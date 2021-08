José Miguel Espínola: “Mi nieto mayor es quien me enseña alemán”

Me alegra enormemente recibir hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia a una de esas personas buenas que te encuentras en la vida. Me refiero a José Miguel Espínola, antiguo compañero de trabajo y fundamentalmente un gran amigo, lo mismo que su mujer Mary Carmen Moreno.

Espínola nace en Camas y empieza a trabajar muy joven en una papelería imprenta, para posteriormente cambiar de aires y entrar en el periódico El Correo de Andalucía, concretamente en los laboratorios, empezando entonces de día a estudiar fotografía en la escuela de Expresión Artística en Triana. Al terminar sus estudios entró en la redacción del diario como fotógrafo donde estuvo 14 años y seguir su vida profesional en el periódico Huelva Información, donde estuvo 28 años.

He colaborado a su vez con revistas de toros como “El Ruedo” y “7 toros 7”, “Interviú”, “El Caso”, “Huelva Ya”, “Cromos Panini”….

Nuestro invitado de hoy es de los fotoperiodistas más querido por la profesión, no en vano siempre ha sido un gran compañero, desprendido, solidario, risueño, cordial, alto sentido de la amistad, dispuesto a hacer un favor a quien se lo pida, optimista, trabajador, fiable… Vamos, muy buena persona.

Hace unos días lo llamo para echar un ratito de charla con él y me cuenta que se encuentra en Alemania, pero a pesar de ello nos ponemos manos a la obra.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Estamos en una época muy complicada se unen muchas circunstancias como el paro, el encarecimiento de las energías, cambio climático y además ahora el covid esto hace que tengamos una situación alarmante para toda la humanidad.

¿Qué te parece la nueva ola de contagios?

Esta ola es más agresiva que las anteriores como estamos viendo, esperemos que sea la última aunque no lo creo, este virus parece que muta con facilidad.

¿Qué opinas de las vacunas?

Mi opinión es que son positivas y a los hechos nos remitimos, a excepción de algunos casos aislados.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia y sobre todo en Huelva?

Ante dicha pandemia la actitud de las personas cambiará drásticamente, nos haremos más cuidadosos en las relaciones en la calle, se perderá las formas efusivas que tenemos como abrazos, besos y todas calses de carantoñas que estamos acostumbrados, esto será a nivel mundial lo cual Huelva también se resentirá en ello.

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

A estas alturas de la vida todo lo que querías hacer y lo que has hecho, hecho está, solo queda el día a día tratar de seguir viviendo lo mejor posible, no puedes pensar en un futuro a medio plazo.

¿Qué foto te gustaría captar y por qué?

La instantánea que me gustaría captar es la normalidad que se tiene en el día a día de la gente con sus haceres diarios, con toda la libertad de movimientos y sin ninguna restricciones y miedos como estamos pasando.

¿Qué tiene Alemania que la hace tan especial para ti en estos momentos?

Mi hija para terminar su carrera se fue de Erasmus a Alemania en la Universidad de Potsdam con el riesgo que tiene a esas edades de enamorarse y encontrar futuro como así fue, producto del cual creó con su marido una familia en la que me dieron de momento dos nietos preciosos y no es pasión de abuelo, eso es especial para mi, Alemania aparte que es muy bonita para visitar. Ya sabes, ahora cada dos por tres estoy con ellos en este país donde mi nieto mayor me enseña el idioma.

¿Qué recuerdos tienes de tu infancia?

Crecí en una familia trabajadora como la gran mayoría de personas de esos años, fue una época en la que España salía de la miseria, pero se vivía con más tranquilidad en muchos aspectos, en esa época, los vecinos se ayudaban unos a otros y en los juegos de niños eran más sanos no había tanta maldad como la que vivimos en la actualidad, por lo general mi niñez fue muy bonita con el cariño de nuestros padres, familias y allegados.

¿Quiénes son tus referentes en la vida?

Mis padres, y las personas honestas que he tenido hasta ahora.

¿Qué significó para ti tu etapa de fotoperiodista y qué recuerdos guardas?

La labor de fotoperiodista es la que más me gustaba desde mi niñez, ello me dio para vivir cómodamente. Los recuerdos son muchos, pero destaco entre ellos cuando fui despedido del Correo de Andalucía y en poco tiempo me llamaron de Huelva Información para trabajar y el recibimiento fue muy familiar, hasta que la empresa cambió de dueño eso lo saben todos los que lo vivieron de alguna forma.

¿Aficiones preferidas?

El fútbol, tenis, natación y ciclismo rural con mi cámara son las aficiones que más me gustan.

¿Qué te parece la labor de los políticos en general en esta pandemia?

¿Al caso alguna vez los políticos han hecho alguna labor en consenso?, eso no está hecho para ellos, sabemos todos lo que quieren. Pero señores y señoras políticos/as se trata de la SALUD.

Poneros a trabajar de una vez, en CONSENSO, eso sí.

Espínola, ha sido todo un placer echar este ratito de charla contigo, y ya sabes en cuanto regreses de Alemania de cuidar a tus nietos, llámame que tenemos unas cervecitas pendientes