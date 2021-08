Rosy Calvo: “todas las recetas son de mi familia, de generación en generación y más de Huelva que el choco”

Rosy Calvo Morano se acerca hoy a esta ventana pública, lo cual es un auténtico lujazo para esta sección de entrevista en tiempo de pandemia, no en vano, nuestra invitada es toda una autoridad en el mundo de la cocina en Huelva, aunque ella es muy polifacética y destaca también en otras actividades.

Rosy es colaboradora gastronómica en distintos medios de comunicación, conferenciante sobre temas de cocina, donde también ha dirigido talleres, con notables éxitos y es que el verbo fácil de nuestra invitada y la manera de enseñar son valorados muy positivamente.

Aparte ha publicado varios libros de recetas de cocina. Ha conseguido infinidad de premios en concursos de cocina, incluso en Xerez ha ganado un premio venenciando vino.

Ha formado parte de jurados en concursos gastronómicos. Además, ha realizado exposiciones de acuarelas y fotografía con un gran éxito artístico y gran poder de convocatoria. Ha sido “onubensista del año”…. Y podríamos seguir con su currículum que es de lo más amplio, pero con estos botones de muestra, los lectores de diariodehuelva.es se habrán dado cuenta de lo polifacética que es Rosy, quien con la amabilidad que le caracteriza fue atendiendo a nuestras preguntas

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La situación que estamos viviendo es muy preocupante e incierta. Es a nivel mundial y me da la impresión que no se está actuando con cordura

¿Crees que durará mucho esta pesadilla de pandemia?

Entiendo que ha llegado para quedarse y convivir con ella. Tendremos que tener mucha precaución. Esto no es tan fácil como nos quieren hacer ver.

¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en Huelva?

Yo creo que la vida después de la pandemia deberá cambiar para ser mejores y más solidarios. Pero me estoy dando cuenta que no es así, cada vez somos más individualistas. Huelva tiene una ocasión para demostrar el potencial que tenemos. Turístico…Gastronómico… Cultural y en todos los sentidos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no. Pero con la mala información y tanto mentirnos me he sentido preocupada. Pero siempre viendo la mano de Dios.

¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

Aunque creo que es difícil la situación. Ha sido malísima y no siendo claros, pensando que los españoles nos merecemos una información veraz y clara.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

Tengo y sigo con proyectos solidarios, con otro libro mío de cocina de Huelva, pintando Acuarelas ….

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

Huelva es Historia, es Única, es Especial, es Luminosa, es Valiente es Alegre… Lo que necesita es políticos que la quieran y piensen más en ella que en su bolsillo. Es un paraíso natural por descubrir, siendo Cuna del Descubrimiento.

¿Qué nivel tiene Huelva en su gastronomía?

En su gastronomía el nivel 10, muy alto, somos la despensa de Europa, lo tenemos todo.

¿Cuáles son los platos por excelencia de nuestra provincia?

Decir algún plato por excelencia me parece imposible. Tenemos todo, el mejor jamón del mundo, la gamba… en la Costa en la Sierra en el Andévalo, Condado, productos impresionantes. Yo en mis libros todas las recetas son de mi familia de generación en generación y más de HUELVA que el choco. Desde Alájar a Zufre del primer y último pueblo de la provincia, si hacemos un recorrido gastronómico descubriremos los maravillosos platos que tenemos.

¿También te gusta el arte pictórico?

Me gusta pintar acuarelas y sobre todo cosas y rincones no Huelva. Yo empecé con óleos, pero la acuarela es más rápida y necesito menos espacio…

¿Qué significa Huelva para ti?

Huelva para mí es todo. Es como un nacimiento viviente, rodeada de dos ríos que la cuidan y la miman El Tinto y el Odiel. Por un paraje natural las Marismas del Odiel, sus cabezos cuaternarios, un cielo azul que la ilumina con una estrella en el Conquero que cuida a todo el pueblo Choquero….

¿Qué recuerdos guardas de tu vida profesional?

Mis recuerdos son buenos y muy gratificante. Siempre dando gracias por las personas tan amables que he coincidido.

De niña ¿qué hacías y qué soñabas ser de mayor?

Mis recuerdos de niñez son magníficos en una Huelva acogedora y sencilla. En una familia muy unida. Esos baños desde el Tinto… la maravillosa ría. Los juegos de niños… Siempre soñando que fuera una de las mejores ciudades de España. Que aún está por descubrir.

¿Necesita Andalucía un Partido Andalucista y Huelva un “Teruel existe”?

No creo la necesidad de un partido Andalucista. Necesita pensar bien lo que se vota. La unión hace la fuerza y suma. Y políticos con talla cómo se merece Andalucía.

Rosy, ha sido un placer echar este ratito de charla contigo, verte con ilusiones, proyectos y ganas de seguir adelante con todos tus proyectos.