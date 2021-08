Pepa Sosa: “La mayor inversión la tenemos que hacer en nosotros mismos y en nuestros niños”

Me llena de alegría poder charlar un ratito con Pepa, mi invitada de hoy a la que conozco desde los años 70, cuando era una adolescente. Su padre, Jerónimo Sosa, una de las mejores personas que he conocido en mi vida, y gran amigo mío… eso “que no te dude la menor quepa”. Cuantas veces le habrás oído decir esto a tu progenitor ¿verdad Pepa Sosa?.

“En plena expansión de mi negocio, sufro un accidente de tráfico que me lleva a estar todo un verano en reposo y cuando ya estaba rehabilitándome, me llega la oportunidad, a través del INEM y gracias a mis estudios, de formar parte de la plantilla de un Centro de Protección de Menores como Educadora en Huelva y ahí continúo”.

“Gracias a mis padres, que se sacrificaron para que lo hiciera y a mis tíos Serafín Gómez Rojas y Maria Isabel de la Roca que me acogieron en su casa, pude estudiar Magisterio en Huelva. Los primeros años de mi vida laboral no pude ejercer como tal (aprobé oposiciones pero no obtuve plaza) sino como comercial en una inmobiliaria y años más tarde como Agente de la Propiedad Inmobiliaria (estudios que realicé en Madrid tras la muerte de mi marido en 1991) y que me llevó a montar una oficina en Islantilla y otra en mi pueblo”

Eso me formó para tener siempre la ilusión de participar en todos los movimientos que se produjeran en la sociedad, de vivirlo desde primera línea y ese compromiso me llevó a presentarme a la alcaldía de mi pueblo en el año 2003. No lo conseguí, pero me dio la gran oportunidad de conocer, de primera mano, las necesidades, el potencial y las maravillas, también, que tiene Isla Cristina”.

“Mira José Luis, cuando en mi adolescencia comencé a estudiar BUP en el IES José Mirabent, ya se percibía un cambio importante en la vida de los españoles y de los andaluces, por supuesto, también. Así que con unas telas verdes y blancas y una grapadora, me confeccioné la bandera de Andalucía y me fuí a Huelva el 4 de diciembre de 1977, con tan sólo quince años, a manifestarme por la autonomía de mi tierra.

Vamos ahora a un tema de actualidad. ¿Cuéntanos que te parece la situación que estamos viviendo?

Hace poco comentaba con unos amigos lo que nos ha tocado vivir a los de nuestra generación y, sobre todo, la terrible situación en la que nos encontramos. Una médica me estuvo contando hace unos días cómo la vivieron y la siguen viviendo en el hospital, con lágrimas en los ojos. Sin duda, para todos ha habido un antes de esta situación pero no sé cuándo habrá un después de ella. ¡Gracias a Dios no me he contagiado!. Estoy vacunada y eso me produce un poco de tranquilidad, pero no consigo relajarme y me sigo sintiendo desamparada, con miedo y sola. Esos son los sentimientos con los que estoy viviendo, con los que estamos viviendo y que, de alguna manera, siento que han paralizado nuestras vidas con esa incertidumbre de no saber cuándo acabará todo esto.

¿Qué esperas cara al futuro?

Quiero ser optimista. Tengo mucha ilusión porque mis sobrinos – nietos, Pablo y Lucas, puedan jugar libremente y yo estar con ellos en el parque, a cara descubierta. Por eso espero que entre todos, con nuestro comportamiento y con responsabilidad, mucha responsabilidad, logremos salir de esta situación.

¿Y Huelva, que crees necesita para despegar de una vez?

Huelva necesita que su gente crea de verdad en ella.

Huelva, y todos los pueblos que conforman su provincia, tienen un potencial increíble como para que fuera mundialmente conocida, pero somos nosotros mismos los que, creo, no ponemos en valor nuestra riqueza gastronómica, natural, cultural, etc…

¿Qué significa para ti Isla Cristina y Huelva?

Huelva es mi casa y en Isla Cristina tengo mi hogar, mi familia, mis amigos; tengo mi vida en todos los sentidos.

Sinceramente, espero que los onubenses seamos capaces de valorarlo y los isleños, en particular, nos sintamos orgullosos de nuestro pueblo, lo cuidemos y luchemos para que a Isla Cristina se la conozca como “Un mar de Luz” y no por otros temas que no quiero ni deseo mencionar. Con todo ello, lo que quiero decir es que la mayor inversión la tenemos que hacer en nosotros mismos, en nuestros niños y niñas.

Pepa, has comentado al principio de esta amena charla lo que ha sido tu vida fundamentalmente profesional ¿pero que recuerdos guardas de tu infancia y qué querías ser de niña?

Tuve una infancia maravillosa. Una juventud llena de proyectos y algunos sueños que he logrado a lo largo de mi vida. También he pasado momentos muy duros que hicieron que me aferrara más a mi Fe y que mi vida cristiana la desarrollara en grupos y Hermandades, especialmente en las del Martes Santo y en el Rocío en la que encontré a otra familia y me ha dado muchas alegrías, como cuando fui Hermana Mayor en 2011 o su Pregonera en el 2019.

¿Quiénes han sido tus referentes en la vida?

He tenido la suerte de tener en mi vida referentes muy importantes que me han ayudado a enriquecerla como fue mi padre, Jerónimo Sosa Castillo, un ejemplo de persona que quería mucho a su pueblo y por el que luchó y trabajó sin pedir nada a cambio. Y, como siempre digo, tuvo que marcharse mi padre para descubrir a la increíble mujer que era mi madre, María Jesús Sosa Orta. Ella, junto a mis hermanos, me enseñó y ayudó enormemente en el camino de vida que tenía que seguir después de la muerte de mi marido.

Y sigo en ello, recorriendo ese camino de vida en el que encontré a mis dos grandes amores: María y Jesús. Ella me llevó a Él y con ellos, cada día, sigo formándome y preparándome para cuando llegue el otro camino, la otra vida en la que espero poder disfrutar de la presencia de Dios y de mis seres queridos que se marcharon..

¿Qué te ha parecido la labor de los políticos en general ante esta pandemia?

Es verdad que sin el trabajo de los gobiernos andaluz y español no habrían llegado las ayudas para combatirla, pero “hay que darles un gran tirón de orejas” por la tardanza en reconocer que nos venía esta gran tormenta y no haber tomado medidas con antelación.