Juan Carlos González: “Otra razón de vivir’ es un espectáculo que he montado con Rocío Orta”

Hoy se acerca a esta ventana pública un artista de nuestra tierra que lleva toda la vida dedicado al mundo de las sevillanas y que ha saltado en estos días al candelero al unirse profesionalmente a la artista puntaumbrieña Rocío Orta. Me estoy refiriendo a Juan Carlos González, un arucitano con todo el arte del mundo.

Para empezar esta entrevista le comento que se presente y lo hace de esta manera:

“Soy de un pueblecito de la sierra de Huelva, de Aroche, un pueblo precioso que da nombre al parque natural, al cual, invito a todas las personas que lo visiten, por que tiene una riqueza cultural, gastronomica y personal que en poco lugares se puede encontrar”

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Llevo cantando desde muy pequeño, aunque no fue hasta hace relativamente poco cuando decidí lanzarme al mundo de la música y presentarle al público mi manera de concebir e interpretar este arte.

De cara al futuro, seguiré componiendo, formándome musicalmente para dentro de no mucho tiempo grabar mi primer trabajo y poder comprobar el resultado que tiene.

Le daremos valor a las cosas que antes no lo tenían.

R. – Creo humildemente que volverán a suceder nuevas olas de contagio, aunque pienso que no llegará a tener la gravedad ni la magnitud de las anteriores.

R. – El mundo de las sevillanas sigue creciendo y evolucionando como un género grande dentro de la música que es. Lo veo con más vida que nunca, con interpretes y compositores nuevos que siguen aportando ideas para que no pare de engrandecerse y de estar al mismo nivel que cualquier cante. Las sevillanas son tan grandes y tan nuestras que la televisión autonómica debería de volver a apostar por programas de entretenimiento y cultural como “yo soy del sur”.

R. – Rocío es una pedazo de artista, siente la música como muy pocas personas he visto que lo hagan.

P. – ¿Qué representan para ti las sevillanas y quienes son tus referentes dentro de este mundillo?

Las sevillanas para mi lo es todo dentro del mundo de la música, la entiendo como una forma de vida. He sido siempre un gran apasionado de las sevillanas, por que desde mi punto de vista, tiene la gran capacidad de en 4 versos y un estribillo poder contar la más bella historia de amor, de llegar a lo más profundo de los corazones, hacerte llorar contándole al desamor, recrear la vida en el campo o el apasionante mundo del caballo o el toro bravo, hablar de nuestra virgen del Rocío como no lo puede hacer otro genero músical, o tocar la fibra más sensible con vivencias sociales.

En definitiva, para mi junto con el fandango, son las formas más bonitas de expresar la vida hecha música.

Dentro de mis intérpretes favoritos se encuentran María De La Colina, Marismeños, Manguara, Los Romeros de La Puebla…

P.- ¿Quieres añadir algo más?

R. – La verdad es que sí. Hay que aprovechar las coincidencias, y de tal manera, decir a todos los lectores de diariodehuelva.es , que mañana sábado 31 de agosto, a partir de las 14,30 horas, vamos a celebrar el primer encuentro de fans de Rocío Orta y Juan Carlos González, en un almuerzo en la terraza del bar Vela de Punta Umbría, donde vamos a echar un ratito de mucho arte. De manera que os esperamos a todos los que quieran apuntarse.

Juan Carlos que me ha encantado conocerte, verte tan ilusionado con el espectáculo que has montado con la encantadora Rocío Orta, que os deseo toda clase de éxitos, deseando estoy veros actuar juntos y que lo que lo que ha unido la música que no lo separe nadie.