Jesús Conde: “en Los Keys, no vi ni una sola peseta por mis actuaciones”

Me llena de alegría recibir hoy en esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia a todo un ídolo de la música onubense allá por los años 60. Me estoy refiriendo a, un onubense que reside en Sevilla. Colaborador de prensa en: “Odiel”, “Huelva Información”, “El Correo de Andalucía”, “ABC de Sevilla”, “La Voz de Huelva”, “Sevilla Información”, “Odiel Información”, “ elplural.com ”, “El Periódico de Huelva”, “Viva Huelva”, “ huelvaya.es ”, y en diversas publicaciones especializadas de ámbito nacional.

R.- Todos los recuerdos bonitos que se puedan tener de una época de inocencia total, puesto que lo que únicamente nos importaba en la vida era nuestra música, nuestras actuaciones por toda Andalucía, Extremadura y Madrid, nuestros locales de ensayo, el montaje del repertorio, etc. Y de Tartessos, como trío (Pepe Roca, Pepe Barros y Jesús Conde), siempre he tenido el convencimiento de que si hubiéramos encontrado un mánager en condiciones, el grupo estaría a estas alturas formando parte de la historia musical de este país y con nota.

R.- Trato de vivir el eterno presente. Así que en la actualidad, escribo para tres digitales andaluces y he comenzado a publicar en Facebook una serie musical, titulada “EL TOCADISCOS”, en la que irán apareciendo canciones de todos los tiempos con su correspondientes textos alusivos y vídeos. Solamente espero que sea del agrado de quienes se acerquen por mi muro.

R. – Particularmente, miedo no he pasado nunca.

R. – Pienso que llegaremos a dominar el virus, pero no a derrotarlo. Por eso, es fundamental que se dote a la sociedad de los mecanismos necesarios como para que podamos llegar a convivir con este virus sin que el mismo nos suponga más daños irreparables. He de decir que la clase política nunca estuvo preparada para afrontar un suceso de tal magnitud.

P.- ¿Cómo surgen estos grupos y por qué?

R.- La explosión musical que surgió en todo el mundo en los años 60, dio lugar a que en cada país, en cada ciudad, en cada pueblo, salieran a flote grupos de todo tipo. Y Huelva no fue una excepción. Los Keys estaban en ese saco, junto al Dúo Rupoll, Los Deimos, Los Pocker’s, Los Caníbales, Los Duendes. Y que Dios me perdone porque me dejaré en el olvido a algunos más. Creo que para saber a fondo de Los Keys, habría que interrogar a Fernando Gómez, su mentor. Tartessos fue una prolongación de Los Keys, una vez que éstos se disolvieron como tales.

P.- ¿Daban los grupos para vivir de la música?

R.- Yo te puedo decir que durante mi permanencia en Los Keys, no vi ni una sola peseta por mis actuaciones. Todo era para pagar el instrumental, las estancias y, como es natural, la parte proporcional que le correspondía al representante.

P.- ¿Ligabais mucho y quién era el que más éxito tenía?