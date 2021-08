Manolo Toledano: “La casa hay que empezarla por los cimientos, y en fútbol los cimientos son la cantera”

Me hace ilusión que se acerque hoy a esta ventana pública una leyenda del Recreativo de Huelva como es Manolo Toledano Prieto, a quien le tengo un gran afecto, y es que Lolo se deja querer. Persona sencilla, cordial, alto sentido de la amistad, solidario, trabajador, comprometido, fiable, optimista, más de Huelva que un choco, que de fútbol sabe una “jartá”. Vamos, que es pero que muy buena gente.

Toledano tras jugar en equipos locales de Huelva, (curiosamente en la demarcación de portero en algunos de ellos), Atlético Oubense, Recreativo de Huelva juvenil y amateur, debutó en Segunda división con 17 años en el Decano del fútbol español de la mano de Txutxi Aranguren. Tras varios años, en 1986 se marchó al Linares CF. Fue fichado por el CD Málaga de Primera división en octubre de 1989. Jugó 16 partidos, marcando 6 goles. Sin embargo, dos años más tarde volvió al Recreativo como refuerzo para intentar devolver al equipo a Segunda división. También jugó en el Xerez CD una temporada. En este equipo se retiró años más tarde.

Posteriormente ha entrenado a equipos de la provincia de Huelva, como el Recreativo de Huelva B, el Ayamonte o el Cartaya.

Manolo estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid, pero en un reconocimiento médico le detectaron un posible problema cardíaco que lo impidió, pero que como se demostró posteriormente, nunca fue un impedimento para ser un futbolista profesional ya que nunca tuvo tales “problemas”

Con la cordialidad que le caracteriza, cuando me pongo en contacto con nuestro protagonista para realizar esta entrevista, acepta del tirón y este es el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Al principio, cuando veía en las noticias, pensaba que aquí no nos iba a llegar, pero cuando empezaron a morir gente cercana, me di cuenta que esto era algo terrible, y que cualquiera podía sufrir un positivo Covid.

¿Habrá más olas de contagios?

Creo que cada vez que se abra un poco el grifo, aumentarán los casos, como esta sucediendo, esperemos que las olas no sean tan grandes como las primeras.

¿Cómo cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol?

Este virus ha llegado para quedarse, y tendremos que aprender a vivir con ello, esperemos que aprendamos a vivir como si fuera una gripe. Y en el fútbol, lo peor es la afición, que tendrá, en principio que seguir unas normas en los estadios.

¿Has pasado miedo en algún momento?

He pasado miedo por mi familia, más que por mi, tengo a mis hijos y mujer en primera línea y eso no lo he sabido llevar bien.

¿Qué opinas de las vacunas?

Totalmente necesarias y se están viendo los resultados, sobre todo en los fallecidos diarios, nos seguimos contagiando, pero la mortalidad ha bajado.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

En principio quiero seguir con lo mío, bien trabajando en alguna Dirección Deportiva, o bien entrenando, lo cual me apetece mucho, pero no en cualquier sitio, quiero un proyecto donde pueda trabajar a gusto.

¿Qué recuerdo guardas de tu etapa como futbolista?

En el mundo del fútbol, lo mejor es ser futbolista, y mi recuerdo son muy buenos, conseguí disfrutar, hacer amigos, conocer cosas que de otra manera seria imposible. Sobretodo las sensaciones que se tiene cuando juegas un partido.

¿Qué soñabas ser de mayor siendo un niño?

Futbolista desde siempre.

¿Por qué cuesta tanto en Huelva que se apoye de manera total a un futbolista o a un entrenador de fútbol?

Pues a mí también me gustaría saberlo, pero es una realidad, a lo de fuera siempre le damos más oportunidades y con lo de casa somos mucho más críticos. Es una injusticia, pero Huelva es así.

¿Qué crees ha podido pasar para la campaña que ha hecho el Recre la pasada temporada?

Creo que el Club ha ido arrastrando varias temporadas malas, menos la de Salmerón, que casi se sube, pero esa temporada no fue real, los males del Decano seguían estando dentro, y no me refiero a personas, el Club ha llevado y lleva, una deuda económica, que lo tiene ahogado en el día a día, y así es muy difícil, si encima unimos esta última temporada, que en lo deportivo, todo se hizo mal, pues al final nos lleva esta hecatombe futbolistica con el descenso de 2 categorías.

¿Hay buena materia prima en los escalafones inferiores del Recre?

La cantera necesita empezar de cero, pues ha sufrido igual que el primer equipo, todos los años se marchan chavales, porque aquí no ven salida. Pero creo que ahora es cuando habría que apostar más fuertemente por la cantera, la casa hay que empezarla por los cimientos, y en fútbol los cimientos son la cantera.

Por último, Lolo, ¿Qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

Primero querernos un poco más, en todos los ámbitos, muchas veces parece que nos da igual lo nuestro, tenemos que pelear por defender nuestras cosas, Decano, playas, sierra, Rocío, Semana Santa, frontera con Portugal… En definitiva, tenemos que hacernos valer más.

Amigo, que siempre es un lujazo echar un ratito de charla contigo y ojalá te llegue pronto esa oportunidad de poder entrenar a ese equipo con proyecto serio y con aspiraciones. Quien te contrate seguro que no se equivoca.