José María Asprón: “De mi niñez recuerdo las vienas rellenas con una onza de chocolate”

Me alegra que se acerque por esta sección un buen amigo con el que he tenido todas las broncas del mundo cada vez que se han enfrentado los equipos de fútbol de la prensa de Sevilla y Huelva, pero que una vez concluido el partido se ha dejado todo el mal rollo en el terreno de juego. Me estoy refirienfo a José María Asprón, todo un todoterreno dentro del periodismo hispalense, no en vano ha trabajado para Diario As, Estadio Deportivo, Antena 3 Sevilla, Radiocadena, Radio Nacional de España, Cadena Cope, Nueva Andalucía, El Correo de Andalucía, jefe de Prensa de IMD Sevilla, responsable de Rodríguez de la Borbolla y jefe de Prensa de IMD con Emilio Lechuga Gallego del Partido Andalucista.

Asprón como cada verano se desplaza a Isla Cristina, donde lleva disfrutando de los indudables encantos de la antigua Higuerita desde hace muchos años. Allí se encuentra como pez en el agua y es que ha hecho muchas amistades en dicha localidad costera y es que nuestro invitado de hoy en esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia es persona cordial. persistente, con don de gentes, servicial, optimista, luchador, solidario, enamorado de Isla Cristina y, también hay que decirlo, muy “jartible” cuando quiere conseguir algo…

Cuando lo llamo para charlar un ratito y elaborar este trabajo, acepta, y este es el resultado de nuestra amena conversación.

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La situación es más grave de lo que parece, aún desconocemos hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la Covid, aunque ya lo vivido y lo padecido dan muestras de que es una pandemia con efectos adversos y dificultosos que aún los científicos no terminan de evaluar.

¿Durará mucho la pandemia?