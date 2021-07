Más de la mitad de la población de Huelva, 275.027 personas, está ya vacunada contra la Covid-19

Andalucía ha administrado hasta el viernes 16 julio un total de 9.198.217 dosis de la vacuna contra la covid-19 y un total de 4.377.710 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa mientras que 5.177.773 ya tienen al menos una dosis. En Huelva más de la mitad de la población, 275.027 personas están inmunizadas y en total se han administrado 558.917 vacunas.

Las cifras de vacunación contrastan con las nuevas infecciones, que se producen en paralelo a esta vacunación masiva de la población onubense. Ahora, Salud está haciendo un nuevo llamamiento en Huelva. Y aunque más del 90% de la considerada población diana, mayor a 30 años de nacionalidad española está vacunada, mas del 30% de la misma población de otras nacionalidades residente en Huelva sigue sin vacunarse por múltiples razones. “Todos somos necesarios para alcanzar la inmunidad de grupo. Si ha tenido problemas para vacunarse por los medios convencionales y pertenece al grupo al que va dirigido, acuda a estos nuevos eventos de vacunación sin cita con Moderna”. La llamada va dirigida a los residentes en Huelva capital para este martes 20 de julio en el Estadio Colombino.

Mientras, la pandemia no deja de crecer en Andalucía en general y Huelva no le va a la zaga. La provincia vuelve a superar con creces los 200 nuevos contagios en pleno fin de semana en el que todas las fiestas populares del Carmen están suspendidas. En concreto Huelva sumaba este sábado 234 nuevas infecciones y son ya 14 los municipios onubenses en situación de riesgo extremo o casi, especialmente los pueblos costeros y la capital, desde Ayamonte, Isla Cristina, Lepe, Cartaya y Punta Umbría. No hay actualización de datos en esta jornada de domingo 18 de julio, por lo que la evolución con se conocerá hasta este lunes 19, una vez finalizadas las celebraciones del Carmen en numerosos pueblos.

Mientras, la Junta no cree oportuno hablar en Andalucía (todavía) de toque de queda, que están aplicando ya otras comunidades -entre las 13.00 y las 6 horas- debido al agravamiento de esta quinta ola de coronavirus que se produce con gran parte de la población ya vacunada.

Andalucía mantiene 287 municipios en situación de “riesgo extremo” por superar los 250 casos de coronavirus Covid-19 confirmados en los últimos 14 días diez semanas después del fin del estado de alarma, entre los que figuran las ocho capitales de provincia y otras tres ciudades de más de 100.000 habitante.

Granada es la provincia con más localidades de sus distritos sanitarios en riesgo extremo por Covid-19 seguida por Málaga con 58; Córdoba con 48; Jaén con 33 ; Cádiz con 27; Sevilla con 23; Almería con 20, y Huelva con 14. En concreto, los 14 municipios de Huelva en riesgo extremo son Puerto Moral, La Zarza-Perrunal, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Aljaraque, Alosno, Ayamonte, Huelva capital, Isla Cristina, Lepe y Santa Bárbara de Casa.