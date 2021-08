Diego Calle: “Huelva necesita salir a la calle como el día que pedimos la Universidad”

Nos visita hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia, una persona que forma parte de la fisonomía del centro de Huelva, al que te puedes encontrar por cualquiera de sus calles y es que a Diego Calle Guijarro le encanta pasear, observar y charlar, lo que me parece fenomenal, pues además es interesante echar un ratito de cháchara con él.

Persona de gran carisma, le gusta hacer el bien, es solidario, cordial, con alto sentido de la amistad, con iniciativas, optimista por naturaleza, amante de la fotografía, y desde luego muy buena gente.

Hace unos días he tenido la oportunidad de charlar con Diego en El Portil, donde en esta época del año es habitual. Le propuse hacerle esta entrevista y con la amabilidad que le caracteriza acepta y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinas de la situación que estamos viviendo?

R. – La situación que estamos viviendo es grave, todo el mundo se mueve y combate a esta pandemia, pero el tercer mundo está sin apenas recursos, este problema es mundial y son todos los países principalmente los poderosos los que tienen que luchar y resolver el problema en todo el mundo.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia?

R. – El mundo ya ha cambiado y por supuesto que cambiará aún más eso lo tengo claro, lo importante es que sepamos cambiar para mejorarlo.

P. – ¿Habrá más olas de contagios?

R. – Es muy posible que vengan nuevas olas de contagio, lo importante es estar preparado para combatirlas. Tenemos a muy buenos profesionales de la sanidad, ya lo han demostrado.

P. – ¿Qué te parecen las vacunas?

R.- Las vacunas han funcionado muy bien, seria importante vacunar a la mayoría de la población de todo el mundo, ayudando a la población mundial principalmente, a los países del tercer mundo.

P. – ¿Qué te parece la labor de los políticos ante esta pandemia?

P.- De los políticos tengo muy mal concepto, se preocupan más de rebatir al contrario que de resolver el problema, ningún partido tiene un verdadero líder, así como la mayoría, que tienen un bajo nivel académico, además tenemos muchos políticos. Durante la pandemia que es un problema grave que nos afecta a todos, y que se debería buscar unión y lazos de encuentro, nuestros políticos han tenido un comportamiento lamentable.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R.- Tengo 75 años, estoy jubilado y me encuentro bien, hago senderismo, camino todos los días 2 o 3 horas, soy un buen aficionado a la fotografía, colaboro en un grupo de fotógrafos de la Universidad de Huelva (Minuto de Ruido) donde es su presidente fundador el catedrático D. Francisco Córdoba. Actualmente lo tengo un poco abandonado por motivos de la pandemia espero que en el nuevo curso académico podamos volver a reunirnos y terminar los trabajos pendientes.

P. – ¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

R.- Huelva es una ciudad pequeña con malas perspectiva de futuro, hemos tenido mala suerte cuando el partido de la presidencia era de un color, en Andalucía teníamos a la oposición, las balsas de fosfoyesos es la herencia que dejamos, el Ave y el tren de mercancía para el corredor con Europa están muy lejos. Huelva necesita salir a la calle como el día que pedimos la Universidad.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu etapa profesional?

R.- Estuve en el Colegio Francés e Instituto Rábida, no fui un buen estudiante en mi primera etapa, por lo que cambié a Formación Profesional. Empecé a trabajar muy joven con 16 años como oficial eléctrico, estuve en Radio Juventud como técnico de radiodifunción, en Riotinto-Patiño como instrumentista (actualmente Atlantic Cooper) mi última etapa en la Refinería La Rábida como inspector en Inspección y corrosión (Ingeniero Técnico Industrial). Me jubile en noviembre del 2011.

P. – Diego no me acabas de decir todos los cursos que has hecho y la superación que has tenido a lo largo de tu vida profesional ¿por qué?

R. – No lo he hecho pues te cansaría, la verdad es que son muchísimos, y aburriría, pero es cierto que estoy muy orgulloso de lo bien considerado que he estado a lo largo de mi vida profesional. También he de comentarte que desde mi jubilación en el 2011 sigo activo y con muchas actividades como te he comentado antes, sobre todo en la Universidad de Huelva.

P. – ¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

R.- De pequeño siempre me gustaron las herramientas y los trabajos manuales, pase 2 años en la escuela de aeromodelismo que asistíamos por las tardes después del Colegio y fabriqué dos veleros, tuve muy claro que trabajaría como técnico, los tornillos, máquinas… era lo mío.

P. – ¿A qué crees se debe la fiebre que existe en este momento por las fotos de la Huelva antigua?

R.- Estos tiempos con las nuevas tecnologías y que la mayoría disponen de un móvil y por tanto de una cámara de foto además de ordenadores con archivos y programas para clasificar, mejorar y reparar fotos en malas condiciones es obvio que tenemos millones de fotos circulando por los ordenadores de todo el mundo y de forma casi gratuita.

Con Diego seguí hablando del mundo de la fotografía, que es una de sus grandes pasiones, no en vano sus antecesores familiares fueron profesionales de este sector. El fútbol también formó parte de nuestro ratito de cháchara y la verdad es, que el tiempo que estuvimos de conversación lo pasamos fenomenal, sobre todo recordando su etapa profesional que es de lo más amena e interesante.

En fin que otro día seguiremos recordando tiempos que para nosotros fueron más bonitos y entrañables.