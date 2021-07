Alfonso Carmona: “hemos tenido miedo, puesto que gran parte de la familia hemos pasado el covid”

P. – ¿Cómo valoras la actuación de los políticos en general durante este más de un año que llevamos de pandemia?

R. – Creo que han tenido errores a la hora de tomar decisiones por no llegar a un acuerdo entre ellos. Todo ha sucedido muy rápido y con unas consecuencias muy grandes que requerían de la unidad de todos y no han sabido estar a la altura. Ha sido un problema de tal envergadura que ha cogido por sorpresa a todo el mundo. Creo que no debemos depender tanto de la política, que como esta no cambie no llegaremos nunca a ningún sitio.