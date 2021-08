Antonio Verdejo: “Querría haber captado la vida en estado salvaje de los animales de nuestros ecosistemas”

A Antonio Verdejo, nuestro de hoy lo conozco desde hace más de tres décadas y siempre lo he visto cargado con una máquina fotográfica, pues es un auténtico enamorado de este mundo de la captación de imágenes, fundamentalmente de temas relacionados con Huelva. La Semana Santa, El Rocío, fundamentalmente, el camino hacia la aldea almonteña, los paisajes más bonitos y recónditos de nuestra geografía provincial…. todos han sido siempre objeto de atención para Antonio, que a pesar de ser Técnico de Operaciones en la Refinería Cepsa en Huelva, lo que le ha atraído de verdad ha sido la fotografía y tiene toda nuestra provincia llena de obras suyas, no en vano es ganador de infinidad de concursos. Sin lugar a dudas nuestro invitado de hoy es un auténtico crack en el mundo de la fotografía.

Hoy hemos querido conocer su opinión sobre distintos aspectos de la actualidad y que los lectores de Diario de Huelva conozcan un poquito más a Antonio, también a nivel personal.

P. – ¿Antonio, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – A lo largo de la historia ya se ha repetido varias veces esta situación y se ha superado con menos conocimientos y recursos.

R. – El principal inconveniente es que la totalidad de la población parece que aún no es consciente de esta situación. Con la vacunación y el seguimiento minucioso de la evolución y desarrollo de la enfermedad creo que pronto se controlarán los efectos negativos de la pandemia.



P. – ¿Has pasado miedo en algún momento?

R. – Particularmente no, pues he intentado preservarme y he realizado poca vida social en este tiempo.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces ahora?

R. – Actualmente ya jubilado sigo disfrutando muchísimo de la fotografía. Dedico mucho tiempo a organizar y ordenar los archivos de fotos que tengo para poderlas disfrutar mucho más gracias a un acceso más fácil a las mismas.

Para el futuro espero seguir como mínimo como estoy, disfrutando de mi familia y de esta afición que tanto me ha dado.