Huelva se sitúa como la segunda provincia andaluza con mayor incidencia por covid-19

La covid-19 no da tregua ni siquiera en el día grande de la capital. En plena semana de Colombinas, los datos actualizados por parte de la Consejería de Salud y Familias no deja lugar a dudas y mantiene a la provincia en un nivel de alerta que no cede.

Ayer se contabilizó un aumento de 365 nuevos casos en las últimas 24 horas, una cifra que no ha parado de crecer en las últimas semanas. La velocidad de contagio continúa pues a un ritmo vertiginoso, con más de 200 positivos diarios y en plena operación salida.

Los expertos advierten de que esta cifra podría dispararse aún más en los próximos días, dado el aumento en el número de desplazamientos y con ellos el de la interacción social.

La variante Delta es la causante de esta quinta ola en la que el incremento de la tasa de incidencia en la provincia es de 61,3 puntos. Por cada 100.000 habitantes, Huelva superó ayer los 617 casos, colocándose como la segunda provincia con mayor repercusión.

Varias provincias onubenses se colocan en situación extrema, por encima de los mil casos positivos. Por orden de mayor incidencia se encuentran Encinasola (2.977), Cumbres Mayores (2.401,37), Cumbres de Enmedio (1.960,78), Corteconcepción (1.865,67), Santa Ana la Real (1.684,2), Beas (1.290,03), Punta Umbría (1.022,5) y Cañaveral de León (1.010,1). El Comité de Expertos se reunirá mañana miércoles nuevamente para valorar la posibilidad de aprobar medidas excepcionales para estos municipios.

El dato positivo de la jornada lo pone el número de personas que requieren atención hospitalaria, situándose la cifra en 48 personas en las últimas 24 horas, ocho las cuales se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta disminución de la presión hospitalaria se debe, en buena medida, al efecto de las vacunas que ya han sido inoculadas a 306.528 de forma completa.

Las autoridades sanitarias continúan pidiendo a la población mucha prudencia, especialmente en los desplazamientos y en las reuniones con familiares y amigos que se duplican en épocas veraniegas y en fines de semana.