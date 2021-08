Javier Mateo: “Necesitamos vertebrar la provincia de norte a sur por carretera y urgentemente un aeropuerto”

Nuestro invitado de hoy, es de esas personas cordiales que te encuentras en la vida, al igual que toda su familia, me refiero a Javier Mateo, economista con máster en Dirección de Constructoras y Promotoras por la Universidad Politécnica de Madrid.

Gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Huelva, y de la Sociedad Municipal de Suelo de Punta Umbría. Consejero de distintas sociedades tanto en España como en el extranjero. Administrador concursa….

Institucionalmente es Presidente de la Asociación de Constructores y presidente de Promotores de Huelva y de la Comisión de Infraestructuras de la FOE, aparte vicepresidente segundo de la Cámara de Comercio. Miembro de la Comisión Permanente en Andalucía de la Fundación Laboral de la Construcción…

Cuando me pongo en contacto con Javi para realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza, accede y este es el resultado de un ratito de charla de lo más amena e interesante.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Realmente complicada, no estábamos preparados para una situación de crisis de este nivel, ningún economista, te digo esto por empezar por los de mi profesión, había previsto una situación de este nivel y ha sacudido los cimientos de nuestra forma de vida, desde Huelva, una población pequeña hasta las grandes ciudades y las grandes potencias económicas.

¿Crees que habrá más olas de contagio?

Tristemente creo que sí, estamos en la quinta, pero ya hay especialistas que nos adelantan una sexta, sé que legalmente no es posible, pero si la solución viene realmente por la vacuna, debería ser obligatoria, especialmente en grupos de riesgo y personal que trabaja con este grupo.

¿Cómo crees que cambiará la vida después de la pandemia, sobre todo en Huelva?

Ya la vida en la ciudad ha cambiado, desde los hábitos tan nuestros de acercarnos, abrazarnos hasta la forma de consumir en la hostelería, la demanda de vivienda por ejemplo ha cambiado en cuanto a las necesidades que se requieren, más espacios, vivienda de mayor tamaño…. la ciudad está más triste, como en un letargo, letargo que, si continúa afectará nuevamente en la economía, tradicionalmente Huelva ha entrado más tarde en las fases de crisis y también lo hace en la ola de bonanza, incluso en ocasiones la ola cuando llega esta en su fase final.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Realmente por mi no he pasado miedo, pero si por mi familia, mis padres especialmente.

¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

Como sabes Jose Luis yo soy un emprendedor, es la palabra que se utiliza ahora para no decir empresario, que durante un tiempo se ha usado de manera degradante, pero me considero un empresario. He trabajado en diversos campos, especialmente en la promoción inmobiliaria, tanto en España como fuera del país en la época más dura de la crisis del 2007. He tenido la oportunidad de poder realizar proyectos de viviendas, intentando dar una calidad en lo que promovía, al fin al cabo es la mayor inversión que suele hacer una familia en su vida y debe tener calidad.

Actualmente continuo en el mundo de la promoción, ahora estudiando de nuevo proyectos en base a esa nueva demanda que te comentaba anteriormente, espacios libres…

Al mismo tiempo compagino con mi actividad puramente técnica como economista, me especialicé por mis propias circunstancias en el mundo concursal y posteriormente espacialmente en la Ley de la Segunda Oportunidad, una solución legal para que las personas con problemas de insolvencia ya sean empresarios o no puedan salir de ese grave problema.

¿Por qué Huelva no despega de una vez por toda?

Ahora te hablo como Presidente de la Comisión de Infraestructuras de FOE. La falta de infraestructuras básicas no va a permitir nunca que esta provincia despegue, no va a ser posible, decimos que hoy sin infraestructuras no es posible y esto lo repetimos desde hace 40 años, lo básico, que cualquier provincia de España tiene como una situación normal para nosotros es una petición constante, necesitamos poder transportar el agua de la que disponemos, de una red eléctrica que llegue toda la provincia, la mayor plataforma de generación eléctrica eólica continental no puede distribuir en su propia zona, no disponemos de red de distribución, necesitamos urgentemente un aeropuerto, por supuesto no comparto que alguien pueda dudar de los beneficios que un aeropuerto puede traer a esta provincia, lo que si esta muy claro es la desventaja competitiva que nos da el no tenerlo y no solo respecto al turismo, necesitamos vertebrar la provincia de norte a sur por carretera, es impresentable la situación, con respecto al tren el abandono de la provincia es de tal nivel que hasta la nueva estación está abandonada, solo dar una vuelta por los alrededores…El Puerto es la única infraestructura básica que esta funcionando y que su presupuesto, autogenerado nos quieren colar cada año como aportación del Estado.

¿Recuperará el centro de Huelva su actividad comercial?

El comercio realmente no lo tiene fácil, una de las pautas que nos ha traído la pandemia ha sido la de darle a la tecla y que el pedido llegué mañana, el comercio es más amplio que eso y la cercanía, la especialización, el poder ver y tocar lo que vas a comprar no puede perderse, no todo es comprable en internet, lo que si esta claro es que la gente más joven no tiene costumbre de ir físicamente a tiendas, como tampoco la tiene de ir a una sucursal bancaria y el proceso se aceleró brutalmente en la pandemia.

¿Qué representa para ti Huelva?

Mi tierra, mi ciudad, una ciudad donde vas por la calle y difícilmente no te pararás con alguien, el compañero del fútbol, el de la hermandad, el del camino del Rocío, compañeros de trabajo, donde aún con poco dinero puedes echar una tarde de viernes con un sol espectacular, donde se puede ir andando y recorrer la ciudad en un rato y por supuesto mucho más amable que hace algunos años, más habitable. Con respecto a la provincia creo que se lo escuché a Martirio, “Huelva es una España en pequeñita, tiene de todo y especialmente su gente”.

¿Cuáles son los mejores recuerdos que guardas de tu niñez?

Por supuesto mi familia, mis amigos de niñez que continúan hoy siendo los mismos.

¿Qué papel crees que están jugando medio de comunicación y redes sociales en esta pandemia?

Los medios, incluso en ocasiones con exceso de información y no tanto rigor. Respecto a las redes sociales, grandes difusoras de la verdad y de enormes bulos, la inexistencia de filtro permite que cualquier persona dé su opinión como le parezca, a veces bien Intencionada y otras no tanto.

¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general ante esta crisis sanitaria y económica?

La sociedad ha sabido digerir mucho mejor la pandemia que la clase política, desde un principio no han sabido adaptarse a las circunstancias, desde seguir cobrando cuando todo estaba cerrado y se estaba pasando realmente mal, hasta no llegar a ningún acuerdo en todo este tiempo, no han acordado nada importante para las personas a las que de una manera o de otra administran, ya sea desde el gobierno, el mayor responsable lógicamente, hasta el último de la oposición.

Desde el punto de vista técnico si te parece lo hablamos otro día, pero si te anticipo que estamos en una situación realmente comprometida.

¿Quieres añadir algo más?

Darte las gracias por permitirme trasladar mi opinión en estos temas y a tu disposición.

Javi, que me ha encantado este ratito de conversación que hemos mantenido, que me alegra verte tan activo y luchando por Huelva como siempre y que ojalá algún día se conviertan en realidad, más pronto que tarde, todas esas infraestructuras que has comentado.