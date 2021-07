Arsenio Luzardo: “Sería un gran honor y orgullo para mí, ser embajador del Recreativo por el mundo”

Nos visita hoy a esta sección de entrevistas en tiempo de pandemia uno de los jugadores más queridos por la afición Recreativista en los últimos 40 años. Nos referimos a Roberto Arsenio Luzardo Correa, nacido en la localidad uruguaya de Treinta y Tres, el 4 de septiembre de 1959. Con el Club Nacional de Football ganó la Copa Intercontinental 1980. En el Decano jugó desde 1985 hasta 1992, donde se convirtió en uno de los jugadores más admirados de la afición por sus espectaculares goles. Más tarde militó en el LG Cheetahs de Corea del Sur. Participó en once ocasiones en partidos de la Selección de fútbol de Uruguay.

La última vez que Luzardo ha estado visitando Huelva ha sido en diciembre de 2019, cuando fue galardonado por la Asociacion Onubense de la Prensa Deportiva como deportista leyenda, y tuvo la oportunidad de hacer el saque de honor en el estadio Nuevo Colombino en el partido que disputaron el Cádiz B y el Recreativo, donde pudo comprobar de nuevo el cariño que se le tributa por parte de la afición albiazul.

Cuando lo llamo para charlar un rato con él y que cuente a los lectores de diariodehuelva.es sus opiniones sobre la actualidad que vivimos con el covid, acepta del tirón y este es el resultado:

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

R. – Hace dos años que estamos viviendo ésta pandemia; en Uruguay la situación no ha sido tan difícil, como en otros lugares; ya que éste es un país pequeño, con cerca de 3.000.500 de habitantes. Pero, al igual que el resto del mundo hemos tenido que acostumbrarnos, cambiar muchos de nuestros hábitos, cuidarnos y cuidar a los demás, sufrir la pérdida de amigos y estar atentos y dar contención a muchos que han enfermado. Uruguay está abocado a la vacunación, medida que me parece muy buena. Yo por suerte ya estoy vacunado con dos dosis, lo cual me da más tranquilidad.

P. – ¿Cómo vives tu día a día? R. – Tú sabes que la pandemia, a mí como a muchos me ha cambiado algunas cosas en la vida diaria. En éstos momentos disfruto de la naturaleza, el campo; y trato siempre de estar cercano a la familia y los amigos, aunque sea por medios virtuales, que creo han sido una gran ayuda y compañía para muchos. P. – ¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia y especialmente el mundo del fútbol? R. – Creo que vamos a tener convivir con éste virus, seguir cuidándonos, vacunarnos. Y en cuanto al fútbol siempre ha sido pasión de multitudes, aunque ahora lo disfrutamos a través de la pantalla. Creo que progresivamente vamos a volver a gritar goles en los estadios.

P. – ¿Has pasado miedo en algún momento? P. – Sí claro, al inicio de la pandemia, cuando el virus llegó a Uruguay, me invadió la incertidumbre y sumado a dos cuarentenas que tuve que realizar por contacto con casos positivos, sufrí mucha angustia. Pero, la superé con la ayuda de los profesionales de la salud que me contuvieron. P. – ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro? R. – Intento no proyectar demasiado en mi vida. Quiero en primer lugar disfrutar de mis afectos, ser feliz y ayudar a otros en lo que esté a mi alcance. P. – En una entrevista que te han realizado en tu país has manifestado que la peor decisión de tu vida fue irte de Huelva, ¿qué necesitarías para volver? R. – Me dio mucha tristeza dejar Huelva. Es un lugar que quiero mucho, conocí gente maravillosa. Volver en éste momento de mi vida me encantaría, pero sería necesaria una estabilidad laboral y poder contribuir con mi aporte al club.

P. – ¿Qué le sobra y le falta al fútbol actual? R. – Sobrar, podría nombrar el VAR. Aunque creo es una herramienta que bien utilizada aportaría; pero sabemos que en éstos momentos es manejado por los árbitros y ellos dependen de las federaciones. Aquí en Sudamérica por ejemplo se ha usado en una manera catastrófica, han convalidado goles y penaltis que no han sido; y todos sabemos que los grandes equipos tienen mucho peso. Igualmente creo que le quita mucha picardía a lo que es la esencia del fútbol. Y creo que hacen falta más jugadores con picardía dejarlos desarrollar y mucho trabajo a nivel de categorías inferiores. P. – ¿Cómo vendería Huelva para atraer turismo e inversores? R. – Yo siempre estoy promocionando Huelva, contando mis experiencias ahí y la belleza del lugar. Hay que mostrar al mundo sus hermosas costas Atlánticas, la gastronomía que es espectacular, las sierras de Huelva son de ensueño. Y la calidez de su gente. P. – ¿Qué recuerdos guardas de tu paso por el Recreativo? R. – Buenos recuerdos tengo miles, Las tardes de fútbol en el Colombino, el ambiente de fiesta en la Isla Chica, el cariño de la gente que lo tengo hasta ahora conmigo. Y lo peor; el descenso, quedar en segunda B fue un dolor grande.

P. – ¿Te gustaría ser embajador del Decano en el mundo? R. – Sería un gran honor y orgullo para mí tener la posibilidad de transmitir al mundo la pasión y el cariño que le tengo al decano del fútbol español y a la ciudad de Huelva. Aunque sin tener el título de embajador, a Huelva la llevo siempre presente y cuento las lindas experiencias que tuve en mí pasaje por tan lindo lugar. P. – Siendo Uruguay un país con poco censo demográfico, ¿cómo salen tantos jugadores de fútbol? R. – Uruguay es un país muy futbolero, aquí salen futbolistas de todos lados y eso se debe al gran trabajo que hay en OFI (Organización de Fútbol del Interior), se dedica mucho al trabajo con los chicos. Por eso salen tantísimos talentos y van a seguir saliendo. P. – ¿Quiénes son tus referentes dentro del mundo del fútbol? R. – Para mí un gran referente fue Don Víctor Espárrago, lo conocí en el año 79, cuando siendo yo muy joven llegué a jugar a Nacional en Montevideo. Él había llegado recientemente de España, si mal no recuerdo de Huelva, y fue quien me apoyó y ayudó a crecer futbolísticamente y como persona.