Juan Gutiérrez ‘Juanito’: “Guardo buen recuerdo del debut con el Decano en el Manzanares con victoria 0-1”

Hoy se acerca a esta ventana pública un antiguo jugador del Recreativo que acabó siendo campeón de Europa con la selección española de fútbol. Juan Gutiérrez “Juanito”, quien comenzó jugando en el Cádiz B en tercera división, para seguir en el Betis B durante 3 temporadas en segunda B, dando el salto a la división de plata como cedido en el Real Club Recreativo de Huelva, cuajando una magnífica campaña que le llevó a debutar con el club heliopolitano la siguiente temporada ya en primera división donde llegó a ser capitán bético. Con este equipo fue campeón de la Copa del Rey en la temporada 2004-05 y disputó Liga de Campeones y Copa de la UEFA.

Es la que nos toca vivir, hay que adaptarse continuamente. No me paro a quejarme. La vida es cambio constante. O te adaptas o mueres.

¿Con tantas olas de contagio, cuando crees acabará esta pandemia?

Quizás no acabe nunca, por eso digo que es mejor saber convivir con ella. Con la vacunación en pauta completa puedes coger el virus, pero normalmente es menor, como los síntomas de una gripe.

¿Cómo cambiará la vida y sobre todo el mundo del fútbol?

Hay ciertos cambios que debemos aprovechar, como el de la higiene, lavarse más las manos, y tener limpio todo. En el mundo del fútbol creo que las aguas volverán a su cauce y pronto veremos estadios llenos.

¿Has pasado miedo en algún momento?

No. He estado en contacto estrecho con muchos amigos que han resultado positivo, y tengo la suerte de no cogerlo por el momento. Quizás el hecho que mis padres ya no estén hace que no le de tanta importancia a la pandemia.

¿Qué te parece la labor de los políticos en general ante esta pandemia? Ser político no es fácil, es una profesión de riesgo. Hay una frase que me gusta y viene como anillo al dedo en la política. “No se cuál es la clave del éxito, pero si sé que la clave del fracaso es intentar contentar a todo el mundo” La economía va por ciclos, bien es cierto que las velocidades son diferentes en España que en países como Alemania o Reino Unido. De todas formas, “De todo se sale”.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

Ahora soy Director Deportivo en el Córdoba CF. Mi proyecto de futuro se basa en el presente, que es ascender con el Córdoba CF. Me siento a gusto en un gran club y mi deseo es seguir mucho tiempo ahí.

¿Qué recuerdos guardas de tu etapa como jugador del Recreativo y la de entrenador del San Roque de Lepe?

En el Recre fui feliz, jugué 1 año en 2A en el viejo Colombino. Hicimos una temporada espectacular, fuimos el equipo menos goleado y mi crecimiento personal y como jugador me lo dio el Recre. Había un gran vestuario de gente humilde pero con hambre por crecer. Y un entrenador joven como Lucas Alcaraz que también creció desde entonces.

En el San roque de Lepe viví un año con 2 caras. Hasta enero fuimos equipo revelación. Con el menor presupuesto conseguimos ser un equipo muy competitivo y que jugaba al ataque. Pero vino una mala racha de 5 partidos sin ganar y fui destituido. Aunque le guardo mucho cariño al club y los amigos que hice allí.

¿Qué pensastes cuando Ruiz de Lopera te “invitó” a qué no jugaras contra el Betis estando en el Recreativo?

Yo pensaba en jugar. Le dije la situación a Lucas que decidió no convocarme. Seguramente fue lo mejor, porque de haber jugado estoy seguro que lo habría hecho de cine y Lopera me hubiese hundido la carrera.

¿Te gustaría volver al Decano del fútbol español?

Guardo un grato recuerdo de mi año en Huelva. Por supuesto que me gustaría trabajar en una entidad tan ilustre como el Recreativo de Huelva. Quién sabe cuando…

¿Cuáles son tus mejores y peores recuerdos como futbolista?

Los mejores recuerdos evidentemente son los títulos. He tenido la suerte de poder levantar trofeos. Pero me quedo también con los detalles. Por ejemplo mi debut en el Decano en el Manzanares con victoria 0-1. Mi debut en primera con el Betis en Valladolid también con victoria. Mi racha ese primer año en primera con el Betis de estar 21 partidos sin perder cuando me tocaba jugar. El debut con la selección, el gol de la victoria en el Mundial de Alemania y que te otorguen el MVP del partido…. Hay muy buenos recuerdos.

Los malos son el descenso con el Betis justo en la temporada que me iba, y el año pasado la temporada en Córdoba que no fue nada buena. Pero me gusta pasar página pronto de lo malo.

¿Cómo fue tu niñez y qué soñabas ser de mayor?

Siempre quise ser deportista profesional. Aparte de jugar al fútbol, jugaba a casi todos los deportes y se me daban bien casi todos.

¿Qué destacaría de Huelva y su provincia?

Su clima, gastronomía, su gente. Me he sentido muy a gusto en Huelva. Y suelo ir de visita muchas veces.

¿Aunque sea desde la lejanía, qué crees necesita Huelva para despegar de una vez?

Si lo supiera lo diría. No lo sé, a veces la tecla para el éxito aparece sin que te des cuenta. Pero normalmente cuando las cosas las haces bien tus posibilidades aumentan. Si las haces mal tu posibilidad es cero.

Juan que hemos llegado al final y lo he pasado fenomenal con este ratito de charla que hemos mantenido, pero si quieres añadir algo más, hazlo.

Pues mandar un mensaje de ánimo a todo el mundo que lo está pasando mal, y que resistan, que el que resiste vence.