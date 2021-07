Álvaro Ojeda: “Los medios en España están todos comprados”

El protagonista que se asoma esta semana a este vuestro ‘Rincón choquero’ es un tipo fácilmente reconocible. Afectuoso, amable, despierto, inteligente, audaz, osado, empático, servicial, amigo de sus amigos, ‘güena’ gente, enamorado del periodismo, de su tierra y de sus tradiciones, especialmente de la Semana Santa. Me estoy refiriendo al periodista jerezano Álvaro Ojeda Sacaluga.

A nuestro invitado lo conocí hace aproximadamente hace 15 años. Ambos compartíamos cabina en el Nuevo Colombino, cubriendo los partidos del Recre, él lo hacía para Radio Marca y yo para Radio Nacional de España; y ya pude observar sus inquietudes por triunfar en el periodismo deportivo. ¡Cómo olvidar la frescura que aportó a esas ruedas de prensas post partidos!

Actualmente y desde hace más de una década, me alegra verle triunfar de reportero de calle para OKdiario, o bien de tertuliano y sobre todo como Youtuber en su canal Mundo Ojeda.

Y para conocer un poco más el estilo y personalidad de nuestro personaje, nos pusimos en contacto con él, que gustosamente acepto nuestra invitación. Así que vamos a ello.

Tengo claro que mis lectores saben todo de ti ¿Qué ha sido del Álvaro que yo conocí, cuándo venias con Radio Marca a retransmitir los partidos del Recre, allá en 2006?

– Del Álvaro que conociste, pues quedan casi 16 años que se han quedado por el camino, entre soponcios, jaleos y muchas aventuras. Eso sí, queda ese niño que cada 15 días cogía el coche en Jerez para tirar para el Colombino y la satisfacción que sentía al contar y cantar los goles del abuelo para toda España. Aunque obviamente Radio Marca me lo pagaba, recuerdo que me daba 50 euros para echar gasolina y para almorzar. Queda una nostalgia muy bonita, porque la gente de Huelva conmigo en ese tiempo…uff gloria bendita y además era primera división. Es lo que queda de aquel niño de 2006 que ahora tiene 41 casi, en aquella época tenía 25 años, pero siempre tendré en mi retina la nostalgia y sobre todo el cariño que me lleve de Huelva.

Hablando del Recre, sé que lo sigues en la distancia ¿Cuál es tu opinión a la debacle, deportiva, económica e institucional?

– Al Recre lo que le salva es que el decano, a otro equipo lo pueden dejar morir o pueden tener otras vías, ahí tenemos al Extremadura o al Málaga que se ha refundado dos o tres veces, pero el Recre es el equipo más vetusto del futbol español. Te digo más, para mi Huelva es: la Virgen de la Cinta y del Rocío y el Real Club Recreativo de Huelva, que es como una religión, mucho más allá de lo futbolístico, es el abuelo. Y no olvidemos que aunque hay equipos deseando que Recre muera para hacerse con el decanato, dime tú ¿qué político va permitir que bajo su mandato el Recre desaparezca? Es algo imposible y aunque vive una situación muy complicada, lo que le salva es que tiene la magia de ser el decano, sin olvidar que además es BIC, lo que obliga a su protección. Por tanto el conjunto albiazul no corre el menor riesgo.

Siguiendo en clave deportiva. Tú has vivido y lo sigues haciendo algo parecido con el equipo de tu tierra con el Xerez Club Deportivo ¿Ves alguna similitud entre ambas entidades y tan difícil es salir del pozo?

No hay similitud, ya que el Recre es el decano y por aquí en Jerez somos tan especiales que hubo aficionados que en 2013 como es mi caso, decidimos dar el paso y crear un nuevo club, que fundó D. Sixto de la Calle, el mismo que creó el Xerez Club Deportivo. La decisión se tomó para tener un club nuestro y evitar que llegaran ladrones y mangantes, y otros aficionados a los que hay que respetar al máximo, decidieron quedarse con el Xerez CD que todavía sigue vivo, con esa gran deuda, pero cada vez más cercado por el nuevo fútbol que está imponiendo la RFEF. Mira Félix, Jerez es muy complicado y tomamos una decisión que nadie la entiende sobre todo los foráneos, aunque no hace falta que la entiendan, simplemente hay que respetarla. En definitiva que el Recre, por el simple hecho de que el ayuntamiento sea el propietario es muy diferente. Fíjate si es distinto que el consistorio onubense ya lleva puesto hasta el momento en torno a 18 millones de euros para que siga vivo.

