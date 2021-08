Abraham Carrascal: "Tener un espacio en La Jungla Radio es un logro tanto personal como profesional" 

La palabra radio me transmite magia, imaginación e inspiración, sin duda quien se precie de conocerme, sabe que soy un enamorado de este medio de comunicación en el que he tenido la suerte de trabajar.

Y el personaje que hoy tengo el placer de traer a esta vuestra sección semanal, aunque no es su profesión, siempre ha estado vinculado al mundo de las ondas. Lo conocí hace un par de décadas en Odiel Radio, siendo un crío de no más de once años y ya me pude percatar que además de ser un niño jovial, respetuoso, ameno, empático, servicial y atento (característica que no ha perdido con el paso de los años) le encantaba este mundillo. Todavía retengo en mi retina verle con el inalámbrico en la cancha del entonces Pabellón Andrés Estrada, ahora Carolina Marín, metiendo el micro en los tiempos muertos al entrenador del extinto Ciudad de Huelva.

Me estoy refiriendo a Abrahán Carrascal Barroso, que a sus 33 años sigue compatibilizando su trabajo con su vocación. De hecho, en Antena Huelva Radio concilia las labores de técnico de sonido y locutor. Y su buen hacer no ha pasado desapercibido y actualmente tiene un espacio musical a nivel nacional en La Jungla Radio.

Con él nos pusimos en contacto para que ustedes mis queridos lectores lo conozcan un poco más. Y con esa sencillez y amabilidad que le caracteriza accedió de momento a la petición, así que vamos allá.

– Me gustaría arrancar con esta batería de preguntas y con la idea de que nuestros lectores te conozcan un poco más, ¿qué te hizo enamorarte de la radio?

– Es una pregunta que puede abarcar muchas respuestas, pero ninguna en concreto, en realidad, es un conjunto de todo, debido a las sensaciones que puede hacerme sentir a la hora de estar frente al micrófono, pero para destacar una razón, la magia de poder llegar a las personas a través de las ondas, eso es algo que te da un inmenso poder.



– Por cierto, ¿qué es la radio para ti?

– Para mí la radio es un medio de difusión fundamental y sobre todo necesaria, pues desde que tuve la oportunidad de participar y formar parte de ella fui consciente del alcance de toda la información, y sobre todo de los valores que se transmiten a través de la radio.

Sin olvidar, lo más importante, y es que para mí también es un modo de vida e incluso, puedo afirmar que soy un apasionado y no concibo la vida sin ella.

– Tal y como está la profesión, ¿se puede vivir de la radio?

– Considero que es una profesión viva, pero de muy difícil acceso al mercado laboral, sin ir más lejos y poniéndonos como ejemplo, a día de hoy en Huelva, el empleo relacionado con cualquier medio de comunicación prima por su escasez, bien porque el salario no es el adecuado o bien porque la profesión no se valora como tal, lo que provoca que los jóvenes y no tan jóvenes, decidan no dedicarse a este mundo de la comunicación, ya que pueden sentir que el tiempo dedicado a ello no es valorado en el mercado laboral por las condiciones que se ofrecen para estos empleos.

Aunque he de decir que tampoco es mi idea vivir de este medio, ya que lo tomo como una pasión, y mi objetivo es simplemente llegar a las personas para que puedan pasar un rato ameno.

– ¿Qué ha significado para ti tener un espacio en La Jungla radio y qué te puedan escuchar a nivel nacional?

– Podría decir que se trata de un logro tanto personal como profesional, por ello, siempre estaré agradecido a quienes hicieron posible mi participación en la Jungla, ya que, me ha dado la oportunidad de alcanzar un amplio nivel de público.

– Tu programa es musical, ¿a qué tipo de oyentes va dirigido?

– No podría concretar cuáles son los oyentes de mi programa, pues ¿hay de todo no? Jejeje aunque si es cierto que generalmente mis oyentes son de los años 70 y anteriores, aunque también tengo otros oyentes más jóvenes.

– Te conocí como inalámbrico haciendo entrevistas. Ahora te estás especializando en música, ¿en qué registro te encuentras más cómodo?

– Son dos campos que he compaginado desde que comencé en la radio, y lo cierto es que siempre me he sentido cómodo.

Si tuviera que elegir, creo que no podría decantarme por un registro u otro, pues ambos son diferentes y destacan por su especialidad.

– ¿Tienes un referente?

– Me he reflejado en muchos, y sigo haciéndolo, sobre todo en profesionales que han destacado por su amor hacia el periodismo, y la radio, y se caracterizan por poseer unos valores basados en la profesionalidad, dedicación y sobre todo, vocación periodística, por encima de todo prejuicio económico.

– En esta profesión, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido y de quién?

– He recibido muchos consejos tanto de familiares, amigos y allegados, sin embargo, hubo una frase que me dijeron, sin ir más lejos el año pasado con la que me he identificado desde entonces: ¨Si estas a gusto con lo que hace y te sientes bien hazlo, sin que importe todo lo demás¨

– Cambiando de tema. Tú eres un chico joven, ¿qué opinión tienes de los botellones ahora en tiempo de pandemia?

Para mí los botellones no son el único problema a día de hoy ya que existen otros muchos relacionados con esta pandemia. Creo que podrían llegar a considerarse como un problema a día de hoy (los botellones), aunque bien es cierto que, también hay otras situaciones que han de regularse, por tanto opino que, estamos atravesando una situación en la que debe primar la responsabilidad de cada uno.

– Por cierto, ¿dónde pasaste el confinamiento y con quién?

– Trabajando en dos empresas, ambas dedicadas al transporte. Lo pasé con mi madre.

– Sé que compaginas tu faceta como presentador con la de técnico de sonido, tanto en radio y televisión en Antena Huelva, ¿disfrutas también en esta otra vertiente?

– Como decía anteriormente, me siento cómodo con todo aquello que se relacione con el mundo de la comunicación. Aunque son dos medios diferentes, cada uno tiene su encanto y los disfruto por igual, además ambos me ayudan a crecer tanto personal como profesionalmente.

– Como técnico has hecho muchos partidos del Recre y obviamente me gustaría conocer tu impresión de lo que está aconteciendo en el decano. Tanto en lo deportivo, como en lo económico e institucional.

– La situación que atraviesa actualmente el Recre no es novedosa, pues siempre nos hemos enfrentado a los mismos problemas durante décadas, y así seguirá.

El decano como equipo es reflejo de la situación actual de la ciudad, tanto en lo económico como en lo institucional.

Por desgracia, la responsabilidad recae en quienes forman el equipo de gobierno (independientemente de su ideología), sin olvidarnos de que son elegidos por el pueblo.

– Estamos llegando al final de esta entrevista y quisiera agradecerte que me hayas prestado tu tiempo. Y si te gustaría añadir algo más que no te haya preguntado, ahora es el momento.

– Quisiera agradecerte Félix que hayas contado conmigo para realizar esta entrevista, para mí es un placer tal consideración.