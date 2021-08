Arthuro Henrique: “Lo que pasa con el Recre hoy, tiene a Comas como propulsor”

Arthuro Henrique Bernhardt, nuestro invitado de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia, fue el delantero del Decano que en postura desafiante mostró su malestar y el de toda la plantilla del Decano al presidente del Recreativo Pablo Comas, cuya imagen ha quedado grabada para siempre en la mente de los aficionados.

Jugador de carácter, luchador, empático, optimista, simpático, cordial, conversador y en el poco tiempo que estuvo en la disciplina albiazul, lo ha dejado marcado para siempre por la gran sintonia que tuvo con la sociedad onubense.

Arthuro ha sido un futbolista brasileño que también posee la nacionalidad italiana y que jugó como delantero. Nació el 27 de agosto de 1982, en Florianópolis, Santa Catarina, Brasi. Comenzó a jugar en las categorías inferiores del E. C. Novo Hamburgo y en 1999 tuvo la oportunidad de jugar a nivel profesional con el Criciúma E. C., disputando el torneo catarinense y la Serie B. Al año siguiente, se incorporó al equipo reserva del club inglés Middlesbrough F. C., donde permaneció durante tres años.

En 2003 se trasladó a España para militar en el Real Racing Club de Santander “B” y fue cedido al Real Sporting de Gijón en la campaña 2004-05. En julio de 2005 finalizó su vinculación con el Racing de Santander y fichó por el Deportivo Alavés, equipo que lo cedió al Córdoba C. F. en la temporada 2007-08 y realizó diez goles en treinta y cuatro partidos. Esto llamó la atención del equipo rumano Steaua de Bucarest, quien lo contrató en verano de 2008 para disputar la temporada 2008-09, aunque en enero de 2009 fue transferido al equipo ruso Terek Grozni. En mayo de 2009 firmó un contrato con el C. R. Flamengo. En julio de 2009 regresó a la Liga española fichado por el R. C. Celta de Vigo, club con el que rescindió su contrato en enero de 2010. ​ En julio del mismo año fichó por el Al-Dhafra, equipo de los Emiratos Árabes Unidos con el que ya estaba entrenando desde comienzos de año. En octubre de 2010, volvió a Europa para jugar en el União de Leiria de la Primera División de Portugal. Tras jugar en el C. F. União durante la temporada 2013-14, fichó por el G. D. Estoril Praia. En agosto de 2015 se anunció su incorporación al R. C. Recreativo de Huelva. ​ En enero de 2017 firmó un contrato con el Union Titus Pétange luxemburgués. De cara a la temporada 2017-18 fichó por el C. E. Sabadell F. C.

Como habrán comprobado el currículum de nuestro protagonista de hoy como futbolista ha sido amplio y desde luego ha dejado su impronta personal allá por donde ha pasado por su compromiso con los clubes a los que ha pertenecido Hace unos días he tenido la oportunidad de charlar con Arthuro para realizar esta entrevista y este es el resultado: P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – He perdido gente próxima por la covid y es algo muy difícil de digerir. Lo que estamos viviendo desde hace año y medio es algo sin procedentes en la historia, independente de tu clase social, de tu color de piel de tu opción sexual o tu religión, el miedo que se respira hace que todos seamos iguales y es triste saber que el miedo es el responsable que pensemos así y no en el amor. Pero todavía soy otimista con la humanidad y creo que todo eso será de grande aprendizaje para nosotros. P. – ¿Crees que habrá más olas de contagio en tu pais? R. – Creo que si tendremos otras olas de contagio pero no tan letales como las primeras, ya estaremos más preparados con las vacunas y los cuidados que ya muchos de nosotros tenemos como asimismo los hábitos de higiene. P. – ¿Cambiará mucho la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol? R. – Espero que el cambio sea mucho más interno que externo, y me explico, el cambio de sentimiento, de compasión, de solidaridad, de ayudar al prójimo y seamos más solícitos, pero el impacto económico y social será sentido por muchos años adelante. El fútbol seguirá sufriendo principalmente los escalones más bajos. Espero pronto volver a ver los estadios llenos y que la vida normal se haga presente.

P. – Has pasado miedo en algún momento? R. – En noviembre del año pasado me agarró el virus y fué terrible, he tenido todos los síntomas y lo pasé fatal, gracias a Dios pude salir bien parado de todo y hoy ya gozó de buena salud. P. – ¿Qué proyectos tienes y qué haces en la actualidad? R, – Cuándo jugué en Huelva me formé como diretor deportivo por la RFEF en la universidad de Castilla y la Mancha. Después de dejar en fútbol como jugador en 2018 empecé también la formación en psicología que creo importantísimo para el crecimento del individuo. Un título importante que en los días actuales ya me sirve para trabajar como diretor deportivo de un equipo acá de Brasil en un proyecto ambicioso y desafiador . Mis planes de futuro es volver a Europa y dar continuidad a lo qué estoy haciendo acá, trabajando con fútbol que es mi vida y lo que respiro todos los días. P. – ¿Qué recuerdos guardas de Huelva? R. – Huelva es mi segunda casa, tengo un cariño enorme por la ciudad y su gente que del minuto uno me arropó y me dio cariño. Espero volver pronto. P. – ¿Y del Recreativo? R. – El Recre es un sentimiento, tienes que vivirlo para describir, me hubiera gustado haber estado en sus mejores momentos como club, pero creo que haber jugado en un momento tan jodido me hizo sentir más, me hizo querer más me hizo entregar más para poder de alguna forma retribuir a la gente lo que nos daban, fue especial e inolvidable. Mi conexión con el Club sigue viva y seguirá viva siempre independiente de donde esté, lo llevo en mi corazón . P. – ¿Qué significó para ti jugar en el Decano? R. – Fué un placer y orgullo haber vestido este manto, un club histórico con muchas cicatrices pero que jamás dejo de impactar a todos los que tuvieron el privilegio de vestirse de corto y pisar en el mítico Nuevo Colombino.