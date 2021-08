José Luis Toral: “Di Stéfano me dijo: ‘ojalá cuando llegue al cielo encuentre un balón”

Toral estudia periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, donde se gradúa en 1996. Trabaja como responsable de comunicación en varias empresas de transportes y telecomunicaciones, hasta que en el año 1999 realiza el Máster de Radio de RNE, lo que le permite comenzar a trabajar en el medio de comunicación público desde el año 2000.

Nuestro invitado de hoy es de esas personas entrañables que te encuentras en la vida, cordial, servicial, optimista por naturaleza, aunque a veces pueda parecer lo contrario, alto sentido de la amistad, enamorado de su profesión y desde luego, eso que por aquí abajo llamamos muy buena gente.

Actualmente es el presentador de deportes en el Informativo Territorial de Madrid en la 1 de TVE, junto a Marta Jaumandreu, a quien sustituye cuando ella no presenta. Antes fue director y presentador de Tablero Deportivo y Radiogaceta de los Deportes en Radio Nacional de España. Fue Subdirector de Deportes en la cadena pública y Director de ‘Zona Mixta’ en el Canal 24 horas. Comenzó haciendo información internacional en Radio Exterior de España.

R. – Veo restaurantes llenos en su interior y siento desconfianza. No me termino de creer que la pesadilla haya pasado. Llamadme cenizo, pero me preocupan las mutaciones del virus. Ni había que pasarse con el confinamiento, ni hay que pasarse ahora al desmadre absoluto. Soy optimista, pero contenido.

P. – ¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y sobre todo el mundo del deporte?

R. – Creo que en el mundo del deporte ya hemos comprobado que la pandemia quizá nos haya dejado más tocados que a otros. El deporte no es ajeno a los problemas económicos del resto

de la sociedad. Olímpicos que no han sacado medalla…O el caso de Messi y otras estrellas que se fugan de nuestra liga. Aunque para explicar lo del argentino hay que buscar otras razones,

como la mala gestión, no sólo la pandemia.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – En primer lugar, pasé miedo por mis padres y familiares. Después, preocupación cuando dimos positivo en casa y desconocíamos cómo nos afectaría el virus. Por suerte, lo superamos con pocos síntomas y secuelas.

P. – ¿Qué te ha parecido la labor de los políticos en general ante esta pandemia? R.- Sin entrar en bandos, diría que, en general ha sido mala su actuación. Lo siento, pero es lo que pienso. Generalizar es injusto siempre, pero creo se han preocupado más de buscar eslóganes, antes que soluciones. En su descargo, debo decir que nadie estaba preparado para este “tsunami”. La tarea no era nada fácil. P. – ¿Qué papel crees que han jugado los medios de comunicación y redes sociales en este último año y medio? R.- Los medios hemos dado lo mejor de nosotros, aunque hemos cometido también errores. En mi caso, después de años dedicados al periodismo deportivo me tocó hacer piezas políticas y sociales, porque en mi área hacía falta. Había personas confinadas por culpa del virus. Fuimos servicio esencial, y algunos compañeros no sólo se la jugaban para ir a Torrespaña, donde también hubo algunos casos, sino que además entraban en hospitales y UCIS. Recuerdo ese recorrido distópico, con la M30 y otras calles de Madrid vacías de coches, tampoco olvidó el ambiente obsesivo por limpiar el ordenador, la mesa del estudio con desinfectante…Me daba el maquillaje solo (con resultados mejorables). Unos medios se han pasado de sensacionalistas, otros de no contar historias de la gente que estaba sufriendo esta tragedia… Se me caían las lágrimas viendo a nietos despedirse de sus abuelos por dispositivos que facilitaban algunos hospitales a los enfermos…Queremos pasar página rápidamente, pero sospecho que el trauma colectivo que esto nos ha dejado es tan brutal como difícil de cuantificar.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Vivo al día. Es la gran lección, o al menos una de las lecciones que la COVID nos deja. Aferrarnos al presente, a cada minuto, a nuestra familia, nuestros amigos de verdad…Tener

tiempo de calidad con ellos, sin prisas. Mi único proyecto es sacar adelante la información con la mayor calidad posible en TVE, tratando de hacer equipo en el Informativo de Madrid, donde

trabajo.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de las veces que has estado en Huelva y lo que más te sorprendió?

R. – ¿Me publicaríais la respuesta si dijera que malo? (carcajadas) La respuesta es ‘magnífico’.

Viajé a Huelva por motivos profesionales y el trato fue de diez. Fui a hacer un trabajo y volví con nuevos amigos. Algo parecido en las vacaciones. Por h o por b siempre que fui a Huelva,

conocí personas extraordinarias. Mis tíos Julia y Ángel pasan todos los veranos enteros en Mazagón. Siempre que vamos allí nos sentimos en familia con el grupo de amigos que se ha

creado, unos de la tierra y otros de fuera. Una de las ventajas de ir de vacaciones a Huelva, con respecto a otros sitios, es la “vida social”. El onubense es hospitalario, de corazón, no de “boquilla”. Entre las cosas que más me gustan están las playas, la gastronomía, etc. Pero mejor no airearlo demasiado, que luego se me saturan mis rincones favoritos.