Tal como está transcurriendo la pandemia, todo hace indicar que estamos ante la quinta ola de la covid. ¿Esto puede hacer que sigamos sin público en los estadios la próxima temporada?

El Gobierno no va a permitir que no haya gente en los estadios, es más hay que volver a vivir, hacer cosas y aprender a convivir con la enfermedad y cruzar los dedos para que no te toque. No podemos estar sin Semana Santa, sin feria, Rocío y sin fútbol. La gente tiene que moverse, ir a los estadios y generar riquezas. Yo creo que no totalmente, pero en septiembre habrá gente en las gradas.

Tú has hecho información deportiva, ahora también política y cultural, ¿en qué registro te encuentras más cómodo o cuál te gusta más?

Yo me encuentro cómodo en cualquier registro, pero sobre todo en el cofrade que fue en el que empecé hace 20 años en esto. La política me da asco, pero genera mucha opinión y me da mucho curro. La cultural semanasantera me apasiona y la deportiva, en concreto el fútbol que es lo que más he tocado, está tan manipulado por los jefes de prensa y tan acotados los protagonistas que me aburre. Pero, como yo soy un alma libre, en internet hago lo que me da la gana. Pero en todos registros me siento bien

Hablando de la maldita pandemia ¿Cómo viviste el confinamiento y con quién?

Lo viví solo en mi casa de 40 metros cuadrados. Lo único que noté es que no podía coger la bici y hacer deporte, porque por lo demás como yo trabajo en casa, con mis ordenadores y demás, todo fue muy normal. Y al tener el carné de prensa podía ir a casa de mi padre a comer con mi familia y volverme. Además, como coincidió con la Semana Santa, y tenía que currar a diario, eso sí, de forma telemática para el programa Cofrademanía la verdad que no me sentí diferente a mi vida cotidiana. Aunque no es menos cierto, que las dos semanas siguientes y hasta que abrieron las puertas lo pasé muy mal, porque ya estaba aburrido.

¿Crees que hay medios que no están siendo objetivos a la hora de informar sobre la Covid y que se guían más por su línea editorial?

Los medios en España están todos comprados, absolutamente todos, hablan lo que ellos y los políticos quieren y luego cuentan lo que les da la gana. Nos están mintiendo un 90% de lo que vemos por la tele, así de claro, de objetivos nada. Entre felaciones y videos comprados el pueblo está perdido, informativamente hablando.

¿Cómo valoras la labor de los políticos en esta pandemia?

– Es cierto que una pandemia al que coja gobernando lo revienta. Pero si para colmo el gobierno social comunista que tenemos, es un gobierno embustero, la labor ya es chunga y mala. A Juanma Moreno lo ha cogido en Andalucía y bueno…las encuestas lo han catapultado a casi una mayoría absoluta si hubiese elecciones ahora mismo. Así que aunque también ha tenido sus errores, han sido muchísimos más los aciertos, por lo cual creo que respondo perfectamente a la valoración de izquierda y derecha de los políticos que nos gobiernan en torno a la pandemia.

¿Qué opinión tienes en cuanto a esos enfrentamientos entre el Gobierno central y las autonomías, que en vez de unirse para luchar por la pandemia piensan más en la poltrona que en los ciudadanos?

Normal, cada uno tira para su lado y hacen la guerra por su cuenta y los ciudadanos estamos en medio ´mamando´, es la palabra que te puedo decir. Así que esto ocurrió, ocurre y seguirá ocurriendo.

Tú que estás al pie de la noticia, unas veces en la redacción y otras con micrófono a pie de calle. ¿Cuál es tú opinión sobre los botellones o las fiestas ilegales? En definitiva, la falta de responsabilidad de los jóvenes y los contagios que están provocando.

Bueno, es la sociedad del futuro, mejor del presente. A muchos jóvenes se les permite pasar de curso con asignaturas pendientes, otros que consumen “mierda” en la tele; otros, que lo que buscan es la paguita y vivir en casa de sus padres hasta los cuarenta años, Y jóvenes, como todos a esa edad que nos sentimos inmortales, pero con la diferencia que mi generación respetábamos y estos no respetan.

Estamos llegando al final y quiero darte las gracias por prestarme tú tiempo ¿Te gustaría decir algo más y que durante la entrevista no te haya preguntado?

Solo reiterarme de que le tengo a Huelva un cariño tremendo, que quiero que todos tus entrevistado al igual que tú, tengan salud y que me gustaría ver al Recre de nuevo donde se merece. Y por supuesto te agradezco que te hayas acordado de mí para hacerme un hueco en tu ‘Rincón Choquero’