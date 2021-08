Manuela Romero: “De niña soñaba con ser periodista deportiva, meter un gol y ganar una copa”

Nuestra invitada de hoy a esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia es de las personas más persistentes que he conocido a la hora de luchar por conseguir sus objetivos. Me refiero a Manuela Romero, presidenta del Club de fútbol femenino Sporting de Huelva, a la cual conozco hace más de un cuarto de siglo, cuando teníamos muchas conversaciones relacionadas con el Recreativo de Huelva y es que ella desde siempre ha sido una de las grandes defensoras del Club Decano.

Era cuando Manuela también soñaba con que el fútbol femenino tuviese más protagonismo en nuestra capital pues ella practicaba este deporte, aunque con el tiempo dio un paso al frente y llegó a ser presidenta y conseguir el gran logro de alzarse con la copa de la Reina, algo que podía parecer imposible para un club modesto.

Manuela es persona muy sociable, cordial, empática, trabajadora, de ideas claras, optimista, buena amiga, recreativista por los cuatro costados, más de Huelva que un choco, sportinguista…. Vamos muy pero que muy buena gente.

Con ella he tenido la oportunidad de charlar un ratito y comentar varios temas de actualidad, el resultado de esta entrevista ha sido el siguiente:

P. – ¿Manuela qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – El problema es que ahora mismo los contagios está subiendo de nuevo. Cada vez hay más población vacunada pero eso no te garantiza que no te contagies y creo que hay personas que olvidan demasiado rápido lo que ha sucedido y bajan la guardia. Esperemos que esta situación termine pronto.

R. – Yo creo que a cada persona en particular la vida ha debido cambiarle; a unos por sus temas familiares, a otros laborales, otros habrán visto que nadie es intocable y una enfermedad así no entiende de nada y arrasa con todo. Espero que a todos nos sirva para crecer interiormente ya que nos hemos hecho más fuertes y también espero que más sensibles. Lo material debe perder valor. Han cambiado muchas cosas en la forma de encarar el deporte y el fútbol femenino igual. Hemos vivido bajo los test de antígenos, sin público, las categorías inferiores paradas un largo tiempo y bueno eso volverá poco a poco a la normalidad pero aún tendremos que ver cómo será la vuelta a la verdadera normalidad.

R. – Como te comenté antes para mi el Estadio Nuevo Colombino es un sueño porque no hay nada más grande que el Club de mi ciudad y mi tierra. Pero tengo que separar un poco el corazón de la cabeza. En La Orden estamos bien también y se portan muy bien con nosotras. Igualmente es cierto que con las exigencias que va marcando la competición en breve no podremos jugar en La Orden, pero mientras…. pues es nuestra casa y estamos contentas.

P. – ¿Qué recuerdos guardas de tus años al frente del Club?

R. – Guardo un poco de todo, momentos malos y buenos pero como me gusta quedarme con lo positivo pues me quedo con el día que levantamos la copa de SM La Reina, o el día que ascendimos, o alguna vez que viendo jugar a las más pequeñas se me han saltado las lagrimas por que me he visto a mi misma cuando no tenía donde jugar.

P. – ¿Recuerdos de tu niñez y qué soñabas con ser de mayor?

R. – Tengo tres hermanos y recuerdo jugar con ellos y mis primos/as al fútbol en casa de mis tíos en San Bartolomé, de cancela a cancela.

Quiero dedicarle esta entrevista a mi tío Luis, que ahora nos cuida desde arriba.

Recuerdo muchas cosas y muy bonitas.

Yo de mayor quería ser periodista deportiva pero también quería meter un gol en el Estadio y ganar una Copa. Lo de periodista lo cambié por Historia y lo otro… jamás pensé que podría lograrlo pero si ¡¡¡Quién me lo iba a decir a mi!!! Entonces no sabía ni que existía el fútbol femenino.

P. – ¿Quiénes son tus referentes dentro del mundo del fútbol?

Admiro a Antonio Toledo, cómo ha dado toda su vida por el fútbol masculino y femenino aportando su patrimonio incluso. Admiro que no necesita alzar la voz para ser respetado. Admiro también a Jenny por ser alguien que ha luchado contra muchas adversidades en su vida y ha ido logrando sus objetivos. Admiro de ambos lo “jartibles” que son viendo fútbol hasta las tantas.

Y de mi época, pues mis jugadoras son Celia Vaz y María Riquelme. Mis amigas y compañeras cuando jugaba. Concretamente me habría encantado que Celia hubiese vivido esta época del fútbol femenino. Se lo merecería. Era una futbolista 10, una futbolista top.