos han estado a la altura?

También creo que sí. Pero es muy delicado Félix, ya que creo que ningún político sabe manejar una situación como esta. Culparlos por hacer mal las cosas los primeros meses de la pandemia no tiene sentido. Solo hay que irse al Reino Unido para ver como lo manejó Boris Johson o como lo hizo Donal Trump. De verdad hay que viajar un poquito y darse cuenta lo complicado que ha sido esto. Sin duda, nos cogió a todos desprevenidos, por lo que no creo que haya nada que echarle en cara a los políticos que intentaron hacerlo lo mejor posible. Yo no me meteré en ese jardín de criticar a mandatarios por intentar salvar vidas. Lo han hecho como han podido. Que ha habido errores, claro que sí; pero seguramente su intención fue hacerlo lo mejor posible.

¿Crees que el futbol ha ayudado a paliar el dolor que nos ha producido el covid?

Por supuesto. Como también las series por ejemplo. La gente se abonó seguramente a Netflix, Movistar o Amazon y vieron otra televisión. Entendieron que había otra forma de ver la tele y también otras muchas entraron en Twitter, buscaron compartir de otra manera. Las series pegaron un subidón espectacular. Bueno, el fútbol también ayudó, pero fuera a parte del entretenimiento, porque la gente buscó formulas de escapar del drama que estábamos viviendo. Es verdad que con la pandemia y los estadios vacíos el aficionado ha tardado más en conectar con el futbol, ahora parece que con la vuelta de los aficionados y con el sonido ambiente de los estadios, estamos volviendo. Pero yo creo que la gente no había vuelto del todo.

Volviendo al deporte rey. No me cabe la menor duda que durante mi periplo en Punto Radio te metí en vena sangre albiazul. Pero con el paso del tiempo y estando el Recre en la Quinta División, sigues dándole al equipo más vetusto de España un hueco en tus programas. ¿A qué se debe ese cariño tan especial?

Hombre, esencialmente a tí que siempre has transmitido lo que significa el Recre, el Decano de nuestro fútbol. Yo siempre he defendido que el futbol no es de más o menos aficionados, que están en Primera, en Segunda División, en la Champions o en la Quinta. Sino que es del corazón de la gente. Es la ciudad y Huelva vive el fútbol como nadie. Yo soy muy de ciudades y hay algunas que no merecen un equipo en Primera porque no lo viven, no lo disfrutan con campos vacíos. Por eso me sabe muy mal que equipos como el Recre se hayan ido cayendo, aunque haya culpables, eso me da igual. Pero cuando un equipo está en el corazón de la gente hay que estar con él y el Recre está en el corazón de muchos y eso se transmite y llega. Por eso todos tenemos un cariño muy especial al ‘Abuelo’ y lo que tenemos que hacer todos es ayudar.

¿Piensas que puede haber algún club que quiera ver morir al ‘Abuelo’, para heredar el decanato?

No creo, no me fastidies. No quiero pensar en eso, ya me informarás tú mejor. No lo sé, espero que no sea así y larga vida al Recre.

Estamos llegando al final y me gustaría agradecerte de nuevo que me hayas prestado tu tiempo. Pero no sé, si te gustaría añadir algo más, que durante la entrevista no te haya preguntado.

Sobre todo que pienso que lo medios de comunicación están cambiando. Que antes los periodistas estábamos acostumbrados a hablar en una especie de púlpito y que no había posibilidad que la gente contestara. Sin embargo ahora tenemos la posibilidad de que el espectador, a través de redes sociales sobre todo, nos pinte la cara y nos respondan. Para aquellos que critican les digo que no estamos tal mal, que los medios de comunicación estamos más cercanos que nunca. Pues eso, ¡viva la comunicación moderna!.