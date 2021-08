¿Te pueden multar por acceder a la playa con una carga de botellines?

Esta es la pregunta que se hacen en Lepe y que está centrando este puente de agosto el debate en las arenas leperas: ¿te pueden multar por acceder a la playa cargado de botellines de cerveza?

Pues no!, no se puede acceder a la playa con vehículos no autorizados, la Ley de Costas lo prohíbe. Esa es la respuest que da la Policía Local para zanjar un debate que va a mayores y recorre los chiringuitos y lugares de ocio playero en estos días tórridos.

Según relata la Policía Local en su perfil, “aunque pueda parecer muy guay, acceder a la zona de baño con un todoterreno cargado de botellines en plan “colegueo” puede derivar en sanciones que rondan los 3.000 euros, más aún, si lo hace por una pasarela habilitada para el público y a la que se le han causado algunos desperfectos”.

El conductor será propuesto para sanción por una infracción a la citada normativa, zanja la Policía.