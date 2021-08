Salvador Romero: “Los políticos, solo se acuerdan del AVE en periodo de elecciones”

Visita hoy esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia Salvador Romero, presidente de la plataforma para la llegada del AVE a Huelva.

R. – Mi futuro espero que sea como mi presente, es decir, dedicarme a mis clases, procurar que no nos falte ni la salud ni el trabajo. En otro aspecto de mi vida, junto a mis compañeros de la Plataforma, me gustaría poner un granito de arena para conseguir que Huelva tenga AVE.

R. – Diría que sentimiento, sentimiento que hace que todo lo que suena a Huelva me acelera las pulsaciones. Como dice una canción de Ecos del Rocío: en Castaño del Robledo me enamoré una mañana y mi novia se llama Huelva.

R. – De momento seguimos trabajando para aunar voluntades, informando del propósito que desde la Plataforma se persigue que no es otro que el que Huelva tenga Línea de Alta Velocidad, en este sentido nos seguimos reuniendo con entidades e instituciones. Desde la Plataforma estamos intentando abrir un diálogo con los tres diputados del mismo grupo político que el gobierno, hasta ahora no hemos conseguido establecer este contacto que creemos importantísimo.

nuestra provincia no le sale rentable, por otro lado en estos momento la Declaración de Impacto Ambiental que debería haberse publicado, no ha sido publicada ni tenemos conocimiento de nada, en esta situación, nuestros representantes, nuestras instituciones no han preguntado en ningún momento

están en la oposición.

En el 2018 se presentó un Estudio Informativo donde viene recogido que las obras de la línea de Alta Velocidad Huelva – Sevilla comenzarían en el 2021, pues bien, estamos en el 2021 y no solo no han empezado, sino que ni tan siquiera hay incluida una partida en los presupuestos del Estado para el proyecto de obras. Una vez más el Estado nos deja abandonados, pero además nos vemos desamparados viendo como los representantes de nuestra provincia no piden explicaciones de este nuevo atropello que estamos sufriendo. Me gustaría decir alto y claro a los onubenses que en el Estudio Informativo que he mencionado, se recoge que efectivamente deberían empezar las obras este año y que tenemos que pelear para que cuanto antes se comience por redactar el proyecto de obras, y que a pesar del abandono institucional al que estamos sometidos respecto al AVE, somos los ciudadanos los que no tenemos que permitir que se nos siga engañando. Por último, quiero agradecer a todos los

miembros de la Plataforma su participación en la misma, el simple hecho de estar ya es muy importante, si además se interactúa pues todavía mejor, y por su supuesto quiero para finalizar, hacer un pequeño reconocimiento al trabajo realizado por cada miembro de la Junta Directiva de la Plataforma, poniendo al servicio de esta, tiempo, dedicación e incluso dinero.

Salvador, que estoy totalmente de acuerdo con las reivindicaciones que la plataforma está llevando a cabo. Espero y deseo que el encuentro que queréis tener con los tres representantes onubenses del partido del gobierno en el congreso de los diputados se pueda realizar y por último quiero recordar a un buen amigo mío, quien dice que “Huelva es campeona del mundo en promesas incumplidas”