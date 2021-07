Eduardo Palencia: “Me gustan los silencios y las armonías naturales, la poesía, la belleza por bandera”

Es de los cantantes de nuestra tierra que he visto cantar con más gusto, exquisito diría yo. Tuve la suerte de conocerlo hace más de 30 años en una caseta de la feria de Sevilla y desde entonces mantenemos una buena amistad, aunque nos vemos poco, pero si estamos conectados a través del móvil. Siempre llevo en mi coche las sevillanas suyas del cohetero y no me canso de escucharlas y cantarla al mismo tiempo. Me estoy refiriendo a José Eduardo Sánchez Palencia “Eduardo Palencia” para el mundo artístico y quien nació en Sanlúcar la Mayor, en pleno Aljarafe sevillano. Allí descubrió su amor por la naturaleza mientras descubría los recovecos del río Guadiamar, oyendo los primeros cantos de jilgueros, ruiseñores, chamarices y otros cantos de anfibios propios de las charcas. Allí nació su voz y corrió su infancia. Entre perros y caballos.

Cada vez que nos ponemos en contacto echamos buenos ratitos de charla y la verdad es que me encanta escucharlo, además siempre me va con tanto sus creaciones nuevas con las que disfruto un montonazo tanto de las cantadas como de las recitadas.

P. – ¿Qué opinión tienes de la situación que estamos viviendo?

La música se está rebelando en el sentido de inconformidad. Entiendo que los grupos urbanos expresen su rabia, quizás yo también debería protestar pero no soy activista, me gustan los silencios y las armonías naturales, la poesía, la belleza por bandera. Esa es mi opinión.

La tierra nos gana por goleada y nosotros los humanos esperando el milagro. No solo de pan vive el hombre. Este enemigo invisible como los expertos en pandemia nos están dejando fuera de juego. Los virus como seres vivos hacen lo que tienen que hacer mientras nosotros seguimos con la boca tapada y las orejas calientes hartas de oír mentiras. Lo malo es que las mentiras nos están haciendo infinitamente más daño…. Ya te digo que no solo de pan vive el hombre, necesitamos seguridad, credibilidad, valores humanos que muevan el espíritu colectivo, líderes de verdad en los que confiar, que vayan en primera línea de batalla y haciéndose cargo de esos que, entre comillas se quedan atrás porque no se les ha señalado el camino correcto y están hartos de tanta mentira, y la culpa como siempre… al cha cha cha, pasando por el Pangolin y el Murciélago.

P. – ¿Has pasado miedo en esta pandemia?

R. – Por suerte no he estado en zona caliente. Y tampoco he visto casos graves en mi entorno. En el pueblo es diferente, así que no le he visto el rabo al diablo, pero si soy consciente del daño que esta haciendo. Más que miedo he sentido impotencia y sensación de abandono humano como ciudadano. Me han faltado palabras con corazón por parte de los dirigente incluyendo a los medios de comunicación… La única mano de esperanza y apoyo ha sido la de mi mujer y espiritualmente la de mi madre que ya no está entre nosotros.

P. – ¿Qué proyectos tienes para el futuro y que haces en la actualidad?

R. – Quiero dedicarme de lleno a la composición de canciones en distintos estilos.

Me alegra que mis canciones regresen a la vida y no se quede en el cajón, o entre las sábanas. Creo que es mi deber escribir, para los que no conocen mi faceta de escritor, recomiendo un libro titulado “El jergon de los cabales “

Es un romancero costumbrista que cuenta de forma poética las peripecias de un furtivo y su amigo el Sargento. En un ambiente rural por los cuatro costados.

Actualmente estoy terminando un relato que cuenta de forma naif y un tanto poética mis travesuras, lanza en mano por las dunas de la antigua Matalascañas, frente al coto de Doñana. Será un audio libro al que pondre mi voz, con la propia música de la naturaleza.

A mi personalmente me encanta pues transmite muchísima paz… algo de lo que escapamos últimamente.

Su título será “LOS PAJAROS BLANCOS”

Quería decir a todos los lectores de diariodehuelva.es que mi libro ” EL JERGON DE LOS CABALES” podéis encontrarlo en internet con solo poner el título.

P. – ¿Qué balance haces de tu vida profesional?

R. – Pues con el tiempo me he dado cuenta de lo que demanda el público de mi, y es hablarle a través de mis sevillanas de La Virgen del Rocío, caballos, romería, noches de candela.

Todo ello en un contexto muy flamenco. Es cierto que tengo un público minoritario que se emociona con las cosas de nuestra tierra. Nuestra Andalucía.

El balance es positivo porque mi letras retienen la memoria en tiempos pasado y esa esencia antigua es algo que no quiere olvidar los que han vivido la experiencia de una guitarra y un cante de madrugada en el silencio del campo. En ese sentido me siento orgulloso pero algo me llama hacia otros cantes y por qué no, flamenco.

Con todas sus letras, sería un reto bonito y difícil, solo necesito la paz que me acompaña ya pasando los sesenta. No he sido ambicioso en esta profesión más bien muy selectivo, para darle al cante el respeto que se merece en detrimento de la popularidad o el éxito.

Creo que el mundo del caballo ha ido siempre muy unido al cante, solo

que andar en el escenario que te ofrece la naturaleza no tiene precio y cantar en una sala son 10 euros con consumición .

Eso tampoco está pagado… Me quedo con la candela…