Sale a la luz la grave realidad del Consorcio de Transportes Sanitarios de Huelva

El Consorcio de Transportes Sanitarios de Huelva tiene un problema. Porque el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva no ha observado delito alguno (contra el honor, injurias y calumnias) en las informaciones publicadas en su día por diariodehuelva.es, en las que se hacía eco de una serie de denuncias del sindicato ASITES, defendido por el abogado Antonio Gálvez Villar, que advertían de los abusos laborales que se producen en el Consorcio. En concreto, la denuncia advertía de “graves riesgos para la salud de los trabajadores y de las personas que hacen uso de este servicio”.

El caso más lacerante que se denunciaba era que la falta de personal obligaba incluso a trabajar en un mes 20 turnos de 24 horas de guardia.

Más allá de no darle la razón al Consorcio, el fallo deja claro que “en el presente caso no se cumplen los requisitos del tipo penal de calumnias ni de injurias, entendiendo que no existe un ánimo específico de imputar un delito o vulnerar el honor del querellante, sino más bien nos encontramos ante una situación de irregularidad en materia de tiempo de trabajo, que ha sido constatada por la Inspección de Trabajo y puesta de manifiesto por el querellado en un artículo de opinión, sin que se haya excedido en sus consideraciones hasta el punto de adquirir relevancia penal, por lo que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 641-1º y 779.1-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procede decretar el sobreseimiento de las actuaciones”.

Además, se entiende que el auto es muy contundente en el razonamiento jurídico segundo cuando dice: “analizando las actuaciones, especialmente la documental aportada por la parte querellada, con la misma se acreditan las afirmaciones que se realizan en el artículo publicado.”

Tras analizar el auto judicial, la Agrupación Sindical Independiente de Técnicos de Emergencias Sanitarias, y su portavoz y presidente, Jorge Martín Pereira, mantienen que la situación de falta de personal para el servicio de ambulancias se mantiene a día de hoy, en plena pandemia de Covid-19. Un hecho que “añade riesgos al trabajo del personal y a los usuarios del transporte sanitario”.

Para ASITES “el auto deja en muy mal lugar al Consorcio de Transportes Sanitario y constata que el Consorcio intenta darle la vuelta a las irregularidades. Han intentado achantarnos y meternos miedo”. Y avisa al CSTH de que existen claras evidencias de la grave realidad laboral que sufren los trabajadores.

Las denuncias sindicales origen de la querella del Consorcio se hicieron antes de la pandemia de Covid-19 pero desde ASITES entienden que la situación laboral no ha mejorado y se siguen produciendo a día de hoy irregularidades y abusos en los periodos de descanso y también en el uso de la figura del trabajador autónomo”. ASITES ha informado de la gravedad de la situación a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Desde diariodehuelva.es se entiende que la decisión judicial deja también en evidencia la “obsesiva” campaña del digital Huelva Hoy (y Azahara Comunicación) lanzada contra este medio y ASITES a cuenta de unas denuncias sindicales que Huelva Hoy calificaba de “afirmaciones falsas” y “carentes de pruebas objetivas”.

Las malas prácticas de Huelva Hoy y Azahara Comunicación

Cabe recordar que desde el Grupo Azahara y Huelva Hoy, haciéndose eco de una supuesta nota del CTSH, se acusaba a diariodehuelva.es de “libelo”. Una acusación que queda desacreditada ante el archivo de la causa.

De paso, el asunto deja al descubierto las malas prácticas del Consorcio de Transportes Sanitario y el modus operandi de Huelva Hoy y Azahara Comunicación para tratar de acallar las legítimas críticas de ASITES y, en este caso, del medio que le dio difusión.

QUERELLA ASITES Y DIARIO DE HUELVA