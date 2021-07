Pepe Barros: “Me considero un afortunado por haber pertenecido a grupos como Los Keys y Tartessos”

Hoy se acerca a esta ventana pública en tiempo de pandemia uno de los mejores músicos de Huelva, me estoy refiriendo al gran Pepe Barros, a quien cuando lo llamo para proponerle esta entrevista, acepta y le digo de entrada que me cuente por encima su currículum dentro del mundo de la música y él comienza así

“Con 12 años estando atento a las noticias del Telediario sufro un shock emocional viendo como definió el corresponsal en Londres a cuatro ruidosos melenudos que se hacían llamar The Beatles. Este es el inicio de mi trayectoria como artista. Es a partir de los 15 años cuando con varios grupos me dediqué a patear escenarios (discotecas, ferias, salones de actos y donde cayera) hasta aterrizar a finales de la década de los 60 en Keys, la banda puntera onubense. En 1972 Keys se transforma en Tartesos a raíz del primer contrato discográfico. Ya metidos en 1975 justo a la edición del primer LP, “Tiempo muerto” junto a Pepe Roca y participamos en el staff artístico de la ópera musical Jesucristo Superstar teniendo la oportunidad de sustituir a Camilo Sesto en el papel de Jesucristo. Una vez finalizado el musical monto en la c/ Rábida, Music Box, más bien por amor a la música que como negocio en sí. Aún en el S. XXI sigo ilusionado. El sueño no ha terminado, está cerca de los luchadores”.

Pepe es una persona entrañable donde los haya, servicial, cariñoso, optimista, cordial, risueño, buen amigo, o lo que lo lo mismo… toda una muy buena gente.

Una vez, que el propio invitado se ha presentado musicalmente, entramos en el turno de preguntas y respuestas y así, echamos un ratito de lo más agradable y entretenido

¿Pepe, qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Una situación que nadie esperaba que sucediera, que debemos tomar como una lección que nos enseña que el ser humano es capaz de adaptarse con disciplina y empatía a estas circunstancias adversas del virus.

¿Qué piensas de las vacunas?

Afortunadamente la ciencia ha sido capaz en un escaso tiempo de lograr el antídoto con varias vacunas que según estamos viendo están dando un eficaz resultado proporcionando inmunidad ante las secuelas del virus. Pronto lo veremos como un mal sueño. Benditas vacunas y benditos sanitarios, en nuestra memoria quedará tantas vidas dejadas en esta pandemia como un ejemplo de la fragilidad del ser humano.

¿Has pasado miedo en algún momento?

Miedo no, la lógica preocupación por mis hijos, familiares y allegados en general. Hemos sufrido diferentes etapas en las cuales la desesperanza ha hecho mella en los estados de ánimo.

¿Cómo crees cambiará la vida tras la pandemia, sobre todo, para el mundo de la música?

Tengo dudas si volveremos a la normalidad conocida o habrá otra realidad post-pandemia. Tanto el deporte como la música son espectáculos de masas que se complementan, necesitan que la incidencia del virus en el conjunto de la sociedad sean nulas o escasas para poder dar la normalidad que requieren.

¿Qué proyectos tienes cara al futuro y que haces en la actualidad?

Ahora disfruto de mi jubilación y, como suelo decir: “Estoy solo para sopitas calientes y coros”, por lo tanto, según mi manager, tengo mi agenda libre a excepción de alguna colaboración que me soliciten…. Lo último?, hacer coros en el segundo CD de mi hija Mara Barros.

¿Qué recuerdos guardas de tu vida musical?

En una España en blanco y negro como era la mitad de la década de los 60 se respiraba en algunos ambientes un aire de libertad que en realidad no teníamos. Me considero un afortunado por haber pertenecido a grupos como Los Keys y Tartesos referente primario del rock andaluz, ser la primera banda de rock onubense en grabar para una multinacional. Tener de compañeros a dos grandes músicos como Fernando Gómez y Pepe Roca que me enseñaron a ser mejor profesional y a crecer como persona. A Jesús Conde, Manuel Marinelli, Eliseo. A mi compadre del alma Alfredo Carlos Lago por estar siempre a mi lado.

