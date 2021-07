UGT y CCOO reivindican mayor seguridad ante la alta siniestralidad laboral registrada este año

Los sindicatos UGT y CCOO han protagonizado este lunes una concentración contra la siniestralidad laboral en las ocho capitales andaluzas bajo el lema ‘No más muertes en el trabajo‘. En Huelva, esta acción se ha desarrollado a las puertas de la FOE para alertar sobre la alta siniestralidad que soporta la provincia y que “la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras ha de ser una prioridad cueste lo que cueste”. En estos siete meses de 2021, 59 personas han fallecido en el trabajo en Andalucía, de los cuales, 6 proceden de Huelva.

El secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente, Afiliación y Servicios de CCOO Huelva, Diego Román, ha reiterado que es “inadmisible que Huelva siga siendo la provincia andaluza con más siniestralidad de forma sistemática desde hace más de 10 años. Estamos entre las cuatro primeras de España”. Román ha lamentado que las empresas “no están apostando por la prevención, por lo que hoy pedimos a las organizaciones empresariales medidas contundentes para que se puedan resolver los problemas de siniestralidad. Con la precarización del trabajo nos encontramos con un mayor número de personas cada vez más desprotegidas”.

Por su parte, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha valorado que “este es un día importante para reivindicar la seguridad en el trabajo y es una llamada de atención a las administraciones para que implanten medidas y evitar la siniestralidad”. Donaire ha incidido en que “la formación es fundamental para que los trabajadores y trabajadoras entiendan los riesgos a los que se someten, por lo que tiene que haber más cultura preventiva. Algo que después de la pandemia las empresas han abandonado”. Asimismo, ha apostado por una fiscalía de siniestralidad, ya que es “la única forma de sancionar a todo aquel empresario que intentar no cumplir la ley”, por un plan de riesgos y reforzar la plantilla de inspectores y los recursos económicos.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que se han enumerados las causas de esta alta siniestralidad, que se basa en “la escasa implicación y cultura preventiva en el tejido empresarial, los incumplimientos de la normativa en prevención de riesgos laborales por parte de los empresarios, la organización del trabajo basada en un modelo de competitividad empresarial en el que las personas están relegadas a un segundo plano de la actividad, la no existencia de políticas adecuadas en materia preventiva y la falta de inversión en prevención en muchas empresas de Andalucía, la poca voluntad empresarial de mejoras en el lugar de trabajo unida a la escasa sensibilización y concienciación de la seguridad y salud laboral; la precariedad en el empleo, la falta de formación e información en materia preventiva en las empresas”.

Los sindicatos han expresado que “tanto CCOO Andalucía como UGT Andalucía no vamos tolerar que la salida de una nueva crisis se haga pagando el mismo peaje en las empresas: a costa de reducir costes en medidas de prevención“.

Asimismo, los sindicatos han reivindicado que en cualquier accidente laboral grave o mortal donde la actuación del empresario haya sido negligente, se depuren todas las responsabilidades administrativas, civiles y penales y, en este sentido, instamos a las Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social y a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, que “actúen con la máxima contundencia para vigilar que la prevención se aplica en todos los centros de trabajo y especialmente en la pequeña y mediana empresa, y que la no aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que cause daños a la salud y la vida sea sancionada, no solo en la vía administrativa, sino también en la penal, asegurando una investigación eficaz de los delitos de riesgo y daño contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y las trabajadoras”, han manifestado durante el acto.