La patronal del sector turístico onubense indignada con las declaraciones de los sindicatos

Las asociaciones empresariales firmantes del convenio colectivo del sector de la hostelería han lanzado hoy un comunicado conjunto en el que afirman sentirse “indignadas” por las declaraciones vertidas ayer por parte de los sindicatos CCOO y UGT en Huelva.

La patronal asegura que los sindicatos “no han contado todo lo que ha acontecido desde la denuncia del convenio colectivo en septiembre de 2020” y que el hecho de que fueran las asociaciones empresariales quienes dieran el primer paso al denunciar las condiciones del anterior convenio e iniciaran la negociación “es una muestra de evidente voluntad y responsabilidad atendiendo a la situación por la que atraviesa el sector”.

Para el empresariado, el discurso colectivo de UGT y CCOO no ha mencionado las cuestiones exigidas por las centrales sindicales a través de una plataforma que, a juicio de los representantes empresariales, “obvia las circunstancias por la que atraviesa el sector desde el comienzo de esta pandemia”.

A través del comunicado, la patronal ha tildado a los sindicatos de mantener una “actitud torticera” al culpar a este colectivo de la paralización de las negociaciones del nuevo convenio: “Han obviado deliberadamente que ante el impulso dado por los empresarios respecto de la necesidad de avanzar en la negociación del convenio, se realizó una petición expresa de los propios sindicatos allá por el mes de febrero de este año para suspender las negociaciones hasta el mes de octubre, dado que entendían que para ellos era un momento muy complicado y que según sus propias palabras impedían un avance en el acercamiento de las posturas”, explican. “Esta petición aunque en cierta manera no beneficiaba a los intereses del sector empresarial, fue respetada y aceptada este, por lo que en la actualidad, este sorpresivo cambio de opinión y actitud no está justificado ni amparado en causa lógica alguna”. La patronal considera que esta transformación no responde a los intereses de los trabajadores como colectivo sino a la convocatoria de elecciones sindicales.

Por último los empresarios han querido hacer un llamamiento a la “reponsabilidad y la altura de miras más allá de los intereses particulares” para ello entienden que es necesario “actuar de buena fe atendiendo a los principios básicos de una negociación en momentos de grandes dificultades como los que atraviesa el sector desde marzo del pasado año”.

Propuestas “vergonzosas” para los sindicatos

Los sindicatos de forma conjunta denunciaron ayer la situación de bloqueo en la que se encontraba la negociación con las empresas del sector turístico. En palabras de Sebastian Donaire, secretario general de UGT en Huelva, la cuestión se debia a una “falta de voluntad por parte de los empresarios” que pretendían imponer un convenio por tres años con incremento salarial cero.

Donaire, como representante sindical, tampoco entendía varias de las medidas propuestas por la patronal y que, a su juicio, habían llevado a la situación de paralisis que atravesaban las negociaciones: “Desde la patronal quieren eliminar el complemento de incapacidad temporal, donde la empresa complementa al trabajador hasta el 100% en las bajas los tres primeros días. También, quieren limitar las vacaciones en los meses de julio, agosto y septiembre, que aunque es cuando más incidencia tiene el turismo el Huelva, los empleados tienen derecho al disfrute de vacaciones en ese periodo. La última propuesta del empresariado es eliminar 4 días de la licencia retribuida por nacimiento”.

Por todo ello, los sindicatos convocaron movilizaciones los días 17 y 18 de este mes para que la patronal “deje de racanear al trabajador del sector turístico”.