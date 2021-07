El PP de Nerva anuncia ya la ampliación del vertedero y el sí a la planta de tecnosuelos

El Partido Popular de Nerva ha manifestado que una posible Autorización Ambiental Integrada de la Junta de Andalucía al Proyecto de ampliación del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva sería una burla al pueblo de Nerva y a la Cuenca Minera de Riotinto.

José Antonio Lozano, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Nerva, ha salido al paso de las últimas declaraciones del Delegado de Desarrollo Sostenible, José Enrique Borrallo, para dejar claro que el nuevo proyecto, en contra del discurso de la empresa, sí es una ampliación y cada vez es más evidente que no hay intención por parte de la Junta de poner fecha al cierre de las instalaciones, ha advertido el popular en una nota de prensa.

El Portavoz Popular ha incidido en el “empeño de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno de seguir con las mismas políticas medioambientales del PSOE y utilizar Nerva y la Cuenca Minera de Riotinto como el gran macrovertedero de Europa con instalaciones como el gran vertedero de Nerva, que se ampliará 12 años más y la pestilente planta de tecnosuelos de Riotinto, que recogerá los lodos de depuradoras de las provincias de Huelva, Sevilla y Badajoz”.

Para los populares nervenses, señala la nota, “es muy triste que después de varios meses con un informe entregado en la Delegación en el que dejaban claro que la capacidad del vertedero está ya bajo mínimos, todavía no se haya actuado y se esté hablando de una Autorización Ambiental Integrada que va a ampliar la vida del vertedero 12 años más“.

Como dejaron claro hace meses desde el PP de Nerva, con datos de la propia Junta de Andalucía, “en 2014 sólo quedaban 280.000 metros cúbicos para llenar el gran vaso de no peligrosos, incluida ampliación de 2008. Teniendo en cuenta que ya han pasado 7 años es lamentable que salga ahora el delegado diciendo que la Autorización no supone un aumento de capacidad”, que “la Junta no aceptará ni una tonelada más de las que incluyen los documentos oficiales” y hablando nuevamente, sin poner fecha, de “cierre programado.”

José Antonio Lozano ha hecho hincapié en que si se concede la AAI para la ampliación se estará haciendo un daño irreparable a Nerva y la Cuenca Minera de Riotinto, pues los números de la empresa muestran importantes contradicciones con los datos de la Junta, ya que la brutal ampliación que se permitió en 2008 ya está colmatada, y el estudio topográfico de cota y almacenamiento de 2014 que encargó la Junta y los datos de las cantidades depositadas anuales entre 2015 y 2020 lo demuestran.

Desde el PP de Nerva han incidido en que van a seguir luchando, hasta el último momento, para intentar impedir que la Junta de Andalucía conceda la ampliación al vertedero y parar el otro proyecto de acumulación de residuos, la instalación de la Planta de Tecnosuelos en Minas de Riotinto.