José Antonio Munell: “Invertimos más en asesores y diputados que en educación”

José Antonio Munell Vélez es nuestro invitado de hoy y al que conozco desde pequeñito, pues su padre es de los mejores amigos que tengo en Isla Cristina, por lo que quiero a toda su familia.

José Antonio es de esas personas trabajadoras que conozco, que lucha sin desmayo por sus objetivos, es solidario, con las ideas claras, cordial, empático, con don de gentes, comprometido con la sociedad, isleño de pro, gran sentido de la amistad. Vamos lo que se dice muy buena gente.

Cuando lo llamo para llevar a cabo esta entrevista, no lo duda, acepta inmediatamente y comenzamos asi:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Estamos viviendo unos años muy duros , cargados de lágrimas y sufrimiento. Siempre pendientes de todas aquellas personas que nos rodean y de las que no. Con mucho respeto a todo lo que hacemos y siempre mirando por los demás, intentado ayudar a todos los que necesiten algo de alimentos, apoyo moral y económico.

P. – ¿Qué te parece esta nueva ola de contagios?

R. – Sobre la nueva ola de contagios, realmente me da vergüenza ver lo que estamos haciendo y más después de todo lo que hemos pasado, de todo el sacrificio y todas las víctimas que hemos tenido . Creo que no nos damos cuenta del daño que estamos haciendo tanto a la sociedad, como a las personas mayores . Sé que muchos queremos salir, divertirnos pero también es verdad , que tenemos mucha vida por delante para disfrutar. Ahora es el momento de estar con compañía de los seres más queridos y salir con mucha precaución, cuando se pueda.

P. – ¿Y de las vacunas?

R. – La verdad es que en Andalucía el ritmo de las vacunas va muy rápido, pero tenemos que darnos cuenta que aunque estemos vacunados, nos podemos contagiar con el COVID. Este virus muta muy rápido y por muchas vacunas que nos pongan, no estamos salvados de él.

P. – ¿Cómo crees que cambiará la vida tras la pandemia y especialmente en el mundo del deporte?

R. – La pandemia nos he hecho cambiar mucho a todas las personas, ahora intentamos estar más atentos , intentamos decirles a nuestros hijos, que no solo existe la libertad de salir, sino también la libertad de vivir y dejar vivir. En el mundo del deporte ha afectado mucho y no solo económicamente a los club, sino a los deportistas y padres de los deportistas que muchos por miedo, han alejado a sus hijos del deporte, independientemente del deporte que hayan estado practicando. Se van a perder una zaga de grandes deportistas de élite y perderemos mucho durante varios años en el deporte de élite.

P. – ¿Qué proyectos tienes cara al futuro y qué haces en la actualidad?

R. – En la actualidad trabajó en la empresa Usisa, en mantenimiento. Hace varios años esta empresa me dio la oportunidad de ampliar mi futuro profesional y estaré eternamente agradecidos a ellos, me tratan muy bien y me quieren como a un hijo. Estoy rodeado de grandes amigo/as compañeros y profesionales .

También he cogido el relevo de don Juan Antonio Camacho, coordinador de mi club el Punta del Caimán, recientemente fallecido. Para mi es un gran honor y tengo mucho trabajo por delante para intentar acercarme a todo lo que le ha dado a nuestro club. También entreno a los bebés del club, es un gran reto y a la vez una alegria , porque me encantan los niños .Todo esto también lo compagino como concejal del ayuntamiento de Isla Cristina , que aunque estemos en la oposición, trabajamos día a día , para hacer de Isla Cristina un lugar mejor. Mis compañeros de grupo encabezados por Antonia Grao, me intentan ayudar a diario en este mundo nuevo para mí.

Mis proyectos, solo tengo uno, trabajar por y para la iniciación de los niños en el deporte y para que ellos, el día de mañana sean personas adultas y civilizadas y comprometidas. Trabajar para que a nadie le falte de nada e intentar que ningún niño o niña, se quede sin jugar al fútbol.

P. – ¿Qué tiene Isla Cristina para ser tan especial?

R.- Isla Cristina, es un bello paraíso, el cual muchísimas veces maltratamos. Tenemos unas magníficas playas, buen clima, una lonja donde diariamente entra una magnífica variedad de productos de la mar vivos. Una gran agricultura, con empresas innovadoras. Unas magníficas empresas hosteleras, una gran variedad en gastronomía y podía seguir y seguir sin parar describiendo el pueblo que me vió nacer. Creo que entre todos lo deberíamos de cuidar más, pues no tenemos nada que envidiarle a nadie. Como Isleño quisiera destacar la labor desinteresada que hacen varios colectivos que se reúnen cada semana para limpiar las marismas, los pinares y toda Isla Cristina.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu niñez?

