Manolo Galán: “En política es urgente la necesidad de listas abiertas en las elecciones”

Me llena de satisfacción que se acerque por esta ventana pública mi buen amigo Manolo Galán Moya, a quien conozco hace casi cuatro décadas, cuando formaba parte de la agencia de publicidad Nueva Onda, junto a sus socios Fernando Hernández y Juan Oliver, a los que igualmente aprecio un montonazo y es que han sido muchos los momentos que hemos compartido y de los que guardo grandes y buenos recuerdos.

Persona afable, cordial, solidario, con altas creencias religiosas, comprometido con la sociedad, fundamentalmente con los más desprotegidos, optimista por naturaleza, trabajador nato y gran sentido de la amistad. Lo que se puede decir muy “güenagente”

Nuestro invitado inició su labor solidaria en la Iglesia Católica, donde llegó a ocupar la presidencia del Secretariado Diocesano de Cursillo de Cristiandad. Posteriormente, en 1986, fue socio fundador y primer presidente de la Asociación Tierra Nueva, que trabaja a favor de la integración de jóvenes marginados.

También ha sido presidente de la Fundación Valdocco, así como presidente de la Asociación Onubense de Espondilíticos (ASONES) desde su creación en 1995.

Por este compromiso de voluntariado, Manuel Galán ha conseguido el reconocimiento de la sociedad, como lo demuestra el hecho de que fue elegido Onubense del Año en 2005; en el 2000 recibió de manos de Manuel Chaves la Medalla de Oro de Andalucía otorgada a la Fundación Valdocco y en 2005 se le concedía la Medalla de Oro de la Provincia por parte de la Diputación de Huelva.

Manolo recibió igualmente del consejero de Gobernación y Justicia, de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, dentro de la celebración del X Premio Andaluz de Voluntariado en la provincia de Huelva, el galardón a la persona voluntaria cuya trayectoria es un ejemplo de dedicación a los demás.

Cuando lo llamo para concretar esta entrevista, no se puede negar por la amistad que nos une, aunque sé que le cuesta este tipo de cosas, pero “Manué”, es lo que te toca. El resultado de esta entretenida y amena charla es el siguiente:

P. – ¿Qué opinion tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – En primer lugar lamentar el estado de sufrimiento de tantas personas. Y después reconocer con agradecimiento el especial esfuerzo de colectivos que han reflejado una sociedad solidaria. Las situaciones vividas, han exigido dar lo mejor de sí mismo a todos.

P. – ¿Cuándo crees que terminará la pandemia?

R. – El conjunto de acontecimientos que estamos viviendo corresponde al amanecer de una Nueva Era, al que tenemos que responder con signos de busqueda, generosidad y esperanza. La Naturaleza se reviste de nueva cada día, ofreciendo a la Humanidad un nuevo día con precinto de estreno.

P. – ¿Cómo crees que cambiará el futuro de Huelva?

R. – Confío que Huelva renacerá de sus raíces de arterias descubridoras y la nobleza de su gente. Hay que reivindicar mejora en comunicaciones, para el mayor desarrollo de la Huelva Verde y poder completar el ciclo comercial de los frutos rojos. El Puerto después del Paseo Marítimo y el acercamiento a la Ciudad, tiene objetivos de convertir sus instalaciones portuarias en un referente comercial y turístico. La Universidad en alianza con Instituciones Provinciales estudiarán los nichos de Innovación Empresarial sobre las Nuevas Tecnologías e Ingenierías Industriales, que ofrezcan respuestas laborales a nuestros jóvenes.

P. – ¿Qué significó para los creyentes, la Fe en Dios en el estado de alarma?

R. – La supresión de celebraciones religiosas, ha invitado a situar la Fe, más allá de creencias y devociones, acercándola al compromiso con el hombre de nuestro tiempo, desarrollando los valores de bondad, ética y honradez en los templos de la vida.

P. – ¿Cómo afectará la pandemia a la Economía Universal?

R. – El Capitalismo como sistema económico, acentúa su crisis desde hace décadas. Crea riqueza pero no Solidaridad. Aumenta las desigualdades. Este declive provoca el abordaje de estudios y decisiones que introduzcan claves, para crear niveles de Libertad, Igualdad y Justicia Social en los países desfavorecidos del Tercer Mundo. El Tiempo Nuevo sitúa al Hombre como objetivo, principio y fin de todo proyecto Social o Económico. Nos dirigimos a entender, que la mejor forma de Tener es Compartir. Emerge la Cultura del Ser.

P. – ¿Cómo ha sido la trayectoria de tu vida?

R. – He intentado hacerla sencilla y desapercibida. En los mejores años de mi vida, puse el corazon en el Voluntariado Social. Las relaciones de trabajo me ofrecieron encuentros con personas, que me enriquecieron en respeto y en saber en cauces de verdadera amistad. Las responsabilidades en Asociaciones y Fundación Valdocco, se ha desarrollado en una labor de grupo, logrando objetivos con la sinergia de entrañables compañeros. Los reconocimientos recibidos, siempre los entendí como mérito de los jóvenes. La Vida siempre me parece un acontecimiento apasionante. Hay que recordar las palabras de Tagore, después de recibir el Premio Nobel en 1913: “A los hombres de nuestra época, le ha llegado la hora de prepararse para los albores de una Nueva Era.