Ramón Llanes: “En política, unos saben y otros no entienden su cometido”

P. – ¿Y qué recuerdos guardas de tu niñez?

R. – Mi niñez fue mi primera patria y para ella me afano en conservar la bandera, el escudo, las memorias de los míos más cercanos, la influencia de la mina en mi formación rebelde; nada desapareció, todo se hizo grande y ha envejecido conmigo, ahora soy un resultado, quizá un niño sin pelos o un viejo con pantalón corto. Me siento adorablemente cautivado por la grandeza de la niñez donde aprendiera tal vez algo tan importante para mi como la prisa, la ordenada prisa de mi genética aun no domesticada. Y la idea de la felicidad y la conspiración en el juego y el descubrimiento de sentirme querido y protegido por mis padres, mis maestros, mi mundo.

P. – ¿Quiénes han sido tus referentes en la vida?

R. – Cada persona que me ha rozado en trato o amistad me ha servido de referencia, he aprendido de ellos pero sobre todo los maestros, profesores, familia, libros, educación, mi sentido de la entrega y de la generosidad; sin embargo mi principal referencia en este viaje ha sido mi actitud optimista y mi compromiso con la inconformidad, de estos valores me siento orgulloso porque me han valido para saber andar en medio de las tormentas.

P.- ¿Qué opinión tienes de los políticos en general ante esta pandemia?

R. – Los políticos somos nosotros con distinta vestimenta, no son seres superiores puestos por dios o por el diablo, son de la carne nuestra y de nuestros pensamientos, unos saben y otros no entienden su cometido y a la sociedad le crean incertidumbre, molestias, discordia y desarmonía, porque creen que están para eso, como muchos de nosotros que también vagamos en la soberbia y la altivez como si tal cosa. Nadie hubiera

sabido solucionar esta pandemia, se nos vino y nos enganchó a todos, se ha hecho lo que se ha podido hacer o quizá menos o quizá más, no lo sé pero no entiendo se les deba culpar de incapaces sino de apáticos o lánguidos o despreocupados o sobrevalorados. Han de cambiar y nosotros también

habremos de cambiar si apostamos por un mundo más libre y más justo.