R. – De mi niñez recuerdo los carnavales siempre pegados a mi padre, nos encantaba disfrazarnos juntos. Recuerdo cuando nos reuníamos los fines de semana en el campo de nuestro amigo Lolo (recientemente fallecido), donde éramos libres con cualquier cosa, jugábamos donde los niños éramos niños, sin importarnos las horas y las horas que corríamos unos detrás de los otros. El respeto y la educación que nuestros profesores desde chicos nos inculcaban. Añoro esos años donde las niñez era el mejor regalo que teníamos.

P. – ¿Quiénes son o han sido tus referentes?

R. – En la vida mis referentes han sido mis abuelos José y Antonio, ellos me han enseñado desde muy chico el valor que tienen las cosas y como debemos de apreciar a las personas. Mis padres , José y Josefa, siempre han sido mis amigos y no mis padres . Con mi madre solo una mirada me vale para sacarme una sonrisa en los momentos malos. Mi padre y mi otra mitad de mi corazón, gracias a él soy lo que soy. Mi hermana , cabezona como ninguna pero es mi apoyo ha sido un pilar importante en mi vida. Mi mujer, porque dicen que detrás de un gran hombre, siempre existe una gran mujer y sin ella, sería todo imposible para mi. Ella me da la estabilidad que me faltaba. Mis hijos, que aunque ya tienen una edad un poco complicada y tenemos nuestras diferencias, son el aire por el cual respiro cada día. Mi amigo Edu Hernández, ha sido, es y será un ejemplo de lucha, superación y trabajo en la vida. Mis hermanos de la Hermandad de “los 33”, que me recibieron siendo un niño y me formaron como hombre. Mi segunda familia, mis suegros y cuñados, mi barriada de la Punta del Caimán, con sus navidades y sus fiestas. Mis amigos, mis directivos, a todos ellos les tengo que agradecer mucho. Son referencias para mi.

P. – ¿Qué significa para ti el carnaval isleño?

R. – El carnaval de Isla es pasión, ilusión, tradición por unas fiestas que se enorgullecen de su pueblo cada febrero. Cada vez empiezan desde más chicos y para los que lucharon en sus días por esta bella tradición, es emocionante ver cada año a más y más niños que quieren salir tanto al teatro como a la calle y en las carrozas de nuestro pueblo, los grandes maestros donde quieran que estén, se tienen que sentir orgulloso del legado que nos han dejado.

P. – ¿Cuáles son tus aficiones preferidas?

R. – Mi Unión Deportiva Punta del Caimán, una buena charlas con mis amigos caducaos y sobre todo aunque por desgracia lo hago muy poco, estar con la familia al completo.

P. – ¿Cómo valoras la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Como político que soy, creo que nos equivocamos en muchas cosas e intentamos arreglarlas para satisfacer a todo el mundo cuando lo importante ahora mismo es la salud de todos. Vivimos en un país en el cuál un político cobra más que una persona que salva vidas. Invertimos más en asesores y diputados que en educación y en deporte y la verdad, eso no es bueno. España es un gran país, donde el ladrón vive y el trabajador sobrevive. Ahora mismo son tiempo de unidad, sin dejar atrás el pasado, viviendo el presente y luchando para que nuestros hijos tengan un futuro mejor.

P. – ¿Se te queda algo en el tintero que quieras añadir?

R. – Para terminar y en la experiencia que me ha dejado en el mundo deportivo y no hablo solo de fútbol, creo que el deporte debe unir, debe hacernos más fuerte. Una derrota a tiempo será una victoria en un futuro. Los niños deben de disfrutar haciendo el deporte que más le gusta, sea el que sea y los padres sólo tenemos que apoyarlo , ayudar a los entrenadores y apoyarlos en cada momento. No todos llegaremos a la élite, pero si podemos dejar un gran legado para las generaciones que vienen por detrás. A los entrenadores decirles que no solo vale ganar, es más importante sacarle una sonrisa a un niño que una victoria. A los PAPIS, recordarles que por mucho que se les chille a los niños y a los árbitros, al final es un deporte muy bonito que entre todos nos lo estamos cargando. Y para terminar, a los aficionados decirles que apoyen al fútbol base, ellos son gran parte de la economía del fútbol humilde.