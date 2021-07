India Martínez actuará este viernes en Isla Cristina

La cantante cordobesa India Martínez recala este próximo viernes, 30 de julio, en Isla Cristina donde ofrecerá uno de sus conciertos de la gira ‘Palmeras Tour‘, en la que presenta su octavo álbum de estudio. La artista actuará a las 22:00 en el Recinto Ferial El Carmen.

Un concierto que se presentaba este mediodía en la localidad en una rueda de prensa en la que estuvo presente el Alcalde de la localidad, Jenaro Orta, la Concejala Delegada de Festejos, María del Carmen Beltrán y los empresarios promotores isleños, Domingo Ramírez Canela y Natanael López Mirabent.

Como destacó la responsable de Festejos, “se trata de un esperado concierto por el que han apostado dos empresarios isleños y esto es algo que tenemos que poner en valor, me refiero a esa apuesta de los empresarios isleños por la Cultura, por los actos festivos y lúdicos” mostrando así “el apoyo que siempre tendrán del Ayuntamiento en estas iniciativas que vienen a engrandecer a nuestro municipio.”

Respecto al concierto, Beltrán pidió “prudencia y responsabilidad a todo el pueblo isleño y a las personas que acuden de fuera. Estamos aún en una Pandemia, no lo olvidemos, y podemos disfrutar de este magnífico concierto con precaución.”

Los promotores, por su parte quisieron agradecer al Ayuntamiento “su apoyo y ayuda en todo momento este difícil proyecto que se inició en 2019” como refirió Natanael López, que además señaló que “por fin, tras todo el periodo de confinamiento con las complicaciones que fueron surgiendo, el concierto será una realidad.” “Queremos transmitir tranquilidad a todas las personas que asistan al concierto porque cumpliremos con toda las normativa de que marca la Junta en temas sanitarios y podrán estar tranquilos y seguros” para terminar señalando que “es fundamental que potenciemos la música y al cultura en estos complicado momentos y hacer que nos olvidemos por un momento de lo que estamos viviendo y disfrutar de este concierto.”

Domingo Ramírez mostró su agradecimiento a tanto al Ayuntamiento los patrocinadores del concierto “que han aportado su granito de arena para que podamos celebrar este concierto, como Bis&Black, Jaguar, Huelva Capital, Supermercados El Jamón; Treintay3 Producciones; Green Cow Music; Eternidad Eventos y la Diputación Provincial de Huelva” animando a todas las personas que lo deseen “acudan el próximo viernes a disfrutar de la buena música.”

Cerraba la comparecencia del Alcalde isleño, Jenaro Orta poniendo también en valor un evento que “ha sufrido bastantes vicisitudes por esta Pandemia en estos dos años, pero que este año, por suerte es una realidad, y aunque las cifras de Covid no son las más esperadas, la normativa permite celebrar este tipo de eventos privados” dejando claro que “el Ayuntamiento como promotor no ha realizado ningún evento, pero si teníamos que darle una salida a este evento en el que los promotores habían hecho ya una inversión importante y pensando siempre en dar aire a la Cultura, a las actividades lúdicas que puedan llevarse a cabo y siempre que la normativa lo permita y pongamos los medios para que no haya peligro de contagio.”

“En esta línea trabaja el Ayuntamiento y las decisiones que se toman no son arbitrarias siempre atendemos a normativa sanitaria vigente y pensando en lo mejor y en dar facilidades a los empresarios”, destacó Orta quien aseguró que “el público asistente puede sentirse tranquilo porque cumpliremos con todas las normas y protocolos” anunciando