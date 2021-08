Manu Molina reaparece tras superar su enfermedad y lo hace en Segunda División

Es la noticia más feliz del fin de semana en el deporte onubense. La vuelta a los terrenos de juego de Manu Molina, tras superar su enfermedad. Un regreso por todo lo alto, pues el centrocampista onubense demostró que sigue teniendo cualidades de sobra para competir en el fútbol profesional.

De hecho, Molina fue titular en el histórico debut de la UD Ibiza en la Segunda División. El ex del Recreativo no sólo formó de inicio, también jugó el partido completo. “Que sensación más bonita volver jugar un partido oficial. En lo personal, no puedo pedir más, sentirte futbolista y poder volver disputar 90 minutos… que alegría mas grande“, señaló después en las redes sociales.