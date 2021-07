Titín Carvajal: “Las heridas del alma es mi disco dedicado a ‘Chiquetete’

Sin lugar a dudas nuestro invitado de hoy es una de esas personas entrañables que te encuentras en la vida. Me refiero a Titín Carvajal, todo un artista que trabaja por triunfar en el mundo del cante y que hasta que Antonio Cortés ‘Chiquetete’, se fuera de este mundo, tuvo al sevillano como un importante punto de apoyo.

Titin tiene todo el arte del mundo, como su familia y es persona muy cordial, servicial, cariñoso, luchador, optimista y desde luego muy buena gente.

Ahora comparte actuaciones dentro fuera de nuestras fronteras provinciales y la verdad que está funcionado muy bien y es que Titín en directo gana muchos enteros y en las distancias cortas mucho más.

Lo llamo para que forme parte de esta serie de entrevistas en tiempo de pandemia y desde luego acepta y este el el resultado:

¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

Esto ya es insostenible, a los artistas nos está haciendo mucho daño, pues los empresarios no contratan tanto al no tener capacidad de aforo para las actuaciones. Además siguen los contagios y eso no es bueno.

¿Cuándo crees que acabará la pandemia?

A pesar de esta quinta ola de contagios, debido a las vacunas, creo que estamos al final del túnel y si todos ponemos de nuestra parte, pronto acaberemos con esta pesadilla.

¿Cómo cambiará la vida dentro de la música después de la pandemia?

No lo sé, pero si tengo claro que algo cambiará y espero que sea para mejor pues últimamente el mundo de la música en Huelva está aletargado.

¿Has pasado miedo en estos últimos tiempos?

Si, he pasado miedo. No sólo por mi, también por las personas de mi alrededor

¿Qué proyectos tienes para el futuro?

Tal y como está el patio hay que pensar solo en el presente y acabo de sacar mi cuarto álbum discográfico, titulado “Las heridas del alma” dedicado a Chiquetete, que se presentará en el Gran Teatro de Huelva El próximo mes de septiembre.

¿Qué necesita Huelva para despegar de una vez?