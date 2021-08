Maribel García Morales: “La música es mi gran pasión, alimenta el alma”

P. – ¿Qué significa Huelva para ti?

R. – En Huelva tengo mis raíces, familiares y amigos; y por supuesto también mi historia.

P. – ¿Qué crees necesita Huelva y provincia para despegar de una vez?

R. – Fundamentalmente el AVE, y si fuera también posible un aeropuerto. El turismo sería muy importante, y aquí con nuestra Costa y nuestra Sierra cambiaría para Huelva totalmente el tema.

P. – Has tenido una vida profesional muy variada, cuéntanos cuáles han sido tus mejores momentos, donde te has sentido más cómoda y si has hecho lo que verdaderamente querías?

R. – La parte más importante de mi vida ha sido la música, luego trabajar con los niños; pero también como me gusta mucho todo lo que tenga relación con la creatividad, también he disfrutado mucho los años que estuve trabajando en publicidad, donde me han valorado y apreciado como tú bien sabes más de lo que me merezco.

P. – ¿Entonces ha sido la música tu gran pasión?