¿Por qué eres tan admirador de The Beatles?

¿Por qué Los Beatles son la mejor banda del Siglo XX y 50 años después su popularidad sigue estando de plena actualidad?’. Su huella sonora florece en cualquier intento de cambios sociales y musicales sirviendo de puente entre la música clásica, el rock y el pop. Ellos crearon una nueva forma de innovar viejos y obsoletos conceptos musicales mostrando nuevos caminos a una nueva generación que pasando de odios y acritud creando una revolución donde subyace la paz y el amor como fondo espiritual de su mensaje. Canciones ya clásicas que forman partes de la banda sonora de nuestras vidas. A finales de los años 60 los “cuatros fabulosos” editaron lo que sería el último disco en los estudios: Abbey road, al final de la cara B hay un tema compuesto por McCartney que muestra de una manera sutil un verso lleno de nostalgia y esperanza para los años venideros, un testimonio en el que Paul testifica el final doloroso de la banda.

¿Qué me puedes decir de Mara, tu hija?

Mara es música, besos y bocaditos, paseos por la casa rota y el árbol caído. Guapa, brillante y una voz prodigiosa. Fuerte y dura como una roca (herencia materna).

Una mujer hecha a si misma con la sabiduría y humildad suficiente para desarrollar su talento tanto en el plano musical de solista, en musicales como sus interpretaciones en teatro y cortos cinematográficos. Estos 20 años de profesión le han permitido actuar en los mejores y míticos escenarios de medio mundo, sirva de ejemplo:_El Olympia de París, el Madison Square Garden de Nueva York, el Royal Alber Hall de Londres, por descontado La Bombonera de Buenos Aires, etc….. Valdría bien recordar los duetos con grandes compañeros de la talla de Nek, Paolo Vallesi, Fco. Cespedes, los hermanos Rosetti, Rozalen, el Kanka, etc.. Basta decir que el maestro Sabina bebe los vientos por ella.

Yo, simplemente: !! La adoro !!.

¿Cómo era Camilo Sesto?

En el año 1975 cuando formé parte del elenco de la ópera “Jesucristo Superstar” Camilo Sesto como gran protagonista del musical se disputaba el trono del pop nacional con Raphael.

¿Cómo era Camilo Sesto?, en el tiempo de mi relación con el sufría una gran presión de fans, discográficas, de las funciones diarias, etc, en definitiva lo que conlleva una enorme popularidad. Personalmente andaba muy encerrado en si mismo, educado, muy profesional. Lo recuerdo como un gran compositor y una de las mejores voces que tuve el placer de escuchar durante mi vida artística.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?

En Huelva estamos sobrados de indiferencia. En Huelva hace tiempo que nadamos en la desidia, en la falta de compromiso, en estos momentos hace que sobrevuele en nuestras cabezas un atentado contra nuestra necrópolis de La Joya cubriéndola de hormigón y ladrillo. Necesitamos comprometernos con nuestra ciudad de forma beligerante y exigir a las Instituciones públicas más inversiones y proyectos. Huelva es sinónimo de déficit, en comunicaciones, en tejido productivo, en industrias de transformación de nuestro sector primario agrícola, etc… Tenemos ahí, muy cerquita, a tiro de piedra, el tema de los fosfoyesos, una herencia envenenada para futuras generaciones que la sufrirán en sus carnes ante la impasibilidad de las Administraciones.

¿Qué recuerdas de tu niñez?

Mis recuerdos de niñez se desarrollan en el Molino de la Vega jugando partidos interminables solo interrumpidos por el paso ocasional de algún que otro vehículo. La viena de pan con la tableta de chocolate, esos baños los domingos de verano en la playa La Gilda y en la Punta del Sebo con su tren superlento como reclamo para todos los críos subiéndonos y bajándonos durante el trayecto.

¿Cuáles son tus citas preferidas?

“Yo crecí, como la inmensa mayoría que Sgt. Pepper acabaría con la guerra de Vietnam” (David Crosby)

“La vida es lo que te sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes”… John Lennon, a Sir George Martin (el 5º Beatles) siempre en nuestros corazones.