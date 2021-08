Avelino Limón: “hay que luchar para tener más conexiones con Sevilla y Madrid en menor tiempo”

Hoy se acerca a nuestra ventana pública un onubense de pro y muy reivindicativo, quien quiere lo mejor para esta Huelva que le vio nacer. Me refiero a Avelino Limón Feria. Vino a este mundo en Huelva, el 5 de octubre de 1974, casado con Luisa Jareño. Es aficionado al mundo de los toros, recreativista por los cuatro costados, devoto del Nazareno y de la Virgen del Rocío. Le gusta el deporte en general y por supuesto su ciudad, aunque a veces la critique, pero lo hace porque la quiere y le da coraje como la tratan. Trabaja en un supermercado El Jamón y es muy querido por la clientela, fruto que duda cabe, a su buen carácter y profesionalidad.

Cuando lo llamo para realizar esta entrevista, con la amabilidad que le caracteriza acepta y entramos en faena:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Creo que se ha hecho un gran esfuerzo por sacar las vacunas en tan poco tiempo. Aún así he de decir que me parece no son cien por cien eficaces ya que dejan secuelas a los días siguientes como fiebre y mal estado en general, si bien estas reacciones son normales.

R. – Me parece que todo esto no está sobrepasando. Veo a la gente muy nerviosa porque sigue habiendo contagios a pesar de la buena marcha de la vacunación.

P. – ¿Cómo piensas cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en Huelva?

R. – Pues tendremos que adaptarnos a no darnos besos y abrazo por el momento, distancia social… Es cuestión de tiempo y en cuanto a Huelva se refiere creo que la ha dejado bastante tocada en lo económico pero poco a poco saldremos de esta. Tengo fe. Tenemos que valorar de una vez lo que tenemos y sacar el máximo. Huelva, es una provincia muy rica y hay que luchar por infraestructuras y no me refiero al AVE sino a tener más conexiones con Sevilla y Madrid en menor tiempo.

P. – ¿Qué te ha parecido la labor de los políticos en general ante esta pandemia? R. – Pues que quieres que te diga. Me río. Tengo mis ideales pero creo que tanto unos como otros no han sabido gestionar la pandemia, bien por que no están capacitados, bien porque les vino grande. También hay que irse a otros países que siguen igual o peor que nosotros. Esto es una pandemia.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro?

R. – Me conformo con seguir como estoy es decir con salud y con mi trabajo que no falte. Pensar en el día y día y en mi ciudad que todo mejore poco a poco.