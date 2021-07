SATSE denuncia el cierre de camas en hospitales y advierte: las listas de espera se disparan

El Sindicato de Enfermería, SATSE, en Huelva ha denunciado que el afán cortoplacista por ahorrar dinero ha vuelto a llevar a la Consejería de Salud a cerrar, al menos, 83 camas en la provincia de Huelva durante este verano y 2.100 camas en Andalucía, lo que afectará negativamente a la seguridad y salud de los ciudadanos, así como de las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas.

SATSE ha constatado que desde junio “se han vuelto a establecer cierres programados y progresivos de camas, consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas en los centros hospitalarios onubenses que se mantendrán los meses de julio, agosto y septiembre”.

Por ello, desde SATSE se subraya que este cierre de camas y la suspensión de consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas es “algo especialmente grave en estos momentos, ya que las listas de espera se han disparado a consecuencia de la pandemia de covid-19“.

En este sentido, la organización sindical lamenta que, en lugar de aprovecharse el verano para seguir trabajando en la reducción de las listas de espera, éstas se incrementan aún más al paralizarse las consultas externas, las pruebas diagnósticas y las intervenciones quirúrgicas no urgentes. “Seguir afirmando que no cierran camas, sino que adecuan la oferta asistencial a la demanda o simplemente decir que no están cerradas sino ‘en reserva’ es un insulto a la inteligencia de cualquiera. Se trata, ni más ni menos, de ahorrar dinero a costa de la atención sanitaria que se presta a pacientes y ciudadanos”, apunta.

Otra consecuencia negativa del cierre de camas es la masificación de pacientes en los servicios de Urgencias, además de aumentar el índice de enfermos que no son atendidos en la unidad correspondiente a su patología, lo que deteriora la calidad de la asistencia recibida.

En lo que respecta al personal sanitario, el Sindicato incide en que, en lugar de reforzarse las plantillas de enfermeros, enfermeras y fisioterapeutas, “se ha vuelto a cometer el grave error de todos los años de dejarlas bajo mínimos, al no sustituir a todos los profesionales que tienen vacaciones o están de baja por una enfermedad, embarazo o cualquier otra incidencia”.

Al respecto, el Sindicato de Enfermería recalca que de esta forma, se sobrecarga todavía más a este personal que llevan más de 18 meses acumulando un grave agotamiento físico y psíquico a consecuencia de su lucha en primera línea contra la pandemia de covid-19.

Los datos recopilados por la organización sindical en nuestra provincia concluyen que se cerrarán, al menos, 83 camas en todos los centros sanitarios durante los meses de julio, agosto y septiembre. En concreto, en Huelva el cierre de camas por centros hospitalarios se estima en 30 camas en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, 30 camas en el Hospital Infanta Elena y 23 camas en el hospital de Riotinto.

Desde SATSE, no se entiende que estando inmersos en plena pandemia, se priman los intereses económicos a la salud y seguridad del conjunto de la ciudadanía por mucho que los responsables públicos y políticos que ante todo prima reforzar y mejorar nuestro sistema sanitario público andaluz.