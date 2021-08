La Asociación de Propietarios de Matalascañas alerta del riesgo de colapso de la depuradora

La Asociación de Propietarios de Matalascañas denuncia que la situación de la depuradora de la costa almonte “es lamentable y está al borde del colapso”.

El vertido de aguas fecales al litoral, ocurrido el pasado fin de semana como consecuencia de la rotura de una bomba de la infraestructura hídrica, demuestra lo que desde esta Asociación viene denunciando desde hace años. Al producirse una gran concentración de ciudadanos en la localidad, como sucedió en este puente, la capacidad de depuración es absolutamente insuficiente para depurar las aguas residuales que se producen.

Las imágenes vistas demuestran que estos vertidos no cumplen la legislación vigente en depuración de aguas residuales, como indica la Unión Europea.

Mientras esto ocurre, el dinero para la construcción de una nueva EDAR en Matalascañas (25 millones de €) continúa en las arcas del “Ministerio para la Transición Ecológica desde hace 7 años, si bien la falta de entendimiento entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía provoca que no se haya realizado; todo ello para ver quién se pone la medalla de su construcción con el dinero de la UE”. Frente a esta indolencia, insisten en el comunicado “se siguen vertiendo aguas que no se adaptan a la legislación vigente. La UE nos multa con 22 millones de € al año, que pagamos todos los españoles, por el retraso en la adaptación de las depuradoras desde hace más de 29 años”.

Hace tres meses la alcaldesa de Almonte anunció el inminente acuerdo entre ambas administraciones, si bien “a día de hoy seguimos sin conocer que se haya producido la firma de dicho acuerdo. El Ayuntamiento de Almonte aún no tiene adjudicado el terreno donde se debe construir la nueva depuradora; es decir todavía no se puede empezar a construir a pesar de que el plazo para la finalización de las obras con los fondos europeos es el 2024 y el plazo de ejecución de la obra, según el anteproyecto de la misma, es de 30 meses y de 6 para su puesta en funcionamiento”.

En este contexto se produce el vertido de aguas fecales este fin de semana en la playa. Como solución, el Ayuntamiento echa arena para taparlo y recomienda en redes sociales que no se utilice esta zona por parte de los bañistas, es decir ni acota la zona para que no se use, no retira la contaminación y, si no se denuncia en medios de comunicación, nadie se entera. La Consejería de Sanidad ni se inmuta, tampoco el Seprona toma nota o a la Dirección General de Costas le preocupa y las aguas fecales en la Playa y los niños y mayores situados sobre los residuos de las aguas fecales.

Los vecinos insisten que, después de tantos años reclamando la construcción de la nueva depuradora por parte de esta Asociación de Propietarios, “todas las Administraciones, cada una por su incapacidad y mala gestión, son responsables de una situación que pone en riesgo la salud de miles de usuarios de la Playa de Matalascañas y de la economía de la comarca de Doñana, ya que si llega a colapsar la depuradora habrá que cerrar la Playa”.

Por consiguiente “se está deteriorando muy gravemente el Parque Nacional de Doñana y dañando al Medio Ambiente; por tanto, nos veremos en la obligación de volver a denunciar este hecho ante la UE y estudiar las posibles actuaciones legales que se puedan adoptar, ante la dejación y abandono sobre todo del Gobierno Central y de la Junta de Andalucía”.