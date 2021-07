José Enrique Pérez: “Isla Cristina es un pueblo atlántico con sabor mediterráneo, diferente al resto de la costa”

Me agrada y mucho que de acerque por esta ventana pública mi amigo José Enrique Pérez Carrasco, al que conozco hace más de tres décadas y con el que une una buena amistad. Creo que son pocas son las personas que saben que nuestro invitado de hoy estudió para Patrón de Pesca, aunque nunca lo ejerció. Paralelamente trabajaba como discjockey en las discotecas locales, aquellas de los ochenta que minaban el muelle isleño. Pidió una oportunidad en la radio isleña, entonces “pirata”, y da el salto a emisoras nacionales. Crea el Gabinete de Prensa del ayuntamiento isleño y, de ahí, a chófer-secretario del alcalde y diputado provincial Paco Zamudio. Tras casi veinte años pegado a la política, vuelve a sus orígenes, a “su radio”, donde ahora ejerce como Coordinador de Radio Isla Cristina, emisora municipal.

José Enrique es un tipo muy intuitivo, con “lengua viperina”, cordial, simpático, fiel, con don de gentes, empático, solidario, buen amigo, optimista, más isleño que la mojama, responsable, con reflejos lingüísticos, solidario y desde luego buena gente.

Cuando me pongo en contacto con José Enrique para charlar un ratito con él y que los lectores de diariodehuelva.es conozcan sus opiniones, no lo duda, acepta del tirón y comenzamos:

R. – Muchas veces. Yo enfermé de Covid en diciembre de 2020. Y más allá de unos días de malestar, me recuperé, aunque arrastro algunas secuelas como menos capacidad pulmonar. Otros no salieron.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Si te refieres en lo personal, vivir lo más feliz posible. Tengo una gran familia que me quiere, una pareja que me ha devuelto una alegría que andaba dispersa y unos amigos que me aprecian en su justa medida (risas). Y en lo profesional, espero jubilarme en Radio Isla Cristina, donde empecé hace treinta años. Pero como soy persona inquieta y mi cabeza nunca para, no descarto otras posibilidades que me puedan aportar.

P. – ¿Por qué crees que Huelva y provincia no despegan de una vez por todas?

R. – Por lo mismo que somos una “provincia virgen”, porque estamos aislados: no tenemos unas carreteras óptimas, nos falta el tercer carril en la A-49 (se nos quedó pequeña nada más inaugurarse), no tenemos AVE y ni hablar de aeropuerto. Eso sí, lo poco que tenemos nos lo hemos ganado a pulso, gracias a la iniciativa privada, nadie nos ha regalado nada, pierden mucho tiempo en guerras de sillón.

P. – ¿Qué ha representado para Isla que este año se hayan tenido que suspender los carnavales?

R. – Estamos raros, como desubicados, no se escuchan los ensayos por las calles isleñas, llega el Concurso de Agrupaciones y el Teatro “Horacio Noguera” permanece apagado, en un silencio sepulcral; no se escuchan las charangas por las calles en los días de carnaval y no tenemos carrozas. ¿Cómo crees que estamos? Y ya no entremos en los flecos, como la economía, resentida como en todos sitios. Lo bueno de los Carnavales es que en cuanto se pueda escuchar la primera caja y bombo todo explota, de forma automática, lo llevamos en el ADN.

P. – ¿Qué representa para ti Isla Cristina?

R. – Mucho. Mi hogar, mis raíces, mi gente, lo que defiendo. Aunque no hay que ser chovinista y hay que salir, y ver otros sitios, comparar, para el final, cuando regresas por la “bardilla”, oler la marisma en bajamar y decir… estoy en